Правда ли, что женщина сохраняет генетическую информацию своего первого полового партнера и передает ее своему каждому ребенку?

Телегония – это устаревшая концепция (восходит к Аристотелю), согласно которой первый сексуальный партнер женщины якобы влияет на наследственные черты всех ее будущих детей, даже если их отцом будет другой человек. Эта идея существовала задолго до появления современной генетики и была популярна в XIX веке. Современная наука полностью опровергает концепцию телегонии.

Когда происходит зачатие, в нем участвуют только две клетки: яйцеклетка матери и сперматозоид отца. Яйцеклетка содержит 23 хромосомы от матери, а сперматозоид – 23 хромосомы от отца. При слиянии образуется зигота с 46 хромосомами, из которой развивается эмбрион. Важно понимать: в этом процессе участвуют только генетические материалы биологических родителей ребенка. Никакой „сохраненной“ генетической информации от предыдущих партнеров здесь быть не может. Если после полового контакта беременность не наступила, сперматозоиды живут в женском организме максимум 2-3 дня, после чего полностью разрушаются и выводятся. Они не могут „оставить“ свою генетическую информацию в организме женщины на длительное время. В каждом менструальном цикле у женщины созревает новая яйцеклетка. Если оплодотворение не произошло, яйцеклетка выходит из организма во время менструации. Следующий цикл начинается с созревания новой яйцеклетки, которая никак не связана с предыдущими половыми контактами.