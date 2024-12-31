Правда ли, что ультразвуковое исследование (УЗИ) может оказать влияние на ДНК людей?

Ультразвуковое исследование (УЗИ) использует высокочастотные звуковые волны для создания изображений тканей и органов. Нет достоверных научных доказательств того, что такие звуковые волны вызывают изменения в ДНК. Ультразвук работает в диапазоне механической энергии, которая не обладает достаточной мощностью для разрыва химических связей или прямого воздействия на ДНК. Это принципиально отличается от ионизирующего излучения (например, рентгеновских лучей), которое действительно может повредить ДНК. Тем не менее нужно понимать, что ультразвуковые волны могут слегка нагревать ткани. В некоторых случаях они также могут создавать небольшие газовые карманы в жидкостях или тканях организма (кавитация). Долгосрочные последствия этих эффектов до сих пор неизвестны. Из-за особой обеспокоенности по поводу воздействия на плод такие организации, как Американский институт ультразвука в медицине выступили за разумное использование ультразвуковой визуализации во время беременности.