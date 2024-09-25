Teiginiai

ВЭФ предлагает людям есть свои собственные испражнения как пищу и пить свою мочу, чтобы бороться с изменением климата. Организация призывает СМИ продвигать эту идею и убеждать людей, что это необходимо для спасения планеты.

Verdiktas

Нет никаких доказательств того, что ВЭФ призывал людей есть свои испражнения и пить мочу. Отдельные исследователи ищут возможность перерабатывать человеческие отходы в удобрения, биотопливо. Новейшие исследования также предлагают переработку части отходов в еду и воду для космонавтов, но никто не призывает людей есть отходы напрямую. Наш вердикт – неправда и ложь.

Melo detektoriaus komentaras