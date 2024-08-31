2024.08.31 22:57

Правда ли, что Западу выгодно уничтожить Россию?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock AI Generator | Shutterstock

Пользователь Threads опубликовал комментарий, в котором утверждает, что западным странам „выгодно уничтожить“ Россию, потому что Россия – большая и успешная страна, а страны „гиганты-соперники никому не нужны“. Объясняем, почему это – ложь.

Teiginiai

Западным странам выгодно уничтожить большие и сильные страны, такие как Россия и Китай, потому что в мире, которым „правят глобалисты“, никому не нужны страны-соперники.

Verdiktas

Западным странам не выгодно „уничтожение России“, так как в современной глобальной экономике нарушение экономических процессов и нестабильность в отдельной стране могут влиять на весь мир. Это наглядно доказывают последствия вторжения России в Украину. Западные инвестиции в Россию до войны, периодическая нерешительность в введении санкций, и призывы не уничтожать Россию и не унижать российский народ опровергают стремление Запада „уничтожить Россию“. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Хотя страны и их объединений безусловно могут соревноваться за мировое влияние, представление о том, что в современном мире „выгодно“ „уничтожить“ целую страну в корне неверно. Такие взгляды строятся на непонимании того, как работает глобальная экономика. Последствия полномасштабного нападения России на Украину наглядно доказывают, что уничтожение отдельной страны в современном мире не приносит выгоды ни развитым странам, ни развивающимся. Чем больше экономика страны и чем больше она вовлечена в мировую экономику, тем тяжелее последствия ее изоляции или разрушения.

Так, например, европейские энергетические санкции, введенные в ответ на российское вторжение в Украину, не только нанесли удар по российской экономике, но и заставили европейские страны перестраивать свою экономику. В итоге, у ЕС получилось перестроить свою экономику в сторону меньшей зависимости от российской энергетики, однако изначально отказ от российской энергетики негативно повлиял на экономику европейских стран. Более того, в ЕС сохраняется проблема высоких цен на потребление энергии.

Скриншот из социальных сетей

Также, необходимо отметить, что весь процесс постепенного введения санкций против России и постепенного согласия западных стран на выделение большой помощи Украине доказывает, что никакого стремления „уничтожить Россию“ со стороны не существует. Так, например, многие западные страны не спешили полностью рвать экономические отношения с Россией. В начале полномасштабной войны Украина сразу призвала отключить российские банки от системы SWIFT, однако западным странам потребовалась почти неделя чтобы согласовать отключение семи банков, и три месяца – чтобы отключить главный российский банк, Сбербанк.

Более того, если уничтожение России было целью западных стран, то непонятно западные страны инвестировали гигантские деньги в различные области российской экономики до начала полномасштабной войны России против Украины. Согласно данным Киевской школы экономики, на момент начала войны в России насчитывалось 3769 иностранных компаний с общим оборотом около 316 млрд долларов США.

Отдельно напомним, что несмотря на якобы желание западных стран уничтожить Россию, НАТО (в которой многие западные страны и состоят), являясь оборонительным альянсом, не напала на Россию, а лишь поддержала Украину. При этом совместная военная мощь НАТО в целом превосходит военную мощь России.

Так же, многие западные лидеры неоднократно публично заявляли, что не стремятся уничтожить Россию и унизить российский народ. Генсек ООН Антониу Гутерриш также призывал Россию остановить войну, так как от войны страдают и украинцы, и россияне.

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