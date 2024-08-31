Правда ли, что в 90-е Россией правили Ротшильды?

Teiginiai
В 1990-е годы Россией на самом деле управляли Ротшильды, которыми управлял американский „Госдеп“. Ротшильды все забирали у простых людей и те голодали.
Verdiktas
Экономические и социальные потрясения 1990-х годов в России – следствие объективных причин, связанных с распадом СССР и попыткой установить в обществе новый экономический и политический режим. Семья Ротшильдов никак не управляла Россией или экономическими процессами в ней. Также, семья Ротшильдов никак не связана с американским Государственным департаментом. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Комментарий пользовательницы Threads – это пример еще одной из множества теорий заговора про семью Ротшильдов и ее предполагаемое влияние на политические и экономические процессы в разных странах. Причем в России конспирологические теории про Ротшильдов подогреваются самим государством – так в 2017 году по Первому каналу был показан сюжет про Ротшильдов, которые хотя и не управляют всем миром, но якобы противостоят американской семье Рокфеллеров в борьбе за власть, деньги и ресурсы и которые „всегда рассматривали Россию как место, где можно очень быстро заработать много денег“.
Теория о том, что семья европейских банкиров Ротшильдов полностью управляла Россией в 90-е, судя по всему, складывается из нескольких неподтвержденных слухов и утверждений.
Так, например, по русскоязычному интернету разошлось утверждение о том, что в конце 80-х Михаил Горбачев санкционировал создание в Москве „Банка общественного финансирования и кредитования национальных программ“, основным акционером которого должен был стать швейцарский банк Ротшильдов Banque Privee Edmond de Rothschild SA. Согласно этой теории, таким образом Ротшильды получили бы контроль над всей экономикой СССР, однако в дело вмешался КГБ и предотвратил создание этого банка. Никаких доказательств этой истории нам найти не удалось – само утверждение возможно взято из книги под названием „Путин и Ротшильды: игра на миллиарды“. Автор книги, Эрик Форд, про которого практически нет информации в интернете, написал целую серию книг про Путина, Ротшильдов, Рокфеллеров и масонов. Форд свою историю про банк ничем не подкрепляет.
Представление о том, что Ротшильды управляли Россией в 1990-е годы подкрепляется рассказами о влиянии семьи Ротшильдов на российских олигархов. Так, например, какое-то время назад начала распространяться теория о том, что российская нефтяная компания ЮКОС находилась под контролем Ротшильдов – DELFI недавно разоблачил и этот фейк.
На самом деле, невозможно свести 1990-е годы в России к какому-то одному фактору, как это делают конспирологи. Помимо отдельных разрозненных утверждений о вмешательстве Ротшильдов в экономику России, этому нет никаких серьезных доказательств. В 1990-е годы Россия пыталась провести экономическую трансформацию (от коммунизма к капитализму) и политическую трансформацию (от тоталитаризма к демократии). Тяжелые экономические обстоятельства россиян в 90-е объясняются несколькими факторами:
Экономический кризис 1989–1991, вызванный падением цен на нефть в 1986 году, а также расходами СССР на войну в Афганистане и антиалкогольной кампанией 1985–1990 годов.
Начавшиеся в 1992 году экономические реформы, такие как либерализация цен и торговли, приватизация, cокращение военной промышленности, закрытие убыточных предприятий, сокращение госзаказов и госфинансирования, введение экономии в бюджетно-социальной сфере.
Эти факторы привели в определенный момент к падению ВВП, гиперинфляции, безработице и повышенной криминализации экономики, и общему обнищанию населения. На фоне неудачной политики приватизации, приведшей к появлению группы олигархов в России, стали более популярны различные теории заговора о богатых людях, якобы управляющих Россией, в том числе о семье Ротшильдов. Таким образом, именно коллапс советской системы экономики и неудачи реформ 90х годов привели к тому, что „люди голодали“, а не семья Ротшильдов.
Источники
EUvsDisinfo: Российское государственное ТВ поддерживает теорию заговора Ротшильдов
DELFI: Правда ли, что Ротшильды владели российской нефтяной компанией ЮКОС?
Carnegie Endowment for International Peace: Why Has Russia’s Economic Transformation Been So Arduous?
Anders Aslund. Russia: The Arduous Transition to a Market Economy