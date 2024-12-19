Правда ли, что в "Китае запустили первое искусственное солнце"?

Как мы уже упоминали, видеоклип с высокой долей вероятности демонстрирует запуск ракеты Long March 7A с космодрома Вэньчан в Китае. По сообщениям государственных СМИ, спутник весом 8 тонн являлся самым тяжелым и самым современным китайским спутником на тот момент. Пятидесятиминутная прямая трансляция запуска ракеты, доступная для просмотра в социальной сети YouTube, показывает такую же толпу людей, как и в видеоролике, о котором мы говорим, наблюдающую взлет ракеты, собравшихся возле пляжа. Толпу, снятую с нескольких точек обзора (38 минута и 39 секунда – ред.). Сцены очень похожи на те, которые видны в видеоклипе.

В твите от 23 декабря 2021 года также можно увидеть идентичную толпу зрителей, снимающих при помощи своих телефонов оранжевый шар, поднимающийся в небо, что произошло в тот же день, когда состоялся запуск ракеты Long March 7A. Фотография, сделанная в конце декабря 2019 года в том же месте, на котором также запечатлена толпа людей, снимающая старт ракеты – с побережья города Лунлоу – также подтверждает нашу версию о том, что клип, появившийся в социальных сетях, демонстрирует „не запуск первого искусственного солнца“, а запуск ракеты. Фотографии запуска 23 декабря 2021 года ракеты Long March 7A, опубликованные китайским правительством, можно посмотреть здесь. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий опубликовала официальный видеоролик запуска ракеты Long March 7A, на котором ракета показана прямо перед стартом, а языки пламени образуют оранжевую сферу, примерно такую же, как и в видеоролике в социальных сетях.