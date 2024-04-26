Почему в России уничтожают огромное количество яблок?

В интернете есть и более новые сообщения об уничтожении яблок в разных городах России. В 2021 году на портале dp.ru сообщалось об уничтожении яблок из Беларуси, на которых нашли наклейки, свидетельствующие о том, что яблоки привезены из Польши (здесь), в 2022 г. сообщается об уничтожении яблок происхождение которых не выяснено (здесь). В 2023 г. российские СМИ информировали об уничтожении 800 кг "вражеских яблок", их происхождение не было указано, поэтому возникли подозрения, что их могли привезти из страны ЕС (здесь).