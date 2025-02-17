Правда ли, что в ЦРУ придумали план Даллеса, чтобы победить сначала СССР, а потом Россию методами пропаганды?

“В развитии плана Маршалла был план Даллеса. Даллес был директором ЦРУ, а его план состоял в том, как вывести США на первое местов в мире. Это планировалось сделать при помощи захвата рынков сбыта, потому что тогда Америка задыхалась от своих продуктов, и у нее не было рынков. В развитие плана Маршалла Даллес придумал свой план. План Даллеса заключался в том, чтобы победить Россию методами пропаганды. Даллес предполагал использовать такие методы пропаганды, которым трудно противостоять, они должны были действовать, как коррозия на металл, разрушающий его. Первый главный метод – дезинформация. Второй – отравить души молодежи неверием. Даллес писал: „мы бросим все, чтобы оболванить этих людей, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить“ – сообщают в видеоролике.