2024.04.26 18:14

Почему в России уничтожают огромное количество яблок?

 
Melo detektorius RU
Obuoliai
Obuoliai
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
В социальных сетях распространяют видео, на которых сняты грузовики вываливающие в кучи и давящие яблоки. Такая картина потрясла пользователей, они начали возмущаться, что именно так вызывают искусственный голод. "Детектор лжи" выяснил, что на самом деле изображено на этих видео.

Teiginiai

Видео с уничтожаемыми яблоками показывают, что в мире искусственно создают голод.

Verdiktas

Манипуляция. Можно найти немало таких видео с уничтожением яблок. Все эти ролики были связаны с введенным в России в 2015 году запретом на импорт товаров из стран, которые объявили экономические санкции России.

Melo detektoriaus komentaras

На литовских профилях в Facebook делятся рядом таких видео, на которых грузовики давят яблоки. Пользователи были шокированы этими видами и стали делиться информацией об искусственном создании голода, но реальная причина уничтожения яблок совсем другая, все гораздо проще.

Такие видео с уничтожением яблок и других продуктов в интернете распространяют несколько лет. Если поискать статьи на эту тему в интернете, то на русском языке можно найти много подобных кадров - из грузовиков высыпают яблоки и давят их. Там же обсуждается и причина их уничтожения.

29 июля 2015 г. президент России Владимир Путин подписал указ Nr. 391, которым распорядился с 6 августа 2015 года уничтожать все продукты питания, которые были ввезены из стран, объявивших России экономические санкции (здесь). В первую неделю после объявления эмбарго, по данным Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (Россельхознадзора), было уничтожено 550 т продукции растительного происхождения и 47 т продукции животного происхождения (здесь). Несмотря на то, что сначала считали, что запрет на ввоз таких товаров будет действовать год, его постоянно продлевают, эмбарго действует и сейчас (здесь).

Klaidinanti žinutė

Ежегодно в российских СМИ появляются сообщения об уничтоженных продуктах из разных стран. Например, в 2016 г. сообщалось об уничтожении яблок и баклажанов из Польши (здесь), в 2017 г. было уничтожено 118,76 т яблок и яиц из Казахстана, потому что маркировка и упаковки были похожи на европейские (здесь). В том же 2017 г. уничтожили 800 кг помидоров из Литвы и 2 т яблок из Польши (здесь).

В интернете есть и более новые сообщения об уничтожении яблок в разных городах России. В 2021 году на портале dp.ru сообщалось об уничтожении яблок из Беларуси, на которых нашли наклейки, свидетельствующие о том, что яблоки привезены из Польши (здесь), в 2022 г. сообщается об уничтожении яблок происхождение которых не выяснено (здесь). В 2023 г. российские СМИ информировали об уничтожении 800 кг "вражеских яблок", их происхождение не было указано, поэтому возникли подозрения, что их могли привезти из страны ЕС (здесь).

  • Источники
  • Указ Президента РФ от 29.07.2015 N 391 (ред. от 19.06.2020) "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"
  • Указ Президента РФ от 18 сентября 2023 г. № 693 “О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”
  • Rusija toliau naikina vakarietišką maistą
  • Rosselkhoznadzor reported the destruction of 600 tons of sanctioned products
  • С оптового рынка "Петровский" изъяты и уничтожены польские яблоки и баклажаны
  • Крупнейшую с 2015 г. партию польских яблок и груш из Казахстана уничтожили в России
  • Более трех тонн томатов и яблок из Литвы и Польши уничтожены в Ростовской области
  • С овощебазы в Петербурге изъяли и уничтожили почти 700 килограммов польских яблок
  • В Красноярске изъяли и уничтожили 38 коробок яблок без маркировки общим весом более 800 кг
  • В Улан-Удэ уничтожили почти 40 кг вражеских яблок
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Источник
Melo detektorius RU
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