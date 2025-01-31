Правда ли, что вакцины провоцируют рост онкологических и аутоиммунных заболеваний?

Teiginiai
“Рост аутоиммунных и онкологических заболеваний произошел в начала 60-х и 70-ых годов после начала массовых кампаний по иммунизации. Это подтверждает литература и научные исследования. Многие врачи онкологи предполагают, что если бы вдруг вся вакцинация была отменена, то количество лейкозов (особенно детских) сократилось бы на две третьи, количество раковых заболеваний сократилось на 50 процентов. Нам врут о безопасности вакцин, потому что безопасных вакцин в принципе не существует“ – сообщают авторы видеоролика.
Verdiktas
Утверждения в тексте не соответствуют и, более того, противоречат научным данным. Вакцины не являются причиной роста аутоиммунных или онкологических заболеваний. На данный момент все серьёзные доказательства говорят о том, что массовая вакцинация значительно снижает заболеваемость целым рядом опасных инфекций и, в некоторых случаях, уменьшает риск определённых видов рака (например, связанных с ВПЧ). Риски вакцин несопоставимо малы по сравнению с пользой, которую приносит их использование для предохранения от распространения смертельно опасных заболеваний. Наш вердикт – видеоролик распространяет конспирологические теории и является ничем иным, как мистификацией и дезинформацией.
Melo detektoriaus komentaras
Перед тем, как попасть на рынок, вакцины проходят многолетние испытания, подтверждающие их безопасность и эффективность. Массовая иммунизация спасает миллионы жизней — за последние 50 лет вакцины спасли около 154 млн жизней. Вакцины предотвращают многие заболевания (со списком заболеваний можно ознакомиться здесь). Преимущества вакцинации намного перевешивают риски, о чём свидетельствуют данные об успешной борьбе с такими заболеваниями, как корь, полиомиелит и оспа.
Успехи вакцинации очевидны: оспа полностью искоренена, заболеваемость полиомиелитом сократилась на 99%, а такие болезни, как корь и краснуха, стали редкостью в странах с высоким уровнем охвата вакцинацией. Существую и такие вакцины, которые предотвращают развитие онкологий, вызванных, например, вирусом папилломы человека или вирусом гепатита B (HBV). В Всемирной Организации Здравоохранения рассмотрели четыре исследования, проведенные во Франции, Германии и Новой Зеландии, чтобы выявить, может ли вакцина от гепатита B вызывать лейкемию. Оказалось, что ни вакцина от гепатита B, ни любая другая не повышает риск развития лейкемии. Исследование британских ученых, опубликованное в 1999 году, также не подтвердило связи вакцин и риска последующего развития острого лимфобластного лейкоза.
Безопасность вакцин подтверждена многочисленными исследованиями, а серьёзные побочные эффекты, хотя и возможны, встречаются крайне редко. Например, лёгкие побочные реакции (такие как покраснение в месте укола или кратковременное повышение температуры) – это нормальная реакция организма на введение антигена и не представляют угрозы для здоровья. Органы здравоохранения, такие, как ВОЗ и CDC, постоянно следят за безопасностью вакцин. Если у какой-либо вакцины выявляют серьёзные проблемы, она немедленно изымается из использования.
Аутоиммунные заболевания – обширный класс разнородных по клиническим проявлениям заболеваний, развивающихся вследствие патологической выработки аутоиммунных антител или размножения аутоагрессивных клонов киллерных клеток против здоровых, нормальных тканей организма, приводящих к повреждению и разрушению нормальных тканей и к развитию аутоиммунного воспаления. Проще говоря – это такие состояния, при которых иммунная система ошибочно атакует собственный организм. К ним относятся, например, синдром Гийена-Барре (GBS), рассеянный склероз и диабет. Влияние вакцинации на развитие аутоиммунных болезней рассматривалось учеными, которые провели ряд исследований и опровергли эту теорию.
Источники
Вакцинация и аутоиммунные заболевания: каковы доказательства?