Правда ли, что вакцины провоцируют рост онкологических и аутоиммунных заболеваний?

Перед тем, как попасть на рынок, вакцины проходят многолетние испытания, подтверждающие их безопасность и эффективность. Массовая иммунизация спасает миллионы жизней — за последние 50 лет вакцины спасли около 154 млн жизней. Вакцины предотвращают многие заболевания (со списком заболеваний можно ознакомиться здесь ). Преимущества вакцинации намного перевешивают риски, о чём свидетельствуют данные об успешной борьбе с такими заболеваниями, как корь, полиомиелит и оспа.

Успехи вакцинации очевидны: оспа полностью искоренена, заболеваемость полиомиелитом сократилась на 99%, а такие болезни, как корь и краснуха, стали редкостью в странах с высоким уровнем охвата вакцинацией. Существую и такие вакцины, которые предотвращают развитие онкологий, вызванных, например, вирусом папилломы человека или вирусом гепатита B (HBV). В Всемирной Организации Здравоохранения рассмотрели четыре исследования, проведенные во Франции, Германии и Новой Зеландии, чтобы выявить, может ли вакцина от гепатита B вызывать лейкемию. Оказалось, что ни вакцина от гепатита B, ни любая другая не повышает риск развития лейкемии. Исследование британских ученых, опубликованное в 1999 году, также не подтвердило связи вакцин и риска последующего развития острого лимфобластного лейкоза.