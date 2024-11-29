Правда ли, что употребление щелочной воды может вылечить диабет первого и второго типа или серьезно помочь при лечении этих болезней?

Диабет – хроническое заболевание, которое возникает либо в случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Инсулин – это гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови. Диабет может быть первого и второго типа. Подробно об этой болезни можно прочитать здесь и здесь . Основные методы лечения диабета основаны на инсулинотерапии, правильном питании, физической активности и медикаментозном лечении, эффективность которых подтверждена многочисленными клиническими исследованиями. К сожалению, на данный момент лекарства от сахарного диабета не существует .

На сегодняшний день нет убедительных научных доказательств того, что употребление щелочной воды существенно улучшает состояние людей с диабетом 1 или 2 типа. А сейчас нам бы хотелось пояснить информацию ОБ уровне pH в организме человека, и на что он оказывает влияние. Диапазон pH составляет от нуля до 14, при этом pH 7 является нейтральным. Значение pH выше 7 означает, что жидкость щелочная (основная), а значение pH ниже 7 – кислая. Чем выше значение pH, тем она более щелочная, а чем ниже значение, тем выше кислотность. Ионизированная щелочная вода имеет более высокий pH, обычно от 8 до 10. Это становится возможным благодаря ионам, частицам, взвешенным в воде, обычно натрия, кальция и магния, которые повышают основность раствора. Для справки: нормальный pH нашей крови слегка щелочный, в диапазоне от 7,35 до 7,45. Жидкость в желудке человека очень кислая, с обычным значением pH от 1,5 до 3,5. Поскольку жидкость в желудке ОЧЕНЬ кислая, как только обычная или щелочная вода попадает в желудок, разница в pH желудочной жидкости будет незначительной. Вы можете потенциально повысить pH желудочной жидкости, выпивая много щелочной воды, но это будет только временно. Даже если вы выпьете достаточно щелочной воды, чтобы немного повысить pH вашей крови, ваши почки быстро вступят в действие, чтобы восстановить баланс pH вашей крови. Объясняем: сколько бы вы ни выпили щелочной воды, организм достаточно быстро приведет кислотно-щелочной баланс в норму.