2025.04.15 09:56

Правда ли, что удар ракетой по детской площадке в Кривом Роге, унесший жизнь двадцати человек, нанесла не Россия, а сами украинцы?

 
Фактчекеры Delfi
Delfi „Melo detektorius“
Rusijos raketų smūgio Kryvyj Rihe padariniai
Rusijos raketų smūgio Kryvyj Rihe padariniai
ФОТО: Violeta Santos Moura | Reuters / Scanpix

Пользователи в социальных сетях обсуждают видеоролик, в котором пророссийская блогерша утверждает, что „удар ракетой по детской площадке в Кривом Роге нанесла не Россия, а сами украинцы“. Мы решили проверить, сколько правды в том, что заявляет блогерша из России. И вот, что выяснилось.

Teiginiai

“По детской площадке в Кривом Роге ударила не российская, а украинская ракета. С самого начала, с февраля 2022, Украина запрещает снимать всё, что летит, потому что обрывки ракет имеют маркировку, и это каждый раз не российские ракеты, а американские. Так же Украина вышла из конвенции о правах человека, что позволяет украинскому нацистскому режиму кошмарить своё же население. Россия не будет врать о том, куда и чем она ударила. Потому что в России работает закон и Конституция. ВВС России ударили по ресторану, в котором были украинские военные и западные инструкторы. Ракета, которой нанесли удар по детской площадке – это на самом деле ракета от американской системы „Хаймарс“. А в 2022 году украинские военные получили „Хаймарсы“ на вооружение, которые используются