Правда ли, что весной 2025 года разразится новая пандемия, и страны начнут закрывать границы?

Teiginiai
“С марта начнется что-то вроде пандемии. Границы будут закрыты, начнутся некие климатические явления, которые окажут сильное влияние. Начнется вулканическая активность в Тихом океане, в том числе и на Камчатке, Владивостоке, наводнения в части Вьетнама, Таиланда, Америки, Китай и Япония. Ждут глобальные землетрясения, будут взрываться станции, будут различные торнадо в США“, - сообщают авторы видеоклипа.
Verdiktas
В видеоролике озвучиваются общие сенсационно-апокалиптические прогнозы, которые могут сбыться, могут не сбыться, но на данный момент не подтверждаются ни в официальных, ни в частных источниках. Фактически видеоролик является ничем иным, как сборником конспирологических теорий. Наш вердикт – неправда.
Melo detektoriaus komentaras
1) На данный момент (март 2025 года) нет данных о новой пандемии, о которой официально объявили и предупредили бы во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или в других международных медицинских организациях. Последние вспышки инфекционных заболеваний (например, метапневмовируса, COVID-19) отслеживаются, но масштабных пандемий не зафиксировано.
2) Так как никакой пандемии в мире на данный момент не фиксируется, государства свои границы не закрывают. Временные ограничения на въезд или выезд могут вводиться по отдельным причинам (например, политическим или климатическим), но никаких глобальных закрытий границ не объявлено. С соответствующей информацией о свободе передвижения и открытых границах можно ознакомиться на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
3) Изменение климата действительно оказывает сильное влияние на природу и погодные условия. Однако утверждение о резком начале катастрофических климатических событий в марте 2025 года не подтверждается учёными. С информацией о воздействии изменения климата на природу, метеорологическими прогнозами можно ознакомиться здесь и здесь.
4) На Камчатке действительно высокая вулканическая активность, но в этом регионе она является постоянной и не является чем-то новым. Однако во Владивостоке нет вулканов, поэтому заявление о вулканической активности там – недостоверно. В целом, Тихоокеанское огненное кольцо является сейсмически активной зоной, и извержения вулканов случаются, но их нельзя предсказать с такой точностью. Больше информации о вулканической активности в этом регионе можно найти например на официальном сайте Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук и на сайте Геологической службы США. Сильные землетрясения действительно происходят по всему миру, особенно в сейсмоопасных зонах. Однако точные даты и места землетрясений предсказать невозможно. Поэтому утверждение о „глобальных землетрясениях“ без конкретных данных – мистификация. С картой на которой отображаются землетрясения можно ознакомиться здесь.
5) Наводнения действительно происходят в регионах, которые упоминаются в видеоролике, особенно в сезоны дождей и тайфунов. Однако утверждать, что они обязательно случатся в весной или в марте 2025 года – самая настоящая спекуляция. Торнадо действительно случаются, особенно в США, Мексике и ряде других регионов. Однако точное предсказание торнадо на месяцы вперёд невозможно. Достоверную информацию о природных явлениях в этих регионах можно например найти на сайте Национального центра США по отслеживанию ураганов, сайте Национальной метеорологической службы США или на сайте Метеорологической службы Японии.
6) Что касается утверждений о взрыве станций – этот прогноз также общий и гипотетический. Нет никаких доказательств или прогнозов о массовых выходах из строя либо взрывах станций (электростанций, транспортных узлов и т. д.).
Источники
Всемирная Организация Здравоохранения – новости о вспышках заболеваний
Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) – официальный сайт