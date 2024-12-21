Правда ли, что в шоколадном батончике Сникерс нашли микрочипы, предназначенные для воздействия на сознание человека?

Также нам бы хотелось добавить, что современные „микрочипы“ хоть и могут быть очень малы, однако их незаметное внедрение в такие продукты, как шоколадные батончики, является крайне маловероятным. Подобные действия противоречат всем мыслимым нормам и строго регулируются как в пищевой, так и в технологической отраслях. Для функционирования электронных компонентов требуются как минимум источник питания, определённая инфраструктура и условия, при которых микросхема может уцелеть при изготовлении, транспортировке и хранении пищевого продукта. Предположить, что производитель такого массового продукта, как „Сникерс“ (принадлежащего компании Mars), будет намеренно встраивать микроэлектронные устройства для манипуляции сознанием — абсурдно с коммерческой, этической и законодательной точки зрения. Эта теория перекликается с другой, похожей на нее конспирологической теорией о том, что в составе вакцин от COVID-19 есть графен, на который можно воздействовать при помощи сетей 5G, для того, чтобы захватить контроль над телом человека. И первая теория о микрочипах в „Сникерсах“, и вторая о наночипах в вакцинах – несостоятельны и абсурдны.