Правда ли, что в "Китае запустили первое искусственное солнце"?

Teiginiai
Толпа людей с телефонами, собравшаяся возле пляжа, снимает что-то похожее на поднимающееся в воздух гигантское солнце. Видеоклип сопровождает надпись: „В Китае запустили первое искусственное солнце, которое на протяжении семнадцати минут грело в пять раз больше настоящего солнца“.
Verdiktas
Видеоклип демонстрирует запуск ракеты в 2021 году с космодрома Вэньчан в Китае. В ролике нет кадров, посвященных запуску и работе так называемого „искусственного солнца“ (так иногда называется термоядерный реактор Токамак). Экспериментальный и усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST), расположенный в Хэфэе (внутри одного из помещений института физики плазмы Китайской академии наук), провинция Аньхой, служит площадкой для исследований, направленных на достижение управляемой термоядерной реакции. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
Как мы уже упоминали, видеоклип с высокой долей вероятности демонстрирует запуск ракеты Long March 7A с космодрома Вэньчан в Китае. По сообщениям государственных СМИ, спутник весом 8 тонн являлся самым тяжелым и самым современным китайским спутником на тот момент. Пятидесятиминутная прямая трансляция запуска ракеты, доступная для просмотра в социальной сети YouTube, показывает такую же толпу людей, как и в видеоролике, о котором мы говорим, наблюдающую взлет ракеты, собравшихся возле пляжа. Толпу, снятую с нескольких точек обзора (38 минута и 39 секунда – ред.). Сцены очень похожи на те, которые видны в видеоклипе.
В твите от 23 декабря 2021 года также можно увидеть идентичную толпу зрителей, снимающих при помощи своих телефонов оранжевый шар, поднимающийся в небо, что произошло в тот же день, когда состоялся запуск ракеты Long March 7A. Фотография, сделанная в конце декабря 2019 года в том же месте, на котором также запечатлена толпа людей, снимающая старт ракеты – с побережья города Лунлоу – также подтверждает нашу версию о том, что клип, появившийся в социальных сетях, демонстрирует „не запуск первого искусственного солнца“, а запуск ракеты. Фотографии запуска 23 декабря 2021 года ракеты Long March 7A, опубликованные китайским правительством, можно посмотреть здесь. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий опубликовала официальный видеоролик запуска ракеты Long March 7A, на котором ракета показана прямо перед стартом, а языки пламени образуют оранжевую сферу, примерно такую же, как и в видеоролике в социальных сетях.
В заключение нам бы хотелось отметить что „искусственным солнцем“ называют (поскольку он имитирует процесс синтеза внутри звезд – ред.) экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST), расположенный в Хэфэе (внутри одного из помещений института физики плазмы Китайской академии наук), провинция Аньхой, который служит площадкой для исследований, направленных на достижение управляемой термоядерной реакции. Однако это солнце никуда не стартует, оно, как мы уже сказали, находится и действует в институте физики плазмы Китайской академии наук в Хэфэе.
Источники
Ученые проводят эксперимент на экспериментальном сверхпроводящем токамаке в Хэфэе
Твит с записью старта ракеты Long March 7A с космодрома Вэньчан в Китае
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