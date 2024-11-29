Правда ли, что Земля входит в цикл глобальных катаклизмов, которые происходят каждые двенадцать тысяч лет?

Teiginiai
„Аномалии в ядре планеты. В ядре нашей планеты северный магнитный полюс всегда двигался со скоростью 15 километров в год. Внезапно в 1995 году разогнался до 50 километров в год, изменил маршрут и направился в Сибирь. Одновременно с этим ученые зафиксировали еще одно аномальное явление – сбой во вращении Земли. Ось вращения Земли поменяла направление с южного на восточное и внезапно стала перемещаться в 17 раз быстрее чем до этого. Кроме того, в 1995 году внезапно изменилось само вращение Земли. В 1995 году зафиксировано резкое ускорение вращения. Эти три параметра зависят только от ядра нашей планеты, потому что именно ядро контролирует магнитное поле, вращение и ось. В 1995 году энергия внешнего космического воздействия начала перегревать ядро в результате чего внутренне ядро нашей планеты начало разбалансироваться. К концу 2024 года возможно увеличение вулканической активности, вызванное подъёмом магмы и размыванием литосферных плит магматическими потоками. Это может привести к частым землетрясениям и извержениям вулканов. Также будут усиливаться и другие катаклизмы по всей планете. Это связано с тем, что наша планета входит в цикл глобальных катаклизмов, которые происходят каждые 12000 лет“, - сообщают авторы видеоклипа.
Verdiktas
Авторы видеоклипа пересказывают псевдонаучную теорию, которая не подкреплена научными данными и не соответствуют современным знаниям в области геофизики и климатологии. Увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений в мире связано с глобальным изменением климата, вызванными деятельностью человечества. Наш вердикт – видеоролик пропагандирует псевдонаучные теории.
Melo detektoriaus komentaras
Приглашаем читателей ознакомиться с материалом наших коллег из издания AAP о конспирологической теории климатических циклов в двенадцать тысяч лет. Инверсия полюсов – это естественный процесс, который происходит на протяжении миллионов лет. Нет никаких оснований полагать, что он произойдет в 2024 году или вообще в ближайшее время. В прошлом вращение, наклон и орбита Земли были основной причиной изменений, продолжавшихся в течение длительных периодов времени. Они меняются настолько медленно, что сегодня это не является причиной глобального потепления и изменения климата. Подробнее прочитать об этом можно здесь. Хотя изменения орбиты Земли вокруг Солнца, а также изменения наклона и колебания земной оси могут привести к охлаждению или потеплению климата Земли, поскольку они изменяют количество энергии, которую наша планета получает от Солнца, но вызывают изменения климата в масштабах тысяч лет. Они не приводят к быстрому потеплению, которое Земля испытала за последние 100 лет. Эти изменения, известные как циклы Миланковича.
Дестабилизация и нагрев ядра Земли из-за космического излучения: ядро Земли находится на глубине около 2900 километров под земной корой. Температура и динамика ядра обусловлены внутренними процессами планеты. Новейшие исследования ученых указывают на то, что между уровнем космического излучения и землетрясениями может быть определенная корреляция, но по словам ученых требуются дополнительные исследования. С информацией о строении земного ядра можно ознакомиться здесь и здесь, а о влиянии космического излучения на земное ядро можно прочитать здесь. Перегрев магмы и подогрев океанов: тепло из недр Земли оказывает влияние на температуру океанов, но этот процесс не является основной причиной изменения климата или увеличения аномальных погодных явлений. Влияние геотермального тепла на океаны незначительно по сравнению с эффектами, вызванными парниковыми газами.
Подводя итоги: нам бы еще раз хотелось подчеркнуть, что авторы видеоклипа манипулируют научными данными и распространяют псевдонаучные теории, которые полностью не соответствуют истине.
Источники
Исследование утверждает, что нет доказательств того, что космические лучи вызывают глобальное потепление
Почему солнечная активность и космическое излучение не может объяснить глобальное потепление
Какова связь между космическим излучением и изменением климата?
Возможно ли кардинальное смещение магнитных полюсов? И какова вероятность, если да?Вращение, наклон и орбита Земли – краткая информация
Почему циклы Миланковича не могут объяснить нынешнее потепление Земли Может ли климат влиять на появление землетрясения или нет?