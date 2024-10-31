2024.10.31 21:52

Правда ли, что в западных и российских вакцинах от коронавируса есть нанокомпоненты и наночипы?

 
ru.DELFI.lt
COVID-19 vakcinos - 13
COVID-19 vakcinos - 13
ФОТО: Shutterstock

„В западных и российских вакцинах от коронавируса есть нанокомпоненты и наночипы, которые под воздействием излучения собираются в более сложные структуры“, - утверждают создатели видеоролика, который появился в социальных сетях. Мы решили выяснить так ли это на самом деле и вот что нам удалось найти.

Teiginiai

В российских и западных вакцинах от коронавируса есть нанокомпоненты и наночипы, „самособирающиеся“ в нано-ДНК, нанобиочипы и так далее. Эти частицы под воздействием импульсов и высоких частот 5G ведут себя как чипы и „самособираются“ в более сложные структуры.

Verdiktas

Ни в западных ни в российских вакцинах от коронавируса нет никаких нанокомпонентов, которые под воздействием мифически импульсов или излучения сетей 5G могли бы объединяться в сложные структуры и влиять на организм человека. Компоненты, которые входят в состав как западных так и российских вакцин от коронавируса, прекрасно известны. Наш вердикт – фейк и неправда.

Melo detektoriaus komentaras

Компоненты, которые входят в состав как западных так и российских вакцин от коронавируса, прекрасно известны. Как правило, побочные явления после вакцинации от COVID-19 не требуют медицинского вмешательства, о побочных эффектах можно узнать здесь. Подробно ознакомиться с тем, как действуют мРНК-вакцины, можно здесь. Нет никаких доказательств, что вакцины или иные аспекты пандемии COVID-19 связаны с „превращением“ людей в биороботов, а сама возможность превращения человека в биоробота, при помощи „нанокомпонентов“ в вакцинах не более чем выдумка. Это утверждение, которое игнорирует научные данные о безопасности и эффективности вакцин против COVID-19.

Пандемия COVID-19 представляла собой серьёзную угрозу населению Земли. Такие пандемии, как эта, могут унести жизни миллионов людей. Вакцинация является важным средством борьбы с пандемией COVID-19, поскольку она помогает уменьшить количество случаев заболевания, госпитализации и смертей. Вакцины против COVID-19 прошли строгие клинические испытания и были одобрены регулирующими органами на основе их безопасности и эффективности.

Скриншот из социальных сетей

Помимо этого нам бы хотелось отметить, что все страшилки об опасности сетей 5G являются не более чем выдумками сторонников конспирологических теорий и основываются на предположениях и на антинаучных фактах. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц. В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) также сообщает, что доказательств негативного влияния 5G на здоровье людей нет.

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