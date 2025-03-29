Правда ли, что женщина сохраняет генетическую информацию своего первого полового партнера и передает ее своему каждому ребенку?

Teiginiai
“Петр Гаряев – „когда мы входим в контакт с женщиной, но не женимся на ней, потом одна, вторая, третья и мы входим в так называемое спутанное состояние. Мы образуем как бы гиперорганизм и, соответственно, ее информация проникает в нас тоже. Телегония обоюдоострая, поэтому девственность надо блюсти с двух сторон – и мужчине, и женщине“. Женщина получает полный набор генетической информации своего первого партнера. Эта информация остается в организме навсегда. Впоследствии все физиологические качества первого партнера автоматически передадутся будущему ребенку. Это произойдет даже в том случае, если отцом младенца будет совсем другой человек. Считалось, что обмен генетической информацией между мужчиной и женщиной происходит взаимно. Мужчина также получает от своей любой партнерши набор наследственных факторов“, – заявляют авторы видеоролика.
Verdiktas
Телегония – это миф, который не имеет научного обоснования. Современная генетика и репродуктивная биология однозначно показывают, что: генетический материал ребенка формируется исключительно из генетического материала биологических родителей. Предыдущие партнеры женщины никак не влияют на генетические характеристики ее будущих детей. Не существует механизма, который позволял бы генетической информации „сохраняться“ в организме женщины от предыдущих партнеров. Никаких подтверждений идеи Гаряева о взаимном генетическом обмене между партнёрами не существует. Вера в телегонию сохраняется в основном из-за недостатка научной грамотности и исторических культурных традиций, но не имеет под собой научной основы.
Melo detektoriaus komentaras
Телегония – это устаревшая концепция (восходит к Аристотелю), согласно которой первый сексуальный партнер женщины якобы влияет на наследственные черты всех ее будущих детей, даже если их отцом будет другой человек. Эта идея существовала задолго до появления современной генетики и была популярна в XIX веке. Современная наука полностью опровергает концепцию телегонии.
Как на самом деле происходит зачатие ребенка
Когда происходит зачатие, в нем участвуют только две клетки: яйцеклетка матери и сперматозоид отца. Яйцеклетка содержит 23 хромосомы от матери, а сперматозоид – 23 хромосомы от отца. При слиянии образуется зигота с 46 хромосомами, из которой развивается эмбрион. Важно понимать: в этом процессе участвуют только генетические материалы биологических родителей ребенка. Никакой „сохраненной“ генетической информации от предыдущих партнеров здесь быть не может. Если после полового контакта беременность не наступила, сперматозоиды живут в женском организме максимум 2-3 дня, после чего полностью разрушаются и выводятся. Они не могут „оставить“ свою генетическую информацию в организме женщины на длительное время. В каждом менструальном цикле у женщины созревает новая яйцеклетка. Если оплодотворение не произошло, яйцеклетка выходит из организма во время менструации. Следующий цикл начинается с созревания новой яйцеклетки, которая никак не связана с предыдущими половыми контактами.
Химеризм и микрохимеризм – явления, которые ошибочно принимают за телегонию
Явлением, которое ошибочно принимают за телегонию, стал химеризм – наличие разнородного генетического материала в одном организме. В 2005 и 2012 годах были опубликованы исследования, авторы которых указывают на то, что мужская ДНК, обнаруженная в крови женщины (явление, известное, как „микрохимеризм“), может присутствовать в ее организме благодаря брату-близнецу, клеткам старшего брата, полученным посредством кровеносной системы матери во время внутриутробного развития, преждевременно закончившейся беременности или появиться благодаря переливанию крови. Профессор Ли Нельсон, соавтор исследований 2005 и 2012 годов в интервью 2018 года сказала: „ любое предположение о том, что мужская ДНК регулярно сохраняется от сексуальных партнеров, не подтверждается ни одним научным исследованием. Наиболее распространенным источником мужской ДНК у взрослой женщины является предыдущая беременность ребенком мужского пола. Мужская ДНК может встречаться у женщин, перенесших потерю беременности или невыявленную беременность“.
Петр Гаряев и его фантастические теории
Петр Гаряев, упомянутый в тексте, не является признанным ученым в области генетики. Гаряев трижды становился полуфиналистом антипремии „Почётный академик ВРАЛ“, организованной научно-просветительским порталом „Антропогенез.ру“. С подробной биографией Петра Гаряева и критикой придуманной им псевдонауки – квантовой генетики – можно ознакомиться здесь и здесь. Его концепция „волновой генетики“ и утверждения о „спутанном состоянии“ и „гиперорганизме“ не признаются научным сообществом и противоречат фундаментальным принципам молекулярной биологии. Теории Гаряева не могут быть одобрены, поскольку они не соответствуют научным стандартам и не подтверждаются экспериментальными данными.
Источники
Мужской микрохимеризм у женщин без сыновей: количественная оценка и корреляция с анамнезом беременности
Если вы женщина, в вашем теле может быть мужская ДНК — вот почему
Энциклопедия Британника: процесс оплодотворения – краткая информация