Teiginiai
Вакцину БЦЖ от туберкулеза нельзя делать детям, так как у младенцев иммунная система не зрелая и „разбалансируется“, что приводит к росту заболевания детским лейкозом.
Verdiktas
Заявления о вреде неонатальной вакцинации БЦЖ, связи прививок с детским лейкозом и о „серьёзной перестройке“ иммунитета не подтверждаются современными научными данными и противоречат официальным рекомендациям ведущих организаций здравоохранения. Наоборот, вакцинация БЦЖ спасает жизни, предотвращая смертельные формы туберкулеза у новорожденных. Наш вердикт – манипуляция фактами.
Melo detektoriaus komentaras
Вакцина БЦЖ (BCG), созданная для защиты от туберкулеза, используется с 1921 года и входит в программы иммунизации новорожденных во многих странах, особенно в регионах с высоким уровнем заболеваемости. О показаниях и противопоказаниях к вакцинации при помощи БЦЖ узнать можно здесь, здесь и здесь.
Вкратце: Всемирная Организация Здравоохранения подтверждает, что вакцина БЦЖ имеет документально защитный эффект против менингита и диссеминированного туберкулеза у детей. Прививку БЦЖ не рекомендуется делать лицам с ослабленным иммунитетом (например, лица, инфицированные ВИЧ), тем, у кого есть вероятность развития иммунодефицита и беременным женщинам. Научные исследования не подтверждают, что вакцинация БЦЖ вызывает „разбалансировку“ иммунной системы. По мнению ученых вакцина БЦЖ является довольно безопасной и эффективной вакциной для предотвращения всех форм туберкулеза и смерти у маленьких детей и не связана с серьезными осложнениями. Также эта вакцина связана со снижением детской смертности, которая не связана с туберкулезом. Снижение детской смертности может быть обусловлено эпигенетическим перепрограммированием рецептора домена олигомеризации нуклеотидов.
Влияние вакцин на появление и развитие онкологических заболеваний не доказано. Согласно данным ВОЗ, факторами риска развития раковых заболеваний являются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и загрязнение воздуха. Также факторами риска появления рака могут быть некоторые хронические инфекции, и в странах с низким и средним уровнем дохода эта проблема стоит особенно остро.
Источники
Вакцинация младенцев БЦЖ и риск легочного и внелегочного туберкулеза на протяжении жизни: систематический обзор и метаанализ данных отдельных участников
Всемирная Организация Здравоохранения – факторы риска онкологических заболеваний