Правда ли, что в составе вакцин от COVID-19 есть графен на который можно воздействовать при помощи сетей 5G?

Teiginiai
В прививках от COVID-19 есть графен, на который можно воздействовать при помощи сетей 5G. Это доказывает опыт с мобильным телефоном: когда телефон переключается на сеть 5G – металлические фрагменты на столе рядом с телефоном начинают вибрировать и передвигаться.
Verdiktas
Графен в состав вакцин от COVID-19 не входит. Опыт с мобильным телефоном в видеоклипе нам представляется более чем сомнительным, под столом на котором лежат металлические фрагменты, скорее всего находится магнит, который и обеспечивает их движение. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Состав мРНК вакцин доступен для широкой общественности, ознакомиться с ним можно здесь. Вопреки утверждениям „экспертов“ в социальных сетях оксид графена не входит в состав вакцин от COVID-19. Отсутствие графена и его оксида в вакцинах подтверждают медицинские эксперты из Health Desk Meedan. Опыт с мобильным телефоном в видеоклипе нам представляется более чем сомнительным, под столом на котором лежат металлические фрагменты, скорее всего находится магнит, который и обеспечивает их движение.
Графен – это двумерная аллотропная форма углерода, состоящая из однослойной сетки атомов углерода, связанных между собой с помощью ковалентных связей в гексагональной структуре, что придает ему ряд уникальных свойств, включая высокую прочность, проводимость и гибкость. В отличие от чистого графена, его гидроксид имеет трехмерную слоистую структуру. Об оксиде графена и для чего он используется можно узнать здесь.
Кратко: оксид графена — это соединение углерода, водорода и кислорода в различных соотношениях, которое образуется при обработке графита сильными окислителями. Оксид графена очень тонкий, легкий, является хорошим проводником. Некоторые ученые предлагают его использовать для производства систем хранения энергии, благодаря его высокой объемной емкости, и для производства суперконденсаторов. В целом же оксид графена имеет широкий потенциал применения почти во всех отраслях (например, в электронике, медицине, авиации и так далее).