Правда ли, что весной 2025 года разразится новая пандемия, и страны начнут закрывать границы?

3) Изменение климата действительно оказывает сильное влияние на природу и погодные условия. Однако утверждение о резком начале катастрофических климатических событий в марте 2025 года не подтверждается учёными. С информацией о воздействии изменения климата на природу, метеорологическими прогнозами можно ознакомиться здесь и здесь .

4) На Камчатке действительно высокая вулканическая активность, но в этом регионе она является постоянной и не является чем-то новым. Однако во Владивостоке нет вулканов, поэтому заявление о вулканической активности там – недостоверно. В целом, Тихоокеанское огненное кольцо является сейсмически активной зоной, и извержения вулканов случаются, но их нельзя предсказать с такой точностью. Больше информации о вулканической активности в этом регионе можно найти например на официальном сайте Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук и на сайте Геологической службы США. Сильные землетрясения действительно происходят по всему миру, особенно в сейсмоопасных зонах. Однако точные даты и места землетрясений предсказать невозможно. Поэтому утверждение о „глобальных землетрясениях“ без конкретных данных – мистификация. С картой на которой отображаются землетрясения можно ознакомиться здесь.