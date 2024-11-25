Правда ли, что в Европе готовятся насильно вакцинировать и изолировать граждан?

Teiginiai
В Европе готовят новые законопроекты, позволяющие насильно колоть вакцинами и заключать в изоляцию граждан без их согласия. Это часть плана по созданию „мирового концлагеря“.
Verdiktas
Утверждение пользователя Threads про всю Европу основывается на одной фейковой новости американского конспирологического сайта про Северную Ирландию. Утверждение о том, что власти Северной Ирландии готовятся арестовать граждан за отказ от вакцинации, уже разоблачалось. В стране разрабатывается новый закон о здравоохранении, однако власти подтвердили, что введение обязательной вакцинации не планируется. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Единственное „доказательство“, которое приводит пользователь соцсети, – это скриншот онлайн-публикации на английском c заголовком „Ирландия будет арестовывать граждан, которые откажутся от РНК-вакцин во время следующих пандемий“. Мы нашли эту статью – она была опубликована на сайте „The People’s Voice“.
Этот американский вебсайт еще с 2017 года обвиняют в распространении пропаганды, дезинформации и фейковых новостей. В 2017 году BuzzFeed News назвал этот сайт вторым по величине источником популярных фейковых историй, распространяемых на Facebook в 2017 году. В 2018 году Poynter Institute заявил, что NewsPunch был разоблачен более 80 раз в 2017 и 2018 годах Международной сетью проверки фактов. Этот сайт также подозревают в распространении кремлевской пропаганды – хотя создатель сайта Шон Адл-Табатабай, бывший журналист BBC и сотрудник британского конспиролога Дэвида Айка, отвергает эти обвинения.
Этот сайт распространяет множество фейковых новостей про пандемию COVID-19 и вакцинацию, которые не раз разоблачались фактчекерами.
Конкретная публикация про готовность властей Ирландии арестовывать несогласных с вакцинацией также разоблачалась как фейк. Противники вакцинации и конспирологи стали распространять этот фейк после того, как в Северной Ирландии начали разрабатывать новый законопроект о здравоохранении.
Ранний проект законопроекта заставил активистов, выступающих против вакцинации, и маргинальные СМИ делать ложные заявления о том, что он влечет за собой, а некоторые сторонники теории заговора утверждают, что он представляет собой шаг к Новому мировому порядку — глобальной тоталитарной системе правления.
Законопроект был вынесен на публичные консультации. Текст законопроекта не требует обязательной вакцинации и гласит, что правила должны предусматривать освобождение от требования вакцинации и включать положения о том, как лицо, имеющее право на освобождение, должно доказать это право, тем не менее это положение вызвало опасение отдельных членов общества. Более того, в октябре 2024 года после стадии публичной консультации министр здравоохранения Северной Ирландии Майк Несбитт заявил: „Законопроект … не будет содержать обязательных полномочий по вакцинации. Это не должно вызывать удивления, поскольку я уже ясно выразил свое несогласие с такой мерой“.
Источники
BuzzFeedNews: These Are 50 Of The Biggest Fake News Hits On Facebook In 2017
Poynter: Fact-checkers have debunked this fake news site 80 times. It’s still publishing on Facebook
The Drum: Man behind one of the biggest sites accused of ’fake news’ is former BBC worker
The Standard: Sean Adl-Tabatabai on being in the eye of the ’fake news’ storm
MSN: Debunked: Fake news story claims Irish government will arrest those who refuse vaccines in future
BelfastLive: From vaccines to quarantine- the Draft Northern Ireland Public Health Bill explained
Department of Health: Towards a new public health act – what happens next