Правда, что "кока-колу разливают на подпольных заводах в антисанитарных условиях"?

Подробнее об этой истории можно узнать здесь и здесь, а здесь посмотреть кадры рейда пакистанских сил правопорядка на одну из таких подпольных фабрик, работники которой занимались подделкой напитка. А здесь можно посмотреть, как выглядит производство на заводе, который принадлежит компании Кока-Кола. Более чем очевидно, что напиток производится под строгим контролем качества, производство и разлив – роботизированы, а таких жутких антисанитарных условий, как на видеоролике из Пакистана, нет и быть не может. Кстати – интересный факт, у компании Кока-Кола есть свой завод по производству напитка и в Литве. С информацией об этом заводе можно ознакомиться здесь.