Правда ли, что в 2025 или 2026 году начнется война НАТО и Российской Федерации?

Teiginiai
“В 2025 или 2026 году начнется война НАТО и Российской Федерации. Войска Альянса проводят у границ России учения, в которых участвуют тысячи человек. На территории стран НАТО вблизи России появляются новые базы, на которых размещается дальнобойное оружие“ – сообщает автор видеоролика.
Verdiktas
Во-первых, автор видео заявляет о себе как о юристе, который специализируется на военном праве и помогает военнообязанным гражданам Российской Федерации снятся с воинского учета. Во-вторых, в конце ролика он заявляет о том, что в будущей войне России против НАТО потребуется много солдат, и единственный способ не попасть на службу в российскую армию – это заранее снятся с воинского учета. А для того, чтобы это сделать, требуется обратиться именно к нему за помощью или за консультацией. В третьих, война НАТО и Российской Федерации крайне маловероятна, так как российские лидеры понимают, что она может закончиться обменом ударами ядерным оружием, в результате чего Россия прекратит свое существование. Наш вердикт – манипуляция фактами.
Melo detektoriaus komentaras
Автор видеоклипа пугает началом войны России с Североатлантическим Альянсом, аргументируя это тем, что НАТО проводит учения рядом с границами Российской Федерации. Помимо этого на территории стран НАТО размещаются вооружения направленные против России. Однако создатель видео умалчивает, что именно Россия и Беларусь из года в год рядом с границей Литвы и Польши организовывают учения, в которых участвуют десятки тысяч солдат.
После учений „Союзная решимость – 2022“, которые прошли в 2022 году, российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. В учениях, по словам Йенса Столтенберга, который тогда занимал пост генерального секретаря НАТО, приняло участие порядка 30 тыс. военнослужащих. Более того, никто иной, как именно Россия, разместила на территории Беларуси тактическое ядерное оружие и периодически проводит учения по нанесению им ударами по странам НАТО. Россия и Беларусь договорились во второй половине 2025 года разместить на территории последней баллистические ракеты средней дальности „Орешник“, которые могут использоваться для нанесения ядерных ударов.
Напоминаем, что НАТО является мирным оборонительным Союзом, который никоим образом не направлен на агрессию против соседних с Альянсом стран. Одним из основополагающих принципов Альянса является Североатлантический договор, который убедительно доказывает, что цель НАТО – это защита стран, которые входят в его состав. Более того, именно Россия склонна к агрессивным и захватническим войнам со своими соседями. За последние тридцать лет Российская Федерация развязала как минимум семь вооруженных конфликтов.
В заключение нам бы хотелось обратить внимание читателей, что, как мы уже упоминали, автор видео позиционирует себя в качестве военного юриста, который предлагает помощь военнообязанным гражданам Российской Федерации в снятии с воинского учета. О готовности оказать помощь создатель видео сообщает в конце видеоклипа. Именно это вызывает определённые подозрения в том, ради каких целей автор видеоклипа и пугает пользователей социальных сетей информацией об „агрессивном“ НАТО у границ России и о неминуемом начале войны Российской Федерации с Североатлантическим Альянсом.
Источники
„Союзная решимость - 2022“: российско-белорусские учения после которых Россия вторглась в Украину
В НАТО заявили о переброске в Беларусь 30 тысяч солдат РФ* Россия и Белоруссия начали новый этап ядерных учений
Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, заявил Путин