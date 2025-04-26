Правда ли, что в Великобритании пенсионерам будут предлагать закончить жизнь при помощи эвтаназии, а тем, кто откажется, придется платить налог на старость?

“В Британии собираются ввести налог на старость. Если человек выходит на пенсию в 64 года, то, когда ему исполнится 75 лет, он должен будет определиться: или ему государство предлагает эвтаназию, или, если он откажется от эвтаназии, после достижения 75-летнего возраста его родственники, дети, внуки, правнуки берут за него ответственность. Берут его на полное обеспечение и будут платить государству налог. Налог за то, что дедушка или бабушка не захотели уйти в иной мир по программе эвтаназии. После смерти этого человека, даже если родственники платили за него налог, пятьдесят процентов наследства отходит государству. Они таким образом хотят обновить человечество. Если же пенсионер примет решение воспользоваться программой эвтаназии, то его близкие получат вознаграждение. В парламенте большинство уже проголосовало за, большинство европейских политиков негласно предложением согласились с этим и будут это продвигать в своих странах“, - заявляют в видеороликах распространившихся в социальных сетях.