Правда ли, что Збигнев Бжезински говорил: чтобы победить коммунизм, нужен раскол православия и распад России, и в этом США поможет Украина?

Как мы уже вспоминали, Збигнев Бжезински неоднократно становился, по мнению конспирологов, одной из ключевых фигур мировых заговоров. С опровержением таких конспирологических теорий можно, например, ознакомиться здесь и здесь. Цитаты, которую авторы изображения приписывают Бжезинскому, нет в одной из его книг, нет ее ни в одном из его высказываний о различных кризисах или спичей. В ряде случаев конспирологи заявляют, что цитату Бжезинского о России, Православии и Украине можно найти в его книге о международных отношениях и геополитике „Великая шахматная доска“, которая была опубликована в США в 1997 году. С содержанием книги можно ознакомиться онлайн как на русском, так и на украинском языках, и такой цитаты в книге нет.