Правда ли, что в западных и российских вакцинах от коронавируса есть нанокомпоненты и наночипы?

Teiginiai

В российских и западных вакцинах от коронавируса есть нанокомпоненты и наночипы, „самособирающиеся“ в нано-ДНК, нанобиочипы и так далее. Эти частицы под воздействием импульсов и высоких частот 5G ведут себя как чипы и „самособираются“ в более сложные структуры.

Verdiktas

Ни в западных ни в российских вакцинах от коронавируса нет никаких нанокомпонентов, которые под воздействием мифически импульсов или излучения сетей 5G могли бы объединяться в сложные структуры и влиять на организм человека. Компоненты, которые входят в состав как западных так и российских вакцин от коронавируса, прекрасно известны. Наш вердикт – фейк и неправда.

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