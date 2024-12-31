Правда ли, что Всемирный экономический форум предлагает пытать людей и вживлять им фальшивые воспоминания?

На 46 минуте 37 секунде дискуссии экономист Пол Шит говорит, что на панели много обсуждалось, как ученые могут понять из мозга человека и какую информацию извлечь, затем спрашивает экспертов – могут ли они рассказать, работает ли этот процесс в обратную сторону и какую информацию можно не извлечь, а наоборот встроить в мозг человека. В ответ на это профессор Фарахани и рассказывает, что согласно исследованиям есть возможность создать в мозгу человека фальшивое воспоминание или даже вызвать боль.