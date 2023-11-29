Правда, что "Африка скоро расколется на пополам"?

Исследователи полагают, что через 5-10 миллионов лет в районе нынешней Эфиопии произойдет “раскол” Африки из-за продолжающегося разделения Нубийской, Сомалийской и Аравийской тектонических плит. На месте тектонического разлома (подробно о происхождении тектонических разломов и их воздействии на земную кору можно прочитать здесь) появится, как мы уже упоминали, новый океан. Результаты исследования ученых также дают представление о процессе раскола Восточно-Африканской рифтовой системы и показывают, где точно может образоваться океан, если процесс разделения континента продолжится. Например, в 2005 году в северо-восточной Эфиопии открылся массивный разлом, который, как предполагается, является предвестником первого раскола континента с тех пор, как разделилась Пангея.