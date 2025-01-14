Вкратце: Всемирная Организация Здравоохранения подтверждает, что вакцина БЦЖ имеет документально защитный эффект против менингита и диссеминированного туберкулеза у детей. Прививку БЦЖ не рекомендуется делать лицам с ослабленным иммунитетом (например, лица, инфицированные ВИЧ), тем, у кого есть вероятность развития иммунодефицита и беременным женщинам. Научные исследования не подтверждают, что вакцинация БЦЖ вызывает „разбалансировку“ иммунной системы. По мнению ученых вакцина БЦЖ является довольно безопасной и эффективной вакциной для предотвращения всех форм туберкулеза и смерти у маленьких детей и не связана с серьезными осложнениями. Также эта вакцина связана со снижением детской смертности, которая не связана с туберкулезом. Снижение детской смертности может быть обусловлено эпигенетическим перепрограммированием рецептора домена олигомеризации нуклеотидов.