Teiginiai
“После победы над коммунизмом нам нужен раскол православия и распад России, и поможет нам в этом Украина, где предательство – норма общественной морали“, – сообщают авторы сообщений в социальных сетях.
Verdiktas
Риторика и эмоции („предательство“, „распад“) характерны для манипулятивных текстов, а не для официальных документов. Настоящие политические заявления обычно формулируются гораздо более нейтрально. Происхождение антироссийской цитаты, приписываемой в русскоязычном интернете Збигневу Бжезинскому (американский политолог и государственный деятель польского происхождения, являлся советником нескольких президентов США, скончался в 2017 году – ред.), на самом делен не имеет отношения к американскому советнику по национальной безопасности. И настоящие, и выдуманные сторонниками конспирологических теорий цитаты Бжезинского много лет регулярно цитируются антизападными пропагандистами из разных стран. Наш вердикт – цитата Бжезинского фейковая и никогда не была правдой.
Melo detektoriaus komentaras
Как мы уже вспоминали, Збигнев Бжезински неоднократно становился, по мнению конспирологов, одной из ключевых фигур мировых заговоров. С опровержением таких конспирологических теорий можно, например, ознакомиться здесь и здесь. Цитаты, которую авторы изображения приписывают Бжезинскому, нет в одной из его книг, нет ее ни в одном из его высказываний о различных кризисах или спичей. В ряде случаев конспирологи заявляют, что цитату Бжезинского о России, Православии и Украине можно найти в его книге о международных отношениях и геополитике „Великая шахматная доска“, которая была опубликована в США в 1997 году. С содержанием книги можно ознакомиться онлайн как на русском, так и на украинском языках, и такой цитаты в книге нет.
Заявления о „распаде России“ не соответствуют официальной позиции Украины или международного сообщества, которое признаёт территориальную целостность государств. Обвинение Украины в том, что „предательство – норма общественной морали“, носит оскорбительный характер и не подтверждается социологическими исследованиями или фактами. Украина как государство не выдвигала программ, направленных на дестабилизацию России. Внешняя политика Украины сосредоточена на интеграции с ЕС и НАТО, а не на вмешательстве во внутренние дела других стран. Подобные тезисы („раскол православия“, „распад России“) часто встречаются в пропагандистских материалах, цель которых – создать образ Украины как „врага“.