2024.09.25 16:42

Правда ли, что ВЭФ предложила людям употреблять свои собственные испражнения в качестве пищи?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Motortion Films | Shutterstock

В Facebook распространяется утверждение, будто Всемирный экономический форум (ВЭФ) предполагает, что люди должны употреблять свои собственные испражнения и пить свою мочу, чтобы бороться с изменением климата. Объясняем, почему это неправда.

Teiginiai

ВЭФ предлагает людям есть свои собственные испражнения как пищу и пить свою мочу, чтобы бороться с изменением климата. Организация призывает СМИ продвигать эту идею и убеждать людей, что это необходимо для спасения планеты.

Verdiktas

Нет никаких доказательств того, что ВЭФ призывал людей есть свои испражнения и пить мочу. Отдельные исследователи ищут возможность перерабатывать человеческие отходы в удобрения, биотопливо. Новейшие исследования также предлагают переработку части отходов в еду и воду для космонавтов, но никто не призывает людей есть отходы напрямую. Наш вердикт – неправда и ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Утверждение, что Всемирный экономический форум призвал людей есть свои испражнения и пить мочу начало распространяться еще как минимум в 2023 году в различных соцсетях и на подозрительных сайтах. С тех пор это утверждение периодически повторяется, в том числе русскоязычными аккаунтами в различных соцсетях. Однако оно не раз разоблачалось фактчекерами.

Скриншот из социальных сетей

На самом деле, ВЭФ никогда не призывал к этому никого – подобной информации мы не смогли найти ни на сайте организации, ни в ее соцсетях, ни выступлениях Клауса Шваба. На сайте форума есть статья о том, как можно использовать отходы человеческой жизнедеятельности в практических сферах – как удобрения и для производства биологического топлива.

Идея использования человеческих экскрементов не нова, однако в основном обсуждается их использование в фермерских хозяйствах, а не для еды. Несколько лет назад исследователи из Университета штата Пенсильвания сообщили, что занимаются разработкой возможности превращать часть человеческих отходов в еду. Также имеется возможность превращать мочу в питьевую воду для космонавтов, когда они в открытом космосе.

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