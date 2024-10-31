Правда ли, что Верховный суд США постановил: вакцинированные люди во всем мире теперь являются „продуктами“ и больше не могут считаться людьми?

Обращаем внимание наших читателей, что Закон США о патентах также „прямо запрещает патентование человеческих организмов“. Раздел 33 (a) Закона Лихи-Смита об изобретениях сделанных в США от 2011 года гласит: „несмотря на любые другие положения закона, ни один патент не может быть выдан на заявку, направленную на человеческий организм или охватывающую его“. Помимо нас, наши коллеги из изданий Associated Press и Factcheck.kz подготовили материалы, в которых проверяют эту информацию из социальных сетей. Также нам бы хотелось отметить, что мРНК вакцины, которые использовались для вакцинирования от коронавируса вызвавшего пандемию COVID-19, не изменяют ДНК человека. О том, как действуют мРНК вакцины, можно узнать здесь и здесь.