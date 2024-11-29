Правда ли, что Земля входит в цикл глобальных катаклизмов, которые происходят каждые двенадцать тысяч лет?

„Аномалии в ядре планеты. В ядре нашей планеты северный магнитный полюс всегда двигался со скоростью 15 километров в год. Внезапно в 1995 году разогнался до 50 километров в год, изменил маршрут и направился в Сибирь. Одновременно с этим ученые зафиксировали еще одно аномальное явление – сбой во вращении Земли. Ось вращения Земли поменяла направление с южного на восточное и внезапно стала перемещаться в 17 раз быстрее чем до этого. Кроме того, в 1995 году внезапно изменилось само вращение Земли. В 1995 году зафиксировано резкое ускорение вращения. Эти три параметра зависят только от ядра нашей планеты, потому что именно ядро контролирует магнитное поле, вращение и ось. В 1995 году энергия внешнего космического воздействия начала перегревать ядро в результате чего внутренне ядро нашей планеты начало разбалансироваться. К концу 2024 года возможно увеличение вулканической активности, вызванное подъёмом магмы и размыванием литосферных плит магматическими потоками. Это может привести к частым землетрясениям и извержениям вулканов. Также будут усиливаться и другие катаклизмы по всей планете. Это связано с тем, что наша планета входит в цикл глобальных катаклизмов, которые происходят каждые 12000 лет“, - сообщают авторы видеоклипа.