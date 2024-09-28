Авторы текста уверяют, будто „ВЭФ признает, что COVID был „тестом“ общественного повиновения новому глобалистскому мировому порядку“. Это неправда и манипуляция. На официальных ресурсах ВЭФ нет заявлений о том, что пандемия COVID-19 была „тестом“ на повиновение. ВЭФ – это организация, занимающаяся вопросами глобального экономического сотрудничества, устойчивого развития, борьбы с изменением климата и прочими международными темами. И она не заявляла, что пандемия была создана для проверки общественного повиновения. Этот фрагмент является искажением реальных задач форума.

На странице „My Carbon“ сайта ВЭФ можно найти информацию о „умных“ городах, как способе решения проблемы изменения климата. Программа „My Carbon“ – это инициатива, связанная с вопросами устойчивого развития и уменьшения углеродного следа. ВЭФ и другие организации обсуждают концепции так называемых „умных“ городов, где жители могут удовлетворять свои основные потребности, не совершая длительных поездок, что помогает снизить загрязнение и энергопотребление. Однако это инициатива в области устойчивого развития и климата, и нет заявлений, связывающих её с пандемией COVID-19 или теориями о контроле над населением. Сторонники конспирологических теорий креативно дополнили и исказили текст на сайте ВЭФ. На самом деле в разделе о умных городах о пандемии коронавируса говорится буквально следующее: „COVID-19 стал испытанием социальной ответственности. Миллиарды граждан по всему миру приняли огромное количество невообразимых ограничений для общественного здравоохранения. Во всем мире было множество примеров поддержания социальной дистанции, ношения масок, массовой вакцинации и принятия заявок на отслеживание контактов для общественного здравоохранения, что продемонстрировало суть индивидуальной социальной ответственности“.