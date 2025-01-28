Правда ли, что вакцины не нужны, человечество прекрасно может обойтись без них, а врачи пугают людей и заставляют их прививаться в ущерб самим себе?

Teiginiai
1) Заболеваемость корью низкая (3–4 тыс. случаев в год). Сравните со скарлатиной — ей болеют порядка 35-38 тыс. детей ежегодно, про ветрянку вообще молчу, там ежегодная заболеваемость порядка 800 тыс.;2) Коллективный иммунитет против столбняка бессмыслен, так как эта болезнь не передается от человека к человеку;3) Коллективный иммунитет против гепатита B не работает, так как он передается через кровь и половым путем;4) Все люди к 30 годам уже инфицированы туберкулезной палочкой, а привитые от туберкулеза болеют чаще;5) Вакцина от дифтерии содержит антитоксин, поэтому не предотвращает заражение и не влияет на циркуляцию бактерии;6) Бесклеточные вакцины от коклюша приводят к атипичному течению болезни, а привитые становятся переносчиками;7) Все случаи полиомиелита связаны с оральной вакциной (ВАПП);8) Коллективный иммунитет „не может быть создан с помощью вакцин“.
Verdiktas
Заявления авторов видеоролика о бесполезности и вреде вакцин не имеют под собой научного основания, более того, они противоречат многочисленным исследованиям и практике применения вакцин в качестве средства для борьбы с различными заболеваниями. Автор сознательно искажает факты: смешивает понятия коллективного и индивидуального иммунитета, игнорирует статистику снижения смертности и осложнений, использует некорректные сравнения. Видеоролик содержит множество таких ошибок, как: автор путает и смешивает понятия индивидуальной и коллективной защиты. Игнорирует данные о снижении смертности и осложнений от заболеваний, которых удалось благодаря изобретению и массовому применению вакцин. Критика в видеоролике основана на вырванных из контекста фактах и недостоверных источниках. Вакцинация является одним из самых эффективных средств профилактики инфекционных заболеваний и спасла миллионы жизней. Наш вердикт – неправда и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
1) Корь — одна из самых заразных инфекций в мире. Индекс контагиозности достигает 95%, то есть один больной может заразить до 95% непривитых людей. В 2023 году от кори умерло 107,5 тыс. человек, большинство – непривитые дети до 5 лет. До введения вакцинации в 1963 году корь ежегодно уносила около 2,6 млн жизней. Благодаря прививкам с 2000 по 2023 год удалось предотвратить 60 млн смертей. Вакцинация снижает риск осложнений, таких, как пневмония и энцефалит. Очевидно, что автор видеоролика сознательно игнорирует высокую летальность кори и глобальную статистику.
2) Столбняк вызывается бактерией Clostridium tetani, обитающей в почве. Коллективный иммунитет для него действительно неприменим, так как инфекция не передается между людьми. Однако вакцинация критически важна для индивидуальной защиты. Смертность при столбняке достигает 17–25% даже при лечении. С данными о смертности от столбняка и эффективности вакцинации против этой болезни можно ознакомиться здесь. Автор видеоролика смешивает понятия коллективного и индивидуального иммунитета. Вакцинация в случае столбняка спасает жизни, но не требует коллективной защиты.
3) Создатель видеоролика заявляет, что „коллективный иммунитет против гепатита B не работает, так как он передается через кровь и половым путем“. Однако вакцинация снижает циркуляцию вируса гепатита В в группах риска (медики, новорожденные от инфицированных матерей). Например, в странах с высоким охватом прививок хронический гепатит B у детей сократился на 95%. Коллективный иммунитет здесь работает через снижение общего числа носителей вируса, что уменьшает риск передачи. Тем не менее ежегодно от гепатита B умирает до 1 миллиона человек несмотря на то, что это заболевание можно предотвратить и вылечить. Очевидно, что автор видеоролика не учитывает роль вакцинации в снижении резервуара инфекции. Вакцина обеспечивает защиту против гепатита В на протяжении не менее 20 лет и, возможно, в течение всей жизни.
4) Автор видеоролика считает, что „все уже инфицированы туберкулезной палочкой к 30 годам, а привитые болеют чаще“, но на самом деле все обстоит иначе. БЦЖ-вакцина не предотвращает заражение, но снижает риск тяжелых форм (менингит, диссеминированный туберкулез) у детей. Нет данных, что привитые болеют чаще. О показаниях и противопоказаниях к вакцинации при помощи БЦЖ узнать можно здесь, здесь и здесь. Прививку БЦЖ не рекомендуется делать лицам с ослабленным иммунитетом (например, лица, инфицированные ВИЧ), тем, у кого есть вероятность развития иммунодефицита и беременным женщинам. Риск заболевания зависит от иммунного статуса, социальных условий и штамма бактерии. Слова создателей видеоролика основываются на мифе, а не на реальных фактах. Вакцинация защищает от тяжелых форм, а не увеличивает заболеваемость.
