Правда ли, что в Европе готовятся насильно вакцинировать и изолировать граждан?

Конкретная публикация про готовность властей Ирландии арестовывать несогласных с вакцинацией также разоблачалась как фейк. Противники вакцинации и конспирологи стали распространять этот фейк после того, как в Северной Ирландии начали разрабатывать новый законопроект о здравоохранении.

Ранний проект законопроекта заставил активистов, выступающих против вакцинации, и маргинальные СМИ делать ложные заявления о том, что он влечет за собой, а некоторые сторонники теории заговора утверждают, что он представляет собой шаг к Новому мировому порядку — глобальной тоталитарной системе правления.

Законопроект был вынесен на публичные консультации. Текст законопроекта не требует обязательной вакцинации и гласит, что правила должны предусматривать освобождение от требования вакцинации и включать положения о том, как лицо, имеющее право на освобождение, должно доказать это право, тем не менее это положение вызвало опасение отдельных членов общества. Более того, в октябре 2024 года после стадии публичной консультации министр здравоохранения Северной Ирландии Майк Несбитт заявил: „Законопроект … не будет содержать обязательных полномочий по вакцинации. Это не должно вызывать удивления, поскольку я уже ясно выразил свое несогласие с такой мерой“.