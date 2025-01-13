2025.01.13 13:29

Правда ли, что за вторжением России в Украину стоит движение Хабад Любавич?

 
Delfi faktų tikrintojai
Delfi „Детектор лжи“
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ФОТО: Markus Schreiber | AP

В социальных сетях появился видеоролик, создатели которого заявляют, что за „вторжением России в Украину стоит движение Хабад Любавич, спланировавшее эту войну по приказу сионистского правительства“. На самом же деле движение Хабад Любавич к войне в Украине отношения не имеет, вину за начало войны несет Владимир Путин, президент Российской Федерации и высшие чиновники правительства России.

Teiginiai

“Военное вторжение на территорию Украины с целью убийства русских людей произошло по приказу сатанинской секты Хабад Любавич, по приказу тайного сионистского правительства. Нападение на славян планировалось ими за несколько лет до вторжения. Если соответствующим образом сложить цифры, то дата вторжения в Украины – это три шестерки, то есть число Дьявола. Сионисты решили принести население Украины в жертву Сатане, чтобы укрепить власть над славянскими народами. Хабад Любавич – секта, направленная на геноцид всех славян,“ – считают авторы видеоролика.

Verdiktas

Видеоролик основан на конспирологических и антисемитских теориях, направленных на разжигание ненависти. Все утверждения лишены фактической основы. Для понимания причин и хода войны в Украине лучше обратиться к надежным источникам, таким, как доклады ООН, отчёты правозащитных организаций или независимые СМИ. Наш вердикт – видеоролик распространяет антисемитизм и язык вражды по национальному признаку.

Melo detektoriaus komentaras

Движение Хабад Любавич — это религиозное направление в иудаизме, основанное на учении хасидизма. Оно сосредоточено на духовной практике, обучении и благотворительности. Никаких подтверждений участия Хабада в политических или военных конфликтах, включая войну в Украине, нет. Теория, которую озвучивают как авторы этого видеоролика так и в других ему подобных видеоклипах и текстах, заимствует антисемитские нарративы, популярные в ряде конспирологических кругов.

Существование „тайного сионистского правительства“ – это часть популярного антисемитского заговора, не имеющего оснований в реальности. Подробно о конспирологических антисемитских теориях можно прочитать здесь. Сионизм – это движение за создание еврейского национального государства в Палестине, которое обрело свою цель в образовании Израиля в 1948 году.

Скриншот из социальных сетей

“Дата вторжения в Украину — это три шестерки, то есть число Дьявола“ – эта интерпретация событий основывается на нумерологии, которая является псевдонаучным методом интерпретации чисел. Дата вторжения России в Украину – 24 февраля 2022 года — не имеет никакой связи с числом 666. Подобные заявления характерны для теорий заговора, которые пытаются приписать мистическое значение историческим событиям.

Обвинения движения Хабад Любавич в подготовке „геноцида славян“– это необоснованная и дискредитированная теория, не имеющая никакой фактической основы. Обвинение не подкреплено никакими доказательствами и является примером дезинформации, направленной на разжигание ненависти. Война в Украине – это геополитический конфликт, вызванный агрессией Российской Федерации. Ни одно международное расследование, включая доклады ООН, не связывает эту войну с религиозными или мистическими мотивами.

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