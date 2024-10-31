Правда ли, что в составе вакцин от COVID-19 есть графен на который можно воздействовать при помощи сетей 5G?

Teiginiai

В прививках от COVID-19 есть графен, на который можно воздействовать при помощи сетей 5G. Это доказывает опыт с мобильным телефоном: когда телефон переключается на сеть 5G – металлические фрагменты на столе рядом с телефоном начинают вибрировать и передвигаться.

Verdiktas

Графен в состав вакцин от COVID-19 не входит. Опыт с мобильным телефоном в видеоклипе нам представляется более чем сомнительным, под столом на котором лежат металлические фрагменты, скорее всего находится магнит, который и обеспечивает их движение. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras