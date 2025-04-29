Правда ли, что в школе подменяют понятия и учат „ложной“ математике?

“Два умножить на три равно не шесть, как учат в школе, а восемь. Потому что два умножить на три — это будет два умножить на два умножить на два. В школе учат, что два умножить на три — это два плюс два плюс два. И тому, чему учат в школе, называется – сложением, иначе ложью,“ – объявляют в видеоролике, который распространился в социальных сетях.