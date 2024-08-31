Западным странам не выгодно „уничтожение России“, так как в современной глобальной экономике нарушение экономических процессов и нестабильность в отдельной стране могут влиять на весь мир. Это наглядно доказывают последствия вторжения России в Украину. Западные инвестиции в Россию до войны, периодическая нерешительность в введении санкций, и призывы не уничтожать Россию и не унижать российский народ опровергают стремление Запада „уничтожить Россию“. Наш вердикт – ложь.

Хотя страны и их объединений безусловно могут соревноваться за мировое влияние, представление о том, что в современном мире „выгодно“ „уничтожить“ целую страну в корне неверно. Такие взгляды строятся на непонимании того, как работает глобальная экономика. Последствия полномасштабного нападения России на Украину наглядно доказывают, что уничтожение отдельной страны в современном мире не приносит выгоды ни развитым странам, ни развивающимся. Чем больше экономика страны и чем больше она вовлечена в мировую экономику, тем тяжелее последствия ее изоляции или разрушения.