5) В видеоролике можно услышать, что в составе вакцины от дифтерии есть антитоксин, поэтому вакцина не предотвращает заражение и не влияет на циркуляцию бактерии. Однако именно таким образом вакцина формирует иммунитет к токсину, который вызывает смертельные осложнения (миокардит, паралич). Это снижает смертность и тяжесть болезни. В 1970-х годах, до того, когда эти вакцины стали широкодоступными и активно применялись, по оценкам, 1 миллион случаев заболевания дифтерией, включая 50 000 – 60 000 смертельных исходов, наблюдались ежегодно в странах с низкими и средними доходами населения. Наиболее крупная вспышка дифтерии за последнее время была в Российской Федерации и республиках бывшего Советского Союза в 1990-х годах. Более чем 157 000 случаев заболевания и 5000 смертельных исходов было зарегистрировано в течение 1990-1998 гг. Массовая вакцинация сократила заболеваемость дифтерией на 90% с 1980-х годов.
6) Создатель видео заявляет, что „бесклеточные вакцины приводят к атипичному течению коклюша, а привитые становятся переносчиками“. На самом же деле бесклеточные вакцины безопаснее цельно клеточных, но иммунитет после них слабеет через 4–5 лет. Это объясняет рост случаев среди подростков и взрослых. Иммунитет после однократной прививки не стойкий и требует повторной вакцинации. Опубликованное в 2018 году мета-исследование бесклеточной вакцины от коклюша оценивает эффективность начальной серии прививок в 91 % со спадом эффективности в 9,6 % ежегодно, эффективность повторной вакцинации в подростковом возрасте оценивается в 70 % со спадом эффективности в 45,3 % ежегодно; таким образом, законченная на втором году жизни иммунизация обеспечивает достаточно высокий уровень защиты до 4-6 лет, но эффект от ревакцинации в старшем возрасте теряется очень быстро. Однако вакцинация защищает младенцев, для которых коклюш смертельно опасен. Привитые от коклюша переносят болезнь легче и менее заразны, чем непривитые.
7) По мнению автора видеоролика все случаи заболеванием полиомиелитом (в России) связаны с использованием оральной вакцины от полиемилита, которая содержит в составе живой штамм ослабленного вируса и вводится в виде капель в рот. Однако с 2021 года в России используется инактивированная вакцина (ИПВ), в составе которой вирус полиомиелита „убит“, точнее инактивирован. Подробно узнать о том, какие используются вакцины от полиомиелита, можно здесь. Оральная вакцина применяется в странах с риском дикого полиомиелита. Благодаря ей с 1988 года число случаев сократилось на 99.9%.
8) Коллективный иммунитет „не может быть создан с помощью вакцин“, - объявляет автор видеоклипа, и это очередная манипуляция. Коллективный иммунитет работает против болезней, передающихся от человека к человеку (корь, коклюш, полиомиелит). Для появления коллективного иммунитета он не обязательно должен быть у 100% населения. Показатель может варьироваться в пределах 40–95%. Точные цифры зависят от индекса контагиозности инфекции. Это значение показывает, сколько человек из 100 после контакта с больным могут заразиться. Например, у кори он высокий — 95%, соответственно, чтобы возник коллективный иммунитет, нужно, чтобы антитела были минимум у 95% людей. У полиомиелита индекс чуть меньше — 80%, а у гриппа — 60%. Повторимся: коллективный иммунитет формируется после того, как болезнью переболеет большая часть населения. Именно так произошло в случае с пандемией испанского гриппа в 1981 году, благодаря мировой кампании по вакцинации удалось добиться появления коллективного иммунитета от полиомиелита. Вакцины спасли от смерти 154 млн человек за 50 лет.
Источники
Статистические данные о смертности от столбняка и эффективности вакцинации против этой болезни
Walsh JA and Warren KS. Selective primary health care: an interim strategy for disease control in developing countries. N Engl J Med. 1979;301(18):967–974.
Dittmann S et al. Successful control of epidemic diphtheria in the states of the former Union of Soviet Socialist Republics: Lessons learned. J Infect Dis. 2000;181(1):S10-S22.
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