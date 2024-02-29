Правда, что "использование косметики может вызвать рак и другие заболевания"?

Teiginiai
„Кожа человека не является барьером, а является губкой, через которую впитывается практически все, что мы на нее намазываем. Шампуни, дезодоранты, кремы – все они сделаны химической промышленностью, которая заинтересована только в прибыли. Человечество изобрело порядка 80 тыс. несуществующих в природе химикатов, а поскольку наш человеческий организм является частью природы, то у нас нет механизмов, чтобы разрушать эти химикаты и избавляться от них. Кожа впитывает эти химикаты за секунды, и они оказываются в крови. Достаточно побрызгать дезодорантом под мышкой и через секунду вы чувствуете его вкус, потому что они проник в ваш организм через кожу и кровь. Вся эта химия накапливается в человеческом организме, именно она является одной из основных причин эпидемии рака и многих других заболеваний”.
Verdiktas
Видеоролик содержит некоторые неточности и обобщения, которые не полностью соответствуют научным данным о строении и функциях кожи, а также о взаимодействии химических веществ с человеческим организмом. Наш вердикт – либо в самом видеоролике, либо в описании к нему, не хватает соответствующей информации, благодаря которой зрители могли бы понять, что информация в видео содержит ряд преувеличений и упрощений, а часть утверждений требуют более глубокого научного обоснования. Наш вердикт – отсутствует контекст.
Melo detektoriaus komentaras
Женщина, которая выступает в видеоролике - это доктор Наташа Кэмпбелл-МакБрайд. О себе Кэмпбелл-МакБрайд сообщает, что окончила Башкирский медицинский университет в России по специальности врач. В последующие годы она получила степень магистра медицинских наук в области неврологии. Проработав пять лет неврологом и три года нейрохирургом, она завела семью и переехала в Великобританию. Вскоре после этого у ее сына был диагностирован аутизм, что побудило к интенсивному изучению причин и методов лечения аутизма. Чтобы вылечить сына, Наташа разработала диету GAPS, которая со временем приобрела популярность в том числе и как средство, излечивающее аутизм.
Нам бы хотелось обратить внимание читателей, на несколько фактов. Во-первых, доктор Наташа Кэмпбелл-МакБрайд отсутствует в британском списке практикующих врачей с медицинской лицензией. Во-вторых, похоже на то, что научных исследований, которые могли бы подтвердить слова Наташи Кэмпбелл-МакБрайд об эффективность ее диеты в качестве средства для лечения как аутизма, так и ряда других заболеваний, просто напросто нет. Ученые и диетологи призывают критически относиться к словам Кэмпбелл-МакБрайд о эффективности диеты GAPS. Диету GAPS в своей книге „Злой повар: плохая наука и правда о здоровом питании” в частности критиковал (на 57 странице – ред.) Энтони Уорнер известный — британский шеф-повар, просветитель и писатель. “Диета GAPS отражает серьезные пробелы в рассуждениях доктора Кэмпбелл-Макбрайд и в ее понимании науки. Нет никаких опубликованных доказательств, подтверждающих эффективность диеты”, – отмечает Гарриет Холл, доктор медицинских наук.
Кожа как барьер: кожа человека на самом деле выполняет важную барьерную функцию. Она предохраняет от механических воздействий, проникновения различных веществ, ультрафиолетовых лучей и микроорганизмов, а также защищает от потери влаги. Это противоречит утверждению о том, что кожа действует как "губка", впитывающая все, с чем она соприкасается.
Впитывание химикатов: хотя кожа действительно может впитывать некоторые вещества, такие как лекарственные препараты или косметику, ее проницаемость ограничена. Всасывание веществ через кожу зависит от ряда таких факторов как: 1) Концентрация; 2) Молекулярная масса молекулы; 3) Продолжительность контакта; 4) Растворимость вещества; 5) Физического состояния кожи 6) Открытая часть тела, включая количество волос на коже. Большинство химических веществ, содержащихся в шампунях, дезодорантах и кремах, не проникают глубоко в кожу или в кровоток в значительных количествах.
Влияние химической промышленности: Утверждение о том, что химическая промышленность заинтересована только в прибыли и производит 80 тысяч несуществующих в природе химикатов, является обобщением. Хотя промышленность действительно производит множество синтетических веществ, они проходят строгие испытания на безопасность и эффективность перед тем, как попасть на рынок.
Накопление химии в организме и связь с раком: не существует однозначных доказательств, подтверждающих, что регулярное использование косметики напрямую ведет к накоплению вредных химикатов в организме и вызывает рак или другие заболевания. Эта тема требует дополнительных исследований. С информацией о том, какие факторы оказывают влияние на риск возникновения раковых заболеваний, можно ознакомиться здесь.
- Источники
- Великобритания: список практикующих врачей с медицинской лицензией
- Что такое диета GAPS?
- Вся правда о диете GAPS
- Пять функциональных аспектов эпидермального барьера
- Эпидермальный барьер
- Европейское агентство по химикатам
- Потенциальные канцерогены в косметической косметике
- Косметические товары и рак: находитесь ли вы в группе риска?
- Может ли косметика вызвать рак?
- Американское онкологическое общество – косметика и риск рака
- Факторы риска развития раковых заболеваний