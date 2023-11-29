Правда, что "Африка скоро расколется на пополам"?

Тезисы
“Африка расколется на двое. В Восточной Африке происходят природные явления, здесь расположено место раскола континента под землей. Трое тектонических плит медленно, но верно, отдаляются друг от друга – вызывая формирование трещин и разломов в земле. Ученые, которые изучают этот процесс, уверены, что пройдет еще немного времени, и Африка расколется на двое. В месте ее раскола появится новый океан. Кроме того, уже можно наблюдать огромный разлом, который находится в пустыне Эфиопии и имеет протяженность в 56 км”.
Вердикт
Научные данные подтверждают, что в будущем Африка может расколоться и образовать новый океан, однако авторы видеоклипа не говорят, что, по словам ученых, этот процесс займет значительное время – от пяти до десяти миллионов лет. Наш вердикт – манипуляция и отсутствие контекстной информации, благодаря которой зрители видеоролика могли бы понять, что речь идет о далеком будущем, а не о нашем времени.
Комментарий Детектор лжи
Исследователи полагают, что через 5-10 миллионов лет в районе нынешней Эфиопии произойдет “раскол” Африки из-за продолжающегося разделения Нубийской, Сомалийской и Аравийской тектонических плит. На месте тектонического разлома (подробно о происхождении тектонических разломов и их воздействии на земную кору можно прочитать здесь) появится, как мы уже упоминали, новый океан. Результаты исследования ученых также дают представление о процессе раскола Восточно-Африканской рифтовой системы и показывают, где точно может образоваться океан, если процесс разделения континента продолжится. Например, в 2005 году в северо-восточной Эфиопии открылся массивный разлом, который, как предполагается, является предвестником первого раскола континента с тех пор, как разделилась Пангея.
- Источники
- Африканский материк – информация
- Африканский континент очень медленно отслаивается. Ученые утверждают, что рождается новый океан
- Тектонические разломы – что это такое
- Рифт – что это такое
- Восточно-Африканская рифтовая долина, Восточная Африка
- Большая рифтовая долина Восточной Африки: Сложная рифтовая система