Правда ли, что в западных и российских вакцинах от коронавируса есть нанокомпоненты и наночипы?

Teiginiai
В российских и западных вакцинах от коронавируса есть нанокомпоненты и наночипы, „самособирающиеся“ в нано-ДНК, нанобиочипы и так далее. Эти частицы под воздействием импульсов и высоких частот 5G ведут себя как чипы и „самособираются“ в более сложные структуры.
Verdiktas
Ни в западных ни в российских вакцинах от коронавируса нет никаких нанокомпонентов, которые под воздействием мифически импульсов или излучения сетей 5G могли бы объединяться в сложные структуры и влиять на организм человека. Компоненты, которые входят в состав как западных так и российских вакцин от коронавируса, прекрасно известны. Наш вердикт – фейк и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Компоненты, которые входят в состав как западных так и российских вакцин от коронавируса, прекрасно известны. Как правило, побочные явления после вакцинации от COVID-19 не требуют медицинского вмешательства, о побочных эффектах можно узнать здесь. Подробно ознакомиться с тем, как действуют мРНК-вакцины, можно здесь. Нет никаких доказательств, что вакцины или иные аспекты пандемии COVID-19 связаны с „превращением“ людей в биороботов, а сама возможность превращения человека в биоробота, при помощи „нанокомпонентов“ в вакцинах не более чем выдумка. Это утверждение, которое игнорирует научные данные о безопасности и эффективности вакцин против COVID-19.
Пандемия COVID-19 представляла собой серьёзную угрозу населению Земли. Такие пандемии, как эта, могут унести жизни миллионов людей. Вакцинация является важным средством борьбы с пандемией COVID-19, поскольку она помогает уменьшить количество случаев заболевания, госпитализации и смертей. Вакцины против COVID-19 прошли строгие клинические испытания и были одобрены регулирующими органами на основе их безопасности и эффективности.
Помимо этого нам бы хотелось отметить, что все страшилки об опасности сетей 5G являются не более чем выдумками сторонников конспирологических теорий и основываются на предположениях и на антинаучных фактах. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц. В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) также сообщает, что доказательств негативного влияния 5G на здоровье людей нет.
Источники
Обзор вакцин против COVID-19 и их компонентов
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) – о вакцинах от COVID-19
Вакцины против COVID-19 и побочные эффекты, представляющие особый интерес: многонациональное когортное исследование Глобальной сети данных о вакцинах (GVDN) с участием 99 миллионов вакцинированных лиц
Правда ли, что людей при помощи нанотехнологий в отдадут рабство корпорациям и сделают частью интернета?
Международная комиссии по защите от излучения определяет 5G-сигнал как безопасный
Всемирная Организация Здравоохранения – доказательств вреда от 5G не существует