Правда ли, что "в Украине полностью отменят пенсии"?

Teiginiai
„В рамках интеграции в ЕС Украина решила отменить выплату пенсий украинцам, теперь каждый сам будет решать, сколько откладывать. Бюджетные деньги пойдут в ВСУ и чиновникам,“ – заявляют авторы видеоклипа.
Verdiktas
В Украине действуют только отдельные меры, которые ограничивают получение пенсий пенсионерами – временно перемещенными лицами – которые не прошли идентификацию. Также пенсию могут не получить отдельные группы пенсионеров по заранее установленным основаниям. Однако нет никаких подтверждений того, что в Украине планируется полностью отменить пенсии, а бюджетные деньги отдать чиновникам и ВСУ. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
В ролике в TikTok утверждается, что в рамках интеграции в Европейский Союз Верховная рада Украины решила отменить выплату пенсий украинцам, и теперь каждый сам будет решать, сколько откладывать, а бюджетные деньги пойдут в Вооруженные силы Украины и чиновникам. Однако простой поиск новостей по данной теме в Интернет-поисковике не оставляет сомнений – Верховная рада Украины не принимала подобных законов. Если бы в стране полностью отменили пенсии или планировали это сделать, такая новость была бы опубликована всеми новостными изданиями.
Более того, в Украине недавно выросла средняя пенсия, а также был принят закон об учете трудового стажа украинцев за рубежом. Отменена пенсия в Украине может быть только по особым основаниям, прописанным в законе – выплату пенсий регулирует закон „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“. Согласно статье 49 этого закона, пенсии могут быть отменены в случае смерти пенсионера; выезда за границу на постоянное место жительства; выявления недостоверных документов при оформлении пенсии; отсутствии действий на счетах пенсионера в течение полугода, неполучения средств на „Укрпочте“; в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством, а также в других случаях, определенных законом.
Источники
УНИАН: В Украине выросла средняя пенсия: в каких регионах пенсионерам платят больше всего;
Delo.ua: Верховная Рада приняла важный закон о пенсиях украинцев, работавших за границей;
Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 49-51, ст. 376)
24tv: В июле пенсии не будет: кому из украинцев не поступят выплаты