Правда ли, что "Великобритания будет слать преступников в Балтийские страны, чтобы колонизировать регион?"

Британские власти действительно пытаются решить проблему нехватки мест для заключенных в тюрьмах. Для этого было принято решение создать до 30 000 новых мест содержания в тюрьмах Британии. Однако это масштабный процесс, который может продлиться до 2030 года. Тем временем, еще одно решение – это аренда мест содержания для заключенных в иностранных тюрьмах. В видео это решение описывается как некое безумие со стороны властей Великобритании, как антиутопия. Однако ничего безумного в таком решении нет. Министр юстиции и Лорд-канцлер Великобритании Алекс Чок сообщил в октябре этого года, что правительство Британии обсуждает с разными европейскими странами данную возможность, включая Эстонию.

Заключенных не выпускают в общества стран, где они будут содержаться – они будут перевозиться в тюрьмы в этих странах и содержаться там. Более того, к ним будут применяться британские законы. После отбывания наказания осужденные будут возвращаться в Великобританию. Поэтому никакой “колонизации” такая практика не предполагает. Более того, даже если такая практика будет введена, она же может быть отменена, если не принесет желаемых результатов. Так было, например, в Бельгии и Норвегии.