2025.01.14 16:54

Правда ли, что вакцину БЦЖ от туберкулеза нельзя делать младенцам, так как это вредит их иммунной системе?

 
Фактчекеры Delfi
Delfi „Детектор лжи“
Sveikata - 1702
Sveikata - 1702
ФОТО: Shutterstock

Пользователи в социальных сетях обсуждают информацию, в которой говорится о том, что вакцину БЦЖ от туберкулеза нельзя делать младенцам, так как это вредит их иммунной системе. Мы решили выяснить, так ли это на самом деле. И вот, что оказалось.

Teiginiai

Вакцину БЦЖ от туберкулеза нельзя делать детям, так как у младенцев иммунная система не зрелая и „разбалансируется“, что приводит к росту заболевания детским лейкозом.

Verdiktas

Заявления о вреде неонатальной вакцинации БЦЖ, связи прививок с детским лейкозом и о „серьёзной перестройке“ иммунитета не подтверждаются современными научными данными и противоречат официальным рекомендациям ведущих организаций здравоохранения. Наоборот, вакцинация БЦЖ спасает жизни, предотвращая смертельные формы туберкулеза у новорожденных. Наш вердикт – манипуляция фактами.

Melo detektoriaus komentaras

Вакцина БЦЖ (BCG), созданная для защиты от туберкулеза, используется с 1921 года и входит в программы иммунизации новорожденных во многих странах, особенно в регионах с высоким уровнем заболеваемости. О показаниях и противопоказаниях к вакцинации при помощи БЦЖ узнать можно здесь, здесь и здесь.

Скриншот из социальных сетей

Вкратце: Всемирная Организация Здравоохранения подтверждает, что вакцина БЦЖ имеет документально защитный эффект против менингита и диссеминированного туберкулеза у детей. Прививку БЦЖ не рекомендуется делать лицам с ослабленным иммунитетом (например, лица, инфицированные ВИЧ), тем, у кого есть вероятность развития иммунодефицита и беременным женщинам. Научные исследования не подтверждают, что вакцинация БЦЖ вызывает „разбалансировку“ иммунной системы. По мнению ученых вакцина БЦЖ является довольно безопасной и эффективной вакциной для предотвращения всех форм туберкулеза и смерти у маленьких детей и не связана с серьезными осложнениями. Также эта вакцина связана со снижением детской смертности, которая не связана с туберкулезом. Снижение детской смертности может быть обусловлено эпигенетическим перепрограммированием рецептора домена олигомеризации нуклеотидов.

Влияние вакцин на появление и развитие онкологических заболеваний не доказано. Согласно данным ВОЗ, факторами риска развития раковых заболеваний являются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и загрязнение воздуха. Также факторами риска появления рака могут быть некоторые хронические инфекции, и в странах с низким и средним уровнем дохода эта проблема стоит особенно остро.

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