Правда ли, что в 2025 или 2026 году начнется война НАТО и Российской Федерации?

Во-первых, автор видео заявляет о себе как о юристе, который специализируется на военном праве и помогает военнообязанным гражданам Российской Федерации снятся с воинского учета. Во-вторых, в конце ролика он заявляет о том, что в будущей войне России против НАТО потребуется много солдат, и единственный способ не попасть на службу в российскую армию – это заранее снятся с воинского учета. А для того, чтобы это сделать, требуется обратиться именно к нему за помощью или за консультацией. В третьих, война НАТО и Российской Федерации крайне маловероятна, так как российские лидеры понимают, что она может закончиться обменом ударами ядерным оружием, в результате чего Россия прекратит свое существование. Наш вердикт – манипуляция фактами.