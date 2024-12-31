2024.12.31 15:43

Правда ли, что ультразвуковое исследование (УЗИ) может оказать влияние на ДНК людей?

 
ru.DELFI.lt
Ultragarso aparatas
Ultragarso aparatas
ФОТО: maxbelchenko | Shutterstock

В социальных сетях появились ролики, в которых говорится о том, что ультразвуковое исследование (УЗИ) может повредить ДНК человека. Мы решили проверить, так ли это на самом деле. И вот, что выяснилось.

Teiginiai

“Ультразвуковое исследование (УЗИ) влияет на нашу ДНК из-за ультразвуковых волн. Это неоспоримый факт, подтвержденный исследованиями академика Петра Гаряева. Ультразвуковые колебания, проникающие в организм во время процедуры УЗИ, способны нарушить структуру и функцию ДНК, вызывая мутации и изменения в генетическом материале. Ультразвуковые волны могут привести к разрушению двойной спирали ДНК и даже вызвать негативные последствия в клетках организма“, – утверждают авторы видеоклипа.

Verdiktas

Теории Петра Гаряева не получили признания в научном сообществе и считаются псевдонаучными. Утверждения о „деструктивном влиянии УЗИ на ДНК“ также основаны на псевдонаучных теориях и не подтверждаются рецензируемыми научными исследованиями. Наш вердикт – в видеоролике говорится неправда.

Melo detektoriaus komentaras

Ультразвуковое исследование (УЗИ) использует высокочастотные звуковые волны для создания изображений тканей и органов. Нет достоверных научных доказательств того, что такие звуковые волны вызывают изменения в ДНК. Ультразвук работает в диапазоне механической энергии, которая не обладает достаточной мощностью для разрыва химических связей или прямого воздействия на ДНК. Это принципиально отличается от ионизирующего излучения (например, рентгеновских лучей), которое действительно может повредить ДНК. Тем не менее нужно понимать, что ультразвуковые волны могут слегка нагревать ткани. В некоторых случаях они также могут создавать небольшие газовые карманы в жидкостях или тканях организма (кавитация). Долгосрочные последствия этих эффектов до сих пор неизвестны. Из-за особой обеспокоенности по поводу воздействия на плод такие организации, как Американский институт ультразвука в медицине выступили за разумное использование ультразвуковой визуализации во время беременности.

Скриншот из социальных сетей

Петр Гаряев известен своими псевдонаучными теориями о так называемой „волновой генетике“. Петр Гаряев трижды становился полуфиналистом антипремии „Почётный академик ВРАЛ“, организованной научно-просветительским порталом „Антропогенез.ру“. С подробной биографией Петра Гаряева и критикой придуманной им псевдонауки – квантовой генетики — можно ознакомиться здесь и здесь. Согласно теории Гаряева, информация в ДНК хранится в виде волны. Правда, какой именно волны, не был уверен даже сам Гаряев: изначально он писал об акустических волнах, позже – о торсионных, оптических и других. С разбором, почему теория Гаряева о квантовой генетике является псевдонаучной и недостоверной, можно ознакомиться здесь.

Подчеркнем: исследования показывают, что при нормальных клинических уровнях ультразвук не имеет негативного воздействия на клетки. Превышение допустимых уровней ультразвука может вызывать тепловые и механические эффекты, но они минимальны и тщательно контролируются и нет и речи о деструктивном влиянии на ДНК человека. Важно понимать, что ультразвуковые исследования должен выполнять квалифицированный и подготовленный медицинский персонал.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии