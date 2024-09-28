2024.09.28 17:52

Правда ли, что ВЭФ признал, будто пандемия коронавируса COVID-19 была тестом на проверку послушания общества новому мировому порядку?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Try_my_best | Shutterstock

„Всемирный экономический форум (ВЭФ) признал, что пандемия коронавируса COVID-19 была тестом на проверку послушания общества новому мировому порядку“, – говорят в социальных сетях. Мы решили проверить, на самом ли деле представители ВЭФ сделали такое шокирующее признание, или его придумали сторонники конспирологических теорий. И вот, что мы выяснили.

Teiginiai

“ВЭФ признает, что COVID был „тестом“ общественного повиновения новому глобалистскому мировому порядку. Всемирный экономический форум (ВЭФ) тихо заявил, что „пандемия“ коронавируса в Ухане (COVID-19) была „тестом“, задуманным глобалистами, чтобы проверить, насколько общество послушно и покорно тирании глобалистов. На странице „My Carbon“ своего веб-сайта ВЭФ делает питч для 15-минутных „умных“ городов как решения проблемы изменения климата. На этой странице ВЭФ показывает, для чего на самом деле был создан COVID“, – сообщают в социальных сетях.

Verdiktas

Текст включает в себя конспирологические теории, искажающие факты о Всемирном экономическом форуме, пандемии COVID-19 и целях устойчивого развития. Любители теорий заговора просто взяли и написали то, что им пришло в голову. Причем ничуть не беспокоясь, что информация на сайте ВЭФ полностью противоречит теории конспирологов. Никаких достоверных источников или фактов, подтверждающих утверждения, что COVID-19 был тестом на общественное повиновение или создан для глобалистских целей, не существует. ВЭФ занимается глобальными экономическими и экологическими вопросами, и его проекты, такие, как „умные города“, направлены на улучшение качества жизни и борьбу с изменением климата, а не на установление тиранического контроля. Наш вердикт – манипуляция фактами и фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Авторы текста уверяют, будто „ВЭФ признает, что COVID был „тестом“ общественного повиновения новому глобалистскому мировому порядку“. Это неправда и манипуляция. На официальных ресурсах ВЭФ нет заявлений о том, что пандемия COVID-19 была „тестом“ на повиновение. ВЭФ – это организация, занимающаяся вопросами глобального экономического сотрудничества, устойчивого развития, борьбы с изменением климата и прочими международными темами. И она не заявляла, что пандемия была создана для проверки общественного повиновения. Этот фрагмент является искажением реальных задач форума.

Скриншот из социальных сетей

На странице „My Carbon“ сайта ВЭФ можно найти информацию о „умных“ городах, как способе решения проблемы изменения климата. Программа „My Carbon“ – это инициатива, связанная с вопросами устойчивого развития и уменьшения углеродного следа. ВЭФ и другие организации обсуждают концепции так называемых „умных“ городов, где жители могут удовлетворять свои основные потребности, не совершая длительных поездок, что помогает снизить загрязнение и энергопотребление. Однако это инициатива в области устойчивого развития и климата, и нет заявлений, связывающих её с пандемией COVID-19 или теориями о контроле над населением. Сторонники конспирологических теорий креативно дополнили и исказили текст на сайте ВЭФ. На самом деле в разделе о умных городах о пандемии коронавируса говорится буквально следующее: „COVID-19 стал испытанием социальной ответственности. Миллиарды граждан по всему миру приняли огромное количество невообразимых ограничений для общественного здравоохранения. Во всем мире было множество примеров поддержания социальной дистанции, ношения масок, массовой вакцинации и принятия заявок на отслеживание контактов для общественного здравоохранения, что продемонстрировало суть индивидуальной социальной ответственности“.

Нет никаких доказательств того, что Всемирный экономический форум делал какие-либо заявления, будто COVID-19 был „создан“ для какой-то цели, включая цели глобалистов или контроля над населением. Эта фраза является примером манипуляции, и её нельзя подтвердить на основе фактов.

Авторы текста утверждают, что пандемия COVID-19 была намеренно спланирована – это популярная, но не доказанная конспирологическая теория. Эксперты и ученые, как Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так и других научных международных организаций и университетов сходятся на том, что COVID-19 – это естественная пандемия, вызванная вирусом, передающимся от животных к человеку. Доказательства поддерживающих версию о сознательном планировании пандемии – отсутствуют.

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