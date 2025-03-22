Статьи 106 и 107 прямо упоминают „государства, которые в течение второй мировой войны были врагами любого из членов Организации Объединенных Наций“. Изначально это относилось к Германии, Японии и их союзникам (странам Оси – ред.). Украина никогда не являлась вражеским государством по отношению к членам Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, а наоборот, была одной из наиболее пострадавших стран от нацистской агрессии. С момента окончания Второй мировой войны прошло много времени, и международные отношения кардинально изменились. Перечисленные в видеороликах страны являются сегодня демократическими государствами, членами Европейского Союза и НАТО. Они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Обвинения в „возрождении нацизма“ в этих странах, как правило, являются пропагандистскими и не имеют под собой серьезных оснований в контексте, оправдывающем военное вмешательство. Германия является демократическим государством, членом Европейского Союза и НАТО и не представляет угрозы международному миру и безопасности.