Правда ли, что вакцины не нужны, человечество прекрасно может обойтись без них, а врачи пугают людей и заставляют их прививаться в ущерб самим себе?

7) По мнению автора видеоролика все случаи заболеванием полиомиелитом (в России) связаны с использованием оральной вакцины от полиемилита, которая содержит в составе живой штамм ослабленного вируса и вводится в виде капель в рот. Однако с 2021 года в России используется инактивированная вакцина (ИПВ), в составе которой вирус полиомиелита „убит“, точнее инактивирован. Подробно узнать о том, какие используются вакцины от полиомиелита, можно здесь . Оральная вакцина применяется в странах с риском дикого полиомиелита. Благодаря ей с 1988 года число случаев сократилось на 99.9%.

8) Коллективный иммунитет „не может быть создан с помощью вакцин“, - объявляет автор видеоклипа, и это очередная манипуляция. Коллективный иммунитет работает против болезней, передающихся от человека к человеку (корь, коклюш, полиомиелит). Для появления коллективного иммунитета он не обязательно должен быть у 100% населения. Показатель может варьироваться в пределах 40–95%. Точные цифры зависят от индекса контагиозности инфекции. Это значение показывает, сколько человек из 100 после контакта с больным могут заразиться. Например, у кори он высокий — 95%, соответственно, чтобы возник коллективный иммунитет, нужно, чтобы антитела были минимум у 95% людей. У полиомиелита индекс чуть меньше — 80%, а у гриппа — 60%. Повторимся: коллективный иммунитет формируется после того, как болезнью переболеет большая часть населения. Именно так произошло в случае с пандемией испанского гриппа в 1981 году, благодаря мировой кампании по вакцинации удалось добиться появления коллективного иммунитета от полиомиелита. Вакцины спасли от смерти 154 млн человек за 50 лет.