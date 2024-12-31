Правда ли, что Всемирный экономический форум предлагает пытать людей и вживлять им фальшивые воспоминания?

Teiginiai
Всемирный экономический форму открыто призывает пытать людей и внедрять поддельные воспоминания для контроля над разумом людей.
Verdiktas
Высказывание ученого, профессора Ниты Фарахани вырвано сторонниками теорий заговора про „глобалистов“ и Всемирный экономический форум из контекста. Ее слова про вживление фальшивых воспоминаний или боли людям – это не предложение пытать людей, а ответ на вопрос слушателя из аудитории о том, насколько в целом возможно влиять на мозг человека. Фарахани ответила и привела пример в общем контексте дискуссии про работу правоохранительных органов, упомянув возможность вызывать фальшивые воспоминания или чувство боли. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
На видео, опубликованном пользователем Threads, показан отрывок дискуссии про нейробиологию и работу мозга во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2016 году в Давосе. В этой дискуссии участвовали ведущие ученые: Нита А. Фарахани, профессор права и философии (Университет Дьюка, США); Джек Галлант, профессор психологии и нейронауки (Калифорнийский университет, Беркли, США); Брайан Кнутсон, доцент психологии и нейронауки (Стэнфордский университет, США) и Сэм Мюллер, директор Гаагского института интернационализации права (Нидерланды).
На видео показан очень короткий фрагмент выступления профессора Ниты Фарахани – и ее высказывания вырваны из контекста. На видео она действительно говорит, что исследования показывают механизм, как можно „вживить“ людям в мозг фальшивые воспоминания или даже ощущение боли. Однако это не предложение якобы от всего ВЭФ поступить так (как немедленно стали утверждать интернет-конспирологи), а ответ профессора Фарахани на вопрос, заданный слушателем дискуссии. Услышать этот вопрос можно, послушав полную версию дискуссии на официальном YouTube-канале ВЭФ.
На 46 минуте 37 секунде дискуссии экономист Пол Шит говорит, что на панели много обсуждалось, как ученые могут понять из мозга человека и какую информацию извлечь, затем спрашивает экспертов – могут ли они рассказать, работает ли этот процесс в обратную сторону и какую информацию можно не извлечь, а наоборот встроить в мозг человека. В ответ на это профессор Фарахани и рассказывает, что согласно исследованиям есть возможность создать в мозгу человека фальшивое воспоминание или даже вызвать боль.
Необходимо отметить, что профессор Фарахани всегда публично призывает к этическому поведению в сфере нейробиологии: в одной из ее статей на сайте ВЭФ даже подчеркивается: „Достижения в области науки о мозге позволяют нам пересечь самые дальние границы того, что значит быть человеком. В правильных руках и с лучшими намерениями потенциал действительно колоссален. Но в неправильных руках и с неправильными намерениями риск неправильного использования действительно ужасает“.