Правда ли, что выход Литвы, Латвии и Эстонии из единого с Россией и Беларусью энергокольца БРЭЛЛ – энергетическая авантюра, которая дорого обойдется странам Балтии?

Отключение Литвы от энергокольца БРЭЛЛ и синхронизация (о процессе синхронизации можно узнать здесь и здесь) с европейским рынком электроэнергии не вызвало и не вызовет такого гигантского скачка цен на электричество, как это заявляют российские пропагандисты. Государственная служба регулирования энергетики в Литве (VERT) сообщает, что цена электрической энергии в стране для потребителей на 2025 год по сравнению с прошлым 2024 годом увеличилась на четыре, пять процентов – то есть буквально на цент, полтора. Рокас Масюлис, руководитель литовской компании по передаче электроэнергии Litgrid – отметил, что „цена на электроэнергию будет в основном определяться производством возобновляемых ресурсов. Если этого будет достаточно, цена на электроэнергию будет иметь тенденцию к снижению, а не к росту. Цены на электроэнергию устанавливаются на год вперед. Цены на этот год уже установлены, поэтому они не изменятся“. Похожая ситуация в Латвии и Эстонии – скачка цен на электричество в десятки процентов не будет, ожидается рост цены на энергию до пяти процентов. Масюлис также подчеркнул, что „коммерческая торговля электроэнергией с Россией и Беларусью уже некоторое время не ведется (с 2022 года – ред.), а часть линий с этими странами уже отключена“.