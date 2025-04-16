2025.04.16 16:54

Правда ли, что во время прямой трансляции с МКС оказалось, что рядом с астронавтами прятался посторонний человек?

 
Фактчекеры Delfi
Delfi „Melo detektorius“
Kadras iš iš kosmoso agentūros „Roscosmos“ paskelbtos vaizdo įrašo
Kadras iš iš kosmoso agentūros „Roscosmos“ paskelbtos vaizdo įrašo
ФОТО: AP / Scanpix

В соцсетях набирает популярность видео, авторы которого уверяют: во время прямой трансляции с Международной космической станции рядом с астронавтами якобы спрятался человек и спокойно пил воду. Звучит странно, правда? Мы решили проверить, возможно ли такое на самом деле – и вот, что мы выяснили.

Teiginiai

“Во время прямой трансляции с Международной космической станции оказалось, что рядом с космонавтами сидит человек, который пьет воду из обычного стакана. Как только этот человек увидел камеру, то резко начал пытаться спрятаться. Станция находится в невесомости но на видео человек спокойно пьет воду из стакана, если это правда то МКС не может находиться в космосе“, – показывают и сообщают авторы видеоролика.

Verdiktas

В видеоролике можно увидеть астронавтов 61 экспедиции на Международную космическую станцию. Кадры, на которых якобы рядом с астронавтами прячется человек и спокойно пьёт воду из стакана – видеомонтаж. Во время прямой трансляции, которая велась со станции и которую наблюдали миллионы людей, никакого человека не было. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Для того, чтобы убедиться — кадры, на которых якобы рядом с космонавтами прячется человек и спокойно пьёт воду из стакана – видеомонтаж, достаточно найти и посмотреть видеозаписи прямой трансляции с Международной космической станции. Астронавты, рядом с которыми якобы прятался человек, это члены 61 экспедиции на МКС, которая прибыла на станцию двадцать шестого сентября 2019 года. Подробно узнать о целях, задачах и участниках 61 миссии на МКС можно здесь и здесь. Из сообщения НАСА о прибытии экспедиции на МКС можно узнать, что: „после запуска ранее в тот же день с космодрома Байконур в Казахстане на космическом корабле „Союз МС-15“, командир корабля экспедиции 61 Олег Скрипочка (Роскосмос), бортинженер NASA Джессика Меир, Хаззаа Али Аль-Мансури из Объединённых Арабских Эмиратов прибыли на Международную космическую станцию 25 сентября. Их прибытие завершило шестичасовое путешествие: они пристыковали свой корабль „Союз“ к модулю „Поиск“ на российском сегменте станции. Через несколько часов после стыковки Скрипочка, Меир и Аль-Мансури открыли люки и были встречены на борту командиром станции Алексеем Овчининым (Роскосмос), бортинженерами NASA Ником Хейгом, Кристиной Кук и Дрю Морганом, астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Лукой Пармитано и космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым“.

Скриншот из социальных сетей

С полными видеозаписями прямой трансляции встречи членов 61 экспедиции и экипажа МКС можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Все видеозаписи более чем четко и ясно доказывают что никакого человека, который якобы прятался рядом с астронавтами не было, а его появление в видеороликах появившихся в социальных сетях – результат видеомонтажа.

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