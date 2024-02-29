Правда, что "использование косметики может вызвать рак и другие заболевания"?



„Кожа человека не является барьером, а является губкой, через которую впитывается практически все, что мы на нее намазываем. Шампуни, дезодоранты, кремы – все они сделаны химической промышленностью, которая заинтересована только в прибыли. Человечество изобрело порядка 80 тыс. несуществующих в природе химикатов, а поскольку наш человеческий организм является частью природы, то у нас нет механизмов, чтобы разрушать эти химикаты и избавляться от них. Кожа впитывает эти химикаты за секунды, и они оказываются в крови. Достаточно побрызгать дезодорантом под мышкой и через секунду вы чувствуете его вкус, потому что они проник в ваш организм через кожу и кровь. Вся эта химия накапливается в человеческом организме, именно она является одной из основных причин эпидемии рака и многих других заболеваний”.

