Правда ли, что в Европе готовится ядерная провокация?

В ходе интервью Бриджен начал критиковать позицию правительства Великобритании (на тот момент правительства Консерваторов, возглавляемого Риши Сунаком) по поводу российской войны в Украине, говоря о том, что не стоит конфликтовать с Россией, так как это принесет Британии больше проблем. Интервьюер спросил у Бриджена, применит ли Путин ядерное оружие, на что Бриджен ответил „да“ и добавил, что у него есть знакомые военные аналитики в спецслужбах, которые говорят о том, что в Европе готовится ядерный взрыв. Далее, депутат заявил, что разновидностью такого взрыва может быть взрыв „грязной бомбы“, сделанной из радиоактивных материалов из Украины, и что, возможно, такие ядерные взрывы уже происходили на Донбассе, чтобы спровоцировать войну“.