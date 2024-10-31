Правда ли, что Верховный суд США постановил: вакцинированные люди во всем мире теперь являются „продуктами“ и больше не могут считаться людьми?

Teiginiai
“Верховный суд США постановил, что вакцинированные люди во всем мире теперь являются „продуктами“, то есть запатентованными товарами и больше не являются людьми в соответствии с законодательством США. В результате вакцинации модифицированной ДНК или РНК человек перестает быть человеком и становится собственностью патентообладателя вакцины с мРНК. Их геном больше не человеческий, а „транс человеческий“, категория которой не существует в области прав человека. Качества естественного человека, а также вытекающие из него права утрачиваются. Это касается всего мира“ – заявляют создатели видеоролика.
Verdiktas
Постановление Верховного суда США по делу „Ассоциация молекулярной патологии и др. против Myriad Genetics, Inc. и др.“ было вынесено в 2012 году. О мРНК вакцинах в постановлении нет никаких упоминаний, нет упоминаний и о пандемии COVID-19. Ничего в нем не говорится и о каких-либо лишениях прав вакцинированных людей, как и о том, что вакцинированные люди „признаются товаром“. В сухом остатке можно сказать, что авторы видеоклипа врут, пугают и дезинформируют своих зрителей. Наш вердикт: фейк и манипуляция фактами.
Melo detektoriaus komentaras
Решение Верховного суда США по делу „Ассоциация молекулярной патологии и др. против Myriad Genetics, Inc. и др.“ , которое было вынесено в 2012 году, относится к постановлению, вынесенному в ответ на иск, поданный исследователями-медиками и другими лицами в отношении семи патентов, принадлежавших или лицензированных Myriad Genetics Inc., на два гена, связанных с раком груди и яичников. Верховный суд постановил, что компания может запатентовать синтетически созданную кДНК, поскольку она не является натуральной, но не может запатентовать изолированные человеческие гены.
Подчеркиваем еще раз, что документ (постановление Верховного суда США), на который ссылаются противники вакцинации, не имеет никакого отношения ни к вакцинации, ни к пандемии COVID-19. С меморандумом Ведомства по патентам и товарным знакам США, опубликованным 13 июня 2013 года и касающимся решения Верховного суда США по делу „Ассоциация молекулярной патологии и др. против Myriad Genetics, Inc. и др.“, можно ознакомиться здесь.
Обращаем внимание наших читателей, что Закон США о патентах также „прямо запрещает патентование человеческих организмов“. Раздел 33 (a) Закона Лихи-Смита об изобретениях сделанных в США от 2011 года гласит: „несмотря на любые другие положения закона, ни один патент не может быть выдан на заявку, направленную на человеческий организм или охватывающую его“. Помимо нас, наши коллеги из изданий Associated Press и Factcheck.kz подготовили материалы, в которых проверяют эту информацию из социальных сетей. Также нам бы хотелось отметить, что мРНК вакцины, которые использовались для вакцинирования от коронавируса вызвавшего пандемию COVID-19, не изменяют ДНК человека. О том, как действуют мРНК вакцины, можно узнать здесь и здесь.
Источники
Постановление Верховного суда США по делу „Ассоциация молекулярной патологии и др. против Myriad Genetics, Inc. и др.“
Меморандум Ведомства по патентам и по товарным знакам США по делу „Ассоциация молекулярной патологии и др. против Myriad Genetics, Inc. и др.“, опубликованный 13 июня 2013 года
Верховный суд США запрещает патенты на человеческие гены, если они не синтетические
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – о Законе Лихи-Смита об изобретениях сделанных в США
Суд постановил, что изолированные человеческие гены не могут быть запатентованы