Правда ли, что в ЦРУ придумали план Даллеса, чтобы победить сначала СССР, а потом Россию методами пропаганды?

Teiginiai
“В развитии плана Маршалла был план Даллеса. Даллес был директором ЦРУ, а его план состоял в том, как вывести США на первое местов в мире. Это планировалось сделать при помощи захвата рынков сбыта, потому что тогда Америка задыхалась от своих продуктов, и у нее не было рынков. В развитие плана Маршалла Даллес придумал свой план. План Даллеса заключался в том, чтобы победить Россию методами пропаганды. Даллес предполагал использовать такие методы пропаганды, которым трудно противостоять, они должны были действовать, как коррозия на металл, разрушающий его. Первый главный метод – дезинформация. Второй – отравить души молодежи неверием. Даллес писал: „мы бросим все, чтобы оболванить этих людей, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить“ – сообщают в видеоролике.
Verdiktas
Так называемый план Даллеса никогда не существовал, это не более, чем мистификация и конспирологическая теория, основанная на фрагментах из романа Анатолия Иванова „Вечный зов“ и получившая широкое распространение в России с первой половины 1990-х годов. Эта теория не имеет ничего общего с реальностью. Наш вердикт – мистификация и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
„Эксперт“, которая в видеоролике рассказывает о плане Даллеса, это Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук, профессор Сант-Петербургского государственного университета. Согласно конспирологической теории, план Даллеса предусматривал уничтожение СССР методами пропаганды, нацеленной на разобщение национальностей и социальных групп, потерю традиций, нравственных ценностей, моральное разложение населения страны. Автор плана – Аллен Даллес, американский дипломат и разведчик, руководитель резидентуры Управления стратегических служб в Берне (Швейцария) во время Второй мировой войны, в 1953 – 1961 годах занимал пост директор Центральной разведки США (ЦРУ).
Все фразы Плана Даллеса, авторство которых позже стало приписываться ЦРУ, можно найти в романе „Вечный зов“ (издание 1981 года) советского писателя Анатолия Иванова. В романе их произносит Лахновский, экс-эмигрант из России, ставший штандартенфюрером СС.
Цитируем:
„Как сказать, как сказать… – покачал головой Лахновский, спрятал табакерку, начал опять острием трости ковырять в ковре. А поковыряв, произнес со вздохом: – Сейчас трудно все это представить… тебе. Потому что голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня. О будущем ты не задумывался. Окончится война – все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем… все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?
– Вот так, уважаемый, – произнес он голосом уже не гневным, но каким-то высокопарным. - Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголочек занавеса, и ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания… Конечно, для этого придется много поработать“.
Под названием план Даллеса в России фигурирует также подборка выдержек из меморандума 20/1 Совета национальной безопасности США „Задачи в отношении России“ от 18 августа 1948 года. Этот меморандум, будучи реальным американским документом, не имеет никакого отношения к Аллену Даллесу, и он не преследовал целей морального разложения советского общества. В мае 2020 года о плане Даллеса на полном серьезе упоминал в своей статье Владимир Чижов, на тот момент постоянный представитель России при Евросоюзе. Свою статью Чижов посвятил отстаиванию „исторической правды“. Забавно то, что Чижов привел план Далласа как пример действительно существовавшего плана по развалу СССР. С подробным разбором конспирологической теории существования плана Даллеса можно также познакомиться и в материалах наших коллег (читать здесь и здесь, смотреть здесь).
Источники
Александр Панченко – план Даллеса: теории заговора и моральные паники в постсоветской культуре
План Даллеса. Откуда взялся самый живучий фейк современности