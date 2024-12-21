Правда ли, что в шоколадном батончике Сникерс нашли микрочипы, предназначенные для воздействия на сознание человека?

Teiginiai
“После проверки под микроскопом в шоколадном батончике „Сникерс“ нашли микрочипы, предназначенные для воздействия на сознание человека“, – сообщают авторы видеоролика.
Verdiktas
Изначально в видеоролике не утверждалось, что в составе батончика „Сникерс“ могут быть микрочипы. Создатели ролика просто рассказали о том, как выглядит шоколадный батончик под микроскопом. Сказка о микрочипах появилась после того, как любители конспирологических теорий „креативно“ поработали над видеоклипом и добавил сообщение про микрочипы. Наш вердикт – манипуляция и мистификация.
Melo detektoriaus komentaras
Попытка доказать присутствие микрочипов, предназначенных для воздействия на сознание в составе батончиков „Сникерс“, является ничем иным, как манипуляцией, и относится к категории мифов или конспирологических теорий. С изначальной версией видеоклипа, в которой, как мы уже упоминали, ничего не говорится о микрочипах, предназначенных для воздействия на сознание человека, можно ознакомится здесь. С составом продуктов, которые входят в состав „Сникерсов“, можно ознакомиться здесь. Ни Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, ни Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы не сообщают о том, что „Сникерсы“ небезопасны для здоровья.
Также нам бы хотелось добавить, что современные „микрочипы“ хоть и могут быть очень малы, однако их незаметное внедрение в такие продукты, как шоколадные батончики, является крайне маловероятным. Подобные действия противоречат всем мыслимым нормам и строго регулируются как в пищевой, так и в технологической отраслях. Для функционирования электронных компонентов требуются как минимум источник питания, определённая инфраструктура и условия, при которых микросхема может уцелеть при изготовлении, транспортировке и хранении пищевого продукта. Предположить, что производитель такого массового продукта, как „Сникерс“ (принадлежащего компании Mars), будет намеренно встраивать микроэлектронные устройства для манипуляции сознанием — абсурдно с коммерческой, этической и законодательной точки зрения. Эта теория перекликается с другой, похожей на нее конспирологической теорией о том, что в составе вакцин от COVID-19 есть графен, на который можно воздействовать при помощи сетей 5G, для того, чтобы захватить контроль над телом человека. И первая теория о микрочипах в „Сникерсах“, и вторая о наночипах в вакцинах – несостоятельны и абсурдны.