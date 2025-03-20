Правда ли, что вакцины от COVID-19 вызывают аномальное образование рубцовой ткани в сосудах и приводят к смерти?

Генная терапия подразумевает вмешательство, направленное на постоянное или долговременное изменение генома клеток пациента с целью лечения заболеваний. В генной терапии осуществляется модификация ДНК клеток пациента. Вакцины Pfizer -BioNTech и Moderna от COVID-19 относятся к вакцинам мРНК типа . Вакцины содержат матричную РНК (мРНК), которая не способна проникнуть в ядро клетки и не может изменять человеческий геном. Механизм их работы состоит в том, что клетки временно считывают инструкцию (мРНК) и производят S-белок коронавируса , обучая иммунитет распознавать вирус.

CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний из США – ред.) сообщает о редких случаях серьезных побочных эффектов, таких, как миокардит и перикардит, особенно среди молодых людей, преимущественно после второй дозы вакцины на основе мРНК. Однако подавляющее большинство случаев миокардита и перикардита были легкими, и больные выздоравливали в течение короткого времени. CDC отмечает, что вакцины против COVID-19 были тщательно изучены и протестированы, и безопасность вакцин постоянно контролируется и оценивается. Подробно о вакцинах от COVID-19 можно узнать здесь. Заболевания, такие, как инсульт или инфаркт, вызваны разными факторами (атеросклероз, тромбоз, воспалительные процессы), но нет доказательств, что вакцины вызывают „перекрытие сосудов“ через образование рубцовой ткани. В исключительно редких случаях прослеживалась связь вакцин производства AstraZeneca и Johnson & Johnson с тромбозом с тромбоцитопенией (TTS), но это крайне редкое осложнение.