Правда ли, что вакцины от COVID-19 вызывают аномальное образование рубцовой ткани в сосудах и приводят к смерти?

Teiginiai
“Генная терапия, задействованная в вакцинах от COVID-19, активировала способность организма вырабатывать рубцовую ткань. Она продолжает расти, пока не перекроет сосуд. Таким образом, они воспользовались естественным процессом организма с целью убийства людей. У человека случается сердечный приступ или инсульт, или же кому-то скажут, что у него рак в легких“, – сообщают в видеоролике.
Verdiktas
Все, о чем говорится в видеоролике, не соответствует действительности и является ничем иным, как конспирологическими теориями, не подкреплённые медицинскими, научными или какими-либо иными достоверными фактами. Вакцины мРНК не являются генной терапией и не вызывают рубцевания (фиброза) сосудов, инфаркты, инсульты или онкологические заболевания. Заявления, что вакцинация активирует бесконтрольное разрастание рубцовой ткани и приводит к закупорке сосудов, является ложным.
Melo detektoriaus komentaras
Генная терапия подразумевает вмешательство, направленное на постоянное или долговременное изменение генома клеток пациента с целью лечения заболеваний. В генной терапии осуществляется модификация ДНК клеток пациента. Вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna от COVID-19 относятся к вакцинам мРНК типа. Вакцины содержат матричную РНК (мРНК), которая не способна проникнуть в ядро клетки и не может изменять человеческий геном. Механизм их работы состоит в том, что клетки временно считывают инструкцию (мРНК) и производят S-белок коронавируса, обучая иммунитет распознавать вирус.
CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний из США – ред.) сообщает о редких случаях серьезных побочных эффектов, таких, как миокардит и перикардит, особенно среди молодых людей, преимущественно после второй дозы вакцины на основе мРНК. Однако подавляющее большинство случаев миокардита и перикардита были легкими, и больные выздоравливали в течение короткого времени. CDC отмечает, что вакцины против COVID-19 были тщательно изучены и протестированы, и безопасность вакцин постоянно контролируется и оценивается. Подробно о вакцинах от COVID-19 можно узнать здесь. Заболевания, такие, как инсульт или инфаркт, вызваны разными факторами (атеросклероз, тромбоз, воспалительные процессы), но нет доказательств, что вакцины вызывают „перекрытие сосудов“ через образование рубцовой ткани. В исключительно редких случаях прослеживалась связь вакцин производства AstraZeneca и Johnson & Johnson с тромбозом с тромбоцитопенией (TTS), но это крайне редкое осложнение.
Рубцовая ткань (фиброз) образуется при повреждении тканей в результате хронического воспаления, серьезной травмы или длительного патологического процесса. Научных данных, подтверждающих, что мРНК-вакцины вызывают неконтролируемое образование рубцовой ткани, перекрывающей сосуды, не существует. Точно также не существует научных исследований, которые бы подтверждали связь вакцинацией от COVID-19 и развитием рака легких. Рак легких развивается из-за мутаций в клетках, вызванных курением, загрязнением воздуха, генетическими факторами и так далее. Так как мРНК вакцины не изменяют ДНК человека, поэтому они не могут провоцировать появления онкологических заболеваний на генетическом уровне.