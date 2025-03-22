Teiginiai
“Статьи106 и 107 Устава ООН дают право России как преемнику победителя во 2-й мировой войне на любые меры, включая военные, против Германии, Венгрии, Австрии, Румынии, Болгарии, Финляндии, Хорватии, Словении, Чехии, Латвии, Эстонии, Литвы и Украины за попытки возродить нацизм“, - говорится в видеороликах.
Verdiktas
Статьи 106 и 107 Устава ООН не дают России (или любой другой стране) права на военные действия против перечисленных государств. Включение в список стран, которые не были вражескими государствами во Второй мировой войне (например, Латвия, Эстония, Литва, Украина), еще больше подчеркивает ошибочность и манипулятивность данного заявления. И видеоролик, и текст содержат пропагандистскую интерпретацию, противоречащую международному праву и реальному содержанию документов ООН.
Melo detektoriaus komentaras
Статья 106 Устава Организации Объединенных Наций (с полным текстом Устава ООН можно ознакомиться здесь) относится к переходному периоду после Второй мировой войны и предусматривает, что до вступления в силу специальных соглашений, упомянутых в статье 43, участники Декларации четырёх держав (СССР, США, Великобритания и Китай) и Франция будут консультироваться друг с другом и при необходимости с другими членами ООН для совместных действий от имени Организации, необходимых для поддержания международного мира и безопасности.
Статья 107 гласит, что Устав ООН не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны правительствами, несущими ответственность за такие действия в отношении любого государства, которое во время войны было врагом любого из подписавших Устав государств.
Обе статьи были включены в Устав ООН в контексте послевоенного устройства мира и касаются действий держав-победительниц в отношении бывших вражеских государств.
Они не предоставляют каким-либо государствам, включая Россию, право на односторонние военные действия против других суверенных государств в современный период. В Уставе ООН нет такого понятия, как „преемник победителя во Второй мировой войне“ с особыми юридическими правами. Россия является одним из государств-учредителей ООН и постоянным членом Совета Безопасности как правопреемник СССР. Однако Устав не наделяет ее какими-либо исключительными правами на основании победы во Второй мировой войне, особенно в отношении конкретных стран, таких как Германия или Украина.
Статьи 106 и 107 прямо упоминают „государства, которые в течение второй мировой войны были врагами любого из членов Организации Объединенных Наций“. Изначально это относилось к Германии, Японии и их союзникам (странам Оси – ред.). Украина никогда не являлась вражеским государством по отношению к членам Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, а наоборот, была одной из наиболее пострадавших стран от нацистской агрессии. С момента окончания Второй мировой войны прошло много времени, и международные отношения кардинально изменились. Перечисленные в видеороликах страны являются сегодня демократическими государствами, членами Европейского Союза и НАТО. Они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Обвинения в „возрождении нацизма“ в этих странах, как правило, являются пропагандистскими и не имеют под собой серьезных оснований в контексте, оправдывающем военное вмешательство. Германия является демократическим государством, членом Европейского Союза и НАТО и не представляет угрозы международному миру и безопасности.
Подведем итоги: обвинения в возрождении нацизма не только являются безосновательными, но и свидетельствуют о том, что авторы видеоролика активно продвигают пророссийскую дезинформацию. Предоставление одному государству права на военные действия против другого на основании исторических событий противоречит фундаментальным принципам Устава ООН, таким, как суверенное равенство государств, запрещение применения силы или угрозы силой в международных отношениях, принцип невмешательства во внутренние дела государств.