Правда ли, что ультразвуковое исследование (УЗИ) может оказать влияние на ДНК людей?

Teiginiai
“Ультразвуковое исследование (УЗИ) влияет на нашу ДНК из-за ультразвуковых волн. Это неоспоримый факт, подтвержденный исследованиями академика Петра Гаряева. Ультразвуковые колебания, проникающие в организм во время процедуры УЗИ, способны нарушить структуру и функцию ДНК, вызывая мутации и изменения в генетическом материале. Ультразвуковые волны могут привести к разрушению двойной спирали ДНК и даже вызвать негативные последствия в клетках организма“, – утверждают авторы видеоклипа.
Verdiktas
Теории Петра Гаряева не получили признания в научном сообществе и считаются псевдонаучными. Утверждения о „деструктивном влиянии УЗИ на ДНК“ также основаны на псевдонаучных теориях и не подтверждаются рецензируемыми научными исследованиями. Наш вердикт – в видеоролике говорится неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Ультразвуковое исследование (УЗИ) использует высокочастотные звуковые волны для создания изображений тканей и органов. Нет достоверных научных доказательств того, что такие звуковые волны вызывают изменения в ДНК. Ультразвук работает в диапазоне механической энергии, которая не обладает достаточной мощностью для разрыва химических связей или прямого воздействия на ДНК. Это принципиально отличается от ионизирующего излучения (например, рентгеновских лучей), которое действительно может повредить ДНК. Тем не менее нужно понимать, что ультразвуковые волны могут слегка нагревать ткани. В некоторых случаях они также могут создавать небольшие газовые карманы в жидкостях или тканях организма (кавитация). Долгосрочные последствия этих эффектов до сих пор неизвестны. Из-за особой обеспокоенности по поводу воздействия на плод такие организации, как Американский институт ультразвука в медицине выступили за разумное использование ультразвуковой визуализации во время беременности.
Петр Гаряев известен своими псевдонаучными теориями о так называемой „волновой генетике“. Петр Гаряев трижды становился полуфиналистом антипремии „Почётный академик ВРАЛ“, организованной научно-просветительским порталом „Антропогенез.ру“. С подробной биографией Петра Гаряева и критикой придуманной им псевдонауки – квантовой генетики — можно ознакомиться здесь и здесь. Согласно теории Гаряева, информация в ДНК хранится в виде волны. Правда, какой именно волны, не был уверен даже сам Гаряев: изначально он писал об акустических волнах, позже – о торсионных, оптических и других. С разбором, почему теория Гаряева о квантовой генетике является псевдонаучной и недостоверной, можно ознакомиться здесь.
Подчеркнем: исследования показывают, что при нормальных клинических уровнях ультразвук не имеет негативного воздействия на клетки. Превышение допустимых уровней ультразвука может вызывать тепловые и механические эффекты, но они минимальны и тщательно контролируются и нет и речи о деструктивном влиянии на ДНК человека. Важно понимать, что ультразвуковые исследования должен выполнять квалифицированный и подготовленный медицинский персонал.
Источники
Почему теория П. П. Гаряева не может быть одобрена Академией наук?
Американский институт ультразвука в медицине: использование и безопасность диагностического ультразвука
Британское общество ультразвуковой медицины: безопасность ультразвука
Европейская федерация обществ по ультразвуку в медицине и биологии
Безопасность и нормативные требования США при неклиническом использовании медицинских ультразвуковых устройств