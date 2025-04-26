Правда ли, что в Великобритании пенсионерам будут предлагать закончить жизнь при помощи эвтаназии, а тем, кто откажется, придется платить налог на старость?

Teiginiai
“В Британии собираются ввести налог на старость. Если человек выходит на пенсию в 64 года, то, когда ему исполнится 75 лет, он должен будет определиться: или ему государство предлагает эвтаназию, или, если он откажется от эвтаназии, после достижения 75-летнего возраста его родственники, дети, внуки, правнуки берут за него ответственность. Берут его на полное обеспечение и будут платить государству налог. Налог за то, что дедушка или бабушка не захотели уйти в иной мир по программе эвтаназии. После смерти этого человека, даже если родственники платили за него налог, пятьдесят процентов наследства отходит государству. Они таким образом хотят обновить человечество. Если же пенсионер примет решение воспользоваться программой эвтаназии, то его близкие получат вознаграждение. В парламенте большинство уже проголосовало за, большинство европейских политиков негласно предложением согласились с этим и будут это продвигать в своих странах“, - заявляют в видеороликах распространившихся в социальных сетях.
Verdiktas
Видеоролики представляют собой полностью сфабрикованную информацию, направленную на создание паники и распространение дезинформации. Ни одно из утверждений не соответствует реальному положению дел ни в Великобритании, ни в Европе. Миф о „бонусах за эвтаназию“ распространялся через конспирологический сайт The People’s Voice (ранее NewsPunch), известный распространением дезинформации и разнообразных теорий заговора. Издание The Telegraph, на которое ссылались авторы, всего на всего анализировало последствия изменения порядка пенсионных накоплений передаваемых по наследству путём отмены существующей налоговой льготы. Подобные видеоролики часто появляются в рамках теорий заговора и направлены на подрыв доверия к правительствам и международным институтам. Создатели таких видеороликов играют на страхах людей перед старостью и потерей контроля. Наш вердикт – видеоролики о введении в Великобритании налога на старость и добровольно-принудительной эвтаназии пенсионеров являются ничем иным, как источником фейков и дезинформации.
Melo detektoriaus komentaras
В Великобритании не планируется никакого „налога на старость“, связанного с принуждением к эвтаназии. На данный момент эвтаназия и помощь в самоубийстве в соответствии с английским законодательством являются незаконными, но британский парламент в конце ноября 2024 года поддержал законопроект, разрешающий эвтаназию. Законопроект об возможности для неизлечимо больных взрослых выбрать эвтаназию выдвинула депутат-лейборист Ким Лидбитер. Законодательные инициативы о добровольной эвтаназии (assisted dying) рассматриваются исключительно как гуманитарная мера для неизлечимо больных, добровольная и контролируемая, без какого-либо принуждения.
Со стороны британских законодателей нет и не было предложений о том, чтобы государство принуждало пожилых людей выбирать эвтаназию. В статье The Telegraph не упоминается о выплате правительством денежного бонуса семьям, чьи родственники окончат жизнь по медицинским показаниям, и на официальном сайте британского правительства такую инициативу также невозможно найти. В Великобритании нет и не предлагалось никаких специальных налогов, которые бы родственники должны были платить за отказ пожилого человека от эвтаназии. Нет и не существовало никаких официальных программ в Великобритании, предусматривающих выплаты родственникам за решение близкого об эвтаназии. Подобная идея полностью противоречит всем правовым, моральным и этическим нормам Великобритании. Вся система социальных и пенсионных выплат в Великобритании не связана с решением о конце жизни.
Нам еще раз хотелось бы подчеркнуть, что британский парламент не голосовал ни за меры принуждения к эвтаназии, ни за меры вознаграждения в случае выбора эвтаназии (с текстом закона ознакомиться можно здесь). Оказание помощи во время ухода из жизни (assisted dying) обсуждается исключительно как добровольная возможность для смертельно больных пациентов, без связи с налогами или финансовыми обязательствами либо выгодами для родственников. Европейские политики не высказывались о подобной инициативе, тем более в контексте налога или принуждения к эвтаназии. С материалами наших коллег из других изданий на тему „налога на старость и принуждения к эвтаназии в Великобритании“ можно ознакомиться здесь и здесь.
Что на самом деле обсуждается в Великобритании? Реальное предложение Лейбористской партии касается изменения подхода к пенсионным накоплениям, передаваемым по наследству, путём отмены существующей налоговой льготы (включения пенсионных средств в базу inheritance tax) и последствиям, которое это может иметь для общества. Именно об этом и говорится в статье The Telegraph. Максимальный размер такого налога на наследство в Великобритании (inheritance Tax) данный момент составляет около 40 проц. а не 50 проц. Налог применяется только к наследству выше определённого порога (обычно от 325,000 фунтов и выше). Нет никакой связи налога на наследство с эвтаназией или возрастом 75 лет.
Источники
Что такое ассистированная смерть и как может измениться закон?
Великобритания – эвтаназия и помощь в самоубийстве, текущий правовой статус
Великобритания – законопроект о возможности выбрать эвтаназию
The Telegraph: Шестизначная налоговая проблема, нависшая над законом лейбористов об оказании помощи при смерти
Великобритания – как работает налог на наследство: пороговые значения, правила и льготы