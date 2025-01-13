“Военное вторжение на территорию Украины с целью убийства русских людей произошло по приказу сатанинской секты Хабад Любавич, по приказу тайного сионистского правительства. Нападение на славян планировалось ими за несколько лет до вторжения. Если соответствующим образом сложить цифры, то дата вторжения в Украины – это три шестерки, то есть число Дьявола. Сионисты решили принести население Украины в жертву Сатане, чтобы укрепить власть над славянскими народами. Хабад Любавич – секта, направленная на геноцид всех славян,“ – считают авторы видеоролика.