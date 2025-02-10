Правда ли, что выход Литвы, Латвии и Эстонии из единого с Россией и Беларусью энергокольца БРЭЛЛ – энергетическая авантюра, которая дорого обойдется странам Балтии?

Teiginiai
1) Выход Литвы, Латвии и Эстонии из БРЭЛЛ может привести к значительному росту цен на электроэнергию, что вызовет инфляцию. Тарифы на электроэнергию уже выросли на пятьдесят процентов, что оказывает негативное воздействие на экономики балтийских государств. В Литве уже были массовые протесты против роста цен на электричество.
2) Литва, Латвия и Эстония до сих пор использовали энергокольцо БРЭЛЛ, чтобы импортировать электричество из Беларуси и России, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение электричеством своих территорий. Литва, Латвия и Эстония берут дешевую энергию из России, когда у них пик потребления, а потом, когда у них есть излишек – возвращают.
3) Выходя из БРЭЛЛ, страны Балтии лишают себя возможности диверсифицировать поставки электроэнергии. Сама эта инициатива — дорогостоящий и бессмысленный проект. Цель выхода из БРЭЛЛ – лишить страны Балтии независимости, превратить их в полностью подконтрольные Западу территории. Решение выйти из БРЭЛЛ создаст экономические проблемы для Балтийских стран.
4) В 2021 году Литва смогла самостоятельно удовлетворить лишь 46,6 процентов своих энергетических потребностей и до сих пор зависит от импорта электроэнергии.
Verdiktas
Цена электроэнергии в Литвы после выхода страны из энергокольца БРЭЛЛ выросла на один, полтора евроцентов за киловатт. Рост тарифов на электроэнергию на пятьдесят процентов – выдумка. Массовых протестов в Литве из-за роста цен на электричество не было. Литва с 2022 года не импортирует электрическую энергию ни из Беларуси, ни из России. Выходя из БРЭЛЛ, Литва, Латвия и Эстония как раз приобретают возможность диверсифицировать поставки электроэнергии и получают доступ к европейскому рынку электрической энергии. Также они становятся независимыми от попыток энергетического шантажа со стороны Российской Федерации. Решение выйти из БРЭЛЛ не создает экономические проблемы для Балтийских стран, а, наоборот, дает им широкие возможности к европейскому рынку энергии. На данный момент Литва в состоянии удовлетворить от 70 до 75 пяти процентов от общего потребления электроэнергии в стране. Наш вердикт – в видеороликах распространяется неправда, их создатели манипулируют фактами и откровенно лгут. В заключение нам бы хотелось еще раз сказать нашим читателям – надо верить объективным фактам и не поддаваться попыткам манипуляторов воздействовать на нас при помощи ложной информации.
Melo detektoriaus komentaras
Практически все видеоролики, опубликованные как в российских и пророссийских средствах массовой информации, так пророссийскими блогерами в социальных сетях о выходе стран Балтии из БРЭЛЛ звучат так, словно сценарий к ним писали под копирку. Невозможно не заметить, что автор или авторы таких видеоклипов концентрируются на том, чтобы убедить зрителей в полностью не соответствующих истине таких выводах как: выход Литвы, Латвии и Эстонии из БРЭЛЛ – неудачный проект, который якобы разрушит экономики стран Балтии, приведет к росту цен на электричество. Одним из методов дезинформации, который используют создатели таких видеороликов, является подача устаревших на несколько лет данных и манипуляция фактами. Именно так действуют российские пропагандисты и эксперты, когда сообщают о том, что Литва зависит от импорта электроэнергии – они приводят устаревшие данные. Умалчиваются достижения в модернизации инфраструктуры, интеграции с энергосетями ЕС и развитии возобновляемой энергетики.
Литва настолько интенсивно развивает производство электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ – ред.), что в состоянии обеспечить до 70 – 80 проц. своего энергопотребления. На данный момент в Литве насчитывается более 124 тысяч генерирующих потребителей. В 2023 году доля электричества, полученная благодаря возобновляемым источникам энергии, составила 70 процентов от общего объема производства в стране. Подробно о производстве электроэнергии в Литве можно узнать, например, здесь (данные за 2023 год.). Уже в декабре 2024 года и в январе 2025 года генерация электроэнергии благодаря возобновляемым источникам энергии составила 75 проц. от общего потребления электроэнергии в стране. Правительство Литвы планирует в течение нескольких лет еще более увеличить долю ВИЭ в энергетическом балансе Литвы.
Отключение Литвы от энергокольца БРЭЛЛ и синхронизация (о процессе синхронизации можно узнать здесь и здесь) с европейским рынком электроэнергии не вызвало и не вызовет такого гигантского скачка цен на электричество, как это заявляют российские пропагандисты. Государственная служба регулирования энергетики в Литве (VERT) сообщает, что цена электрической энергии в стране для потребителей на 2025 год по сравнению с прошлым 2024 годом увеличилась на четыре, пять процентов – то есть буквально на цент, полтора. Рокас Масюлис, руководитель литовской компании по передаче электроэнергии Litgrid – отметил, что „цена на электроэнергию будет в основном определяться производством возобновляемых ресурсов. Если этого будет достаточно, цена на электроэнергию будет иметь тенденцию к снижению, а не к росту. Цены на электроэнергию устанавливаются на год вперед. Цены на этот год уже установлены, поэтому они не изменятся“. Похожая ситуация в Латвии и Эстонии – скачка цен на электричество в десятки процентов не будет, ожидается рост цены на энергию до пяти процентов. Масюлис также подчеркнул, что „коммерческая торговля электроэнергией с Россией и Беларусью уже некоторое время не ведется (с 2022 года – ред.), а часть линий с этими странами уже отключена“.
Российские пропагандисты выдумали не только про рост цен на электричество, но и про массовые протесты, который этот несуществующий рост якобы вызвал. Ничем иным, как мистификацией является информация и том, что жители Литвы платят за электричество чуть ли не больше всех в Европейском Союзе. С информацией о стоимости электрической энергии для потребителей в ЕС можно ознакомиться здесь.
Литву соединяет со Швецией подводный кабель NordBalt (мощностью в 700 мегаватт) и трансграничное соединение с Польшей Litpolink. Между Эстонии и Финляндией действуют два электрических соединения: EstLink 1 и EstLink. В результате синхронизации страны Балтии присоединятся к рынку ЕС, что позволит выровнять цены на электроэнергию во всем регионе. До 2030 года планируется построить новую линию электропередачи с Польшей Harmony Link (мощностью 700 мегаватт), что поможет обеспечить дальнейшую интеграцию рынков электроэнергии. Синхронизация энергосистем приведет к тому, что балтийская система электропередачи станет частью европейской системы, что означает независимость от России и надежное электроснабжение.
В заключение нам бы хотелось еще раз сказать нашим читателям – надо верить объективным фактам и не поддаваться попыткам манипуляторов воздействовать на нас при помощи ложной информации.
Источники
Государственная служба регулирования энергетики – информация о цене на электрическую энергию на первую половину 2025 года
Р. Масюлис: как только мы синхронизируемся, мы оборвем последние связи с Россией
На долю местных электростанций в Литве приходится 75 процентов потребляемой электроэнергии
За 2024 году число генерирующих потребителей в Литве увеличилось на 40 процентов
Отключение Литвы от БРЭЛЛ – значительное изменение в системе, которое потребители не почувствуют