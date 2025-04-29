2025.04.29 12:14

Правда ли, что в школе подменяют понятия и учат „ложной“ математике?

 
Фактчекеры Delfi
Delfi „Детектор лжи“
Matematika
Matematika
ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

В соцсетях разошлось видео, в котором российский псевдоучёный Юрий Рыбников уверяет, будто 2×3 равно 8, а школьная арифметика – „ложь“. Мы решили выяснить, так ли это на самом деле. И оказалось, что Рыбников перепутал умножение с возведением в степень, и его „математика“ рассыпается при первой же проверке — 2×3, как и учат в школе, всегда даёт 6.​​

Teiginiai

“Два умножить на три равно не шесть, как учат в школе, а восемь. Потому что два умножить на три — это будет два умножить на два умножить на два. В школе учат, что два умножить на три — это два плюс два плюс два. И тому, чему учат в школе, называется – сложением, иначе ложью,“ – объявляют в видеоролике, который распространился в социальных сетях.

Verdiktas

Мужчина, который в видеоролике делает заявления о математике — это Рыбников Юрий Степанович. Российский псевдоученый, теории которого полностью отвергаются научным сообществом. Рыбников отрицает современную теорию строения атома и множество других научных тезисов. В видеоролике Рыбников путает умножение двух чисел с возведением основания в степень и делает ложные выводы. Наш вердикт – математические упражнения Рыбникова, которые можно увидеть и услышать в видеоролике, ничто иное, как псевдонаука и фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Рыбников Юрий Степанович отрицает современную теорию строения атома и множество других современных научных тезисов. Рыбников приобрел известность тем, что предложил „периодическую систему электроатомов русов“, которая „объединяет физику, химию, электричество и математику в единую систему знаний“. В 2015 году Рыбникова пригласили на Первый образовательный канал, где он дал интервью, которое разошлось в соцсетях под названием „Наука как средство зомбирования жителей Земли“. Теперь нам бы хотелось перейти к разбору утверждений Рыбникова об умножении.

Скриншот из социальных сетей

Определение умножения для натуральных чисел: в классической арифметике умножение натуральных чисел a × b трактуется как сумму a, взятую b раз: 2×3=2+2+2=6. Такое „повторяющееся сложение“ (repeated addition) признано в школьных и академических курсах математики. То есть таблица умножения и формальное определение операции дают результат 6. Определение возведения в степень: возведение числа b в целую положительную степень n — это произведение n копий числа b: 23=2×2×2=8. Отношение „степень = повторяющееся умножение“ зафиксировано в фундаментальном определении операции возведения в степень.

Рыбников путает умножение двух чисел с возведением основания в степень: так он путает операцию умножения двух чисел (запись: 2×3, смысл этой операции 3 раза прибавить по 2) и возведение в степень (запись: 23 то есть 3 раза перемножить по два).

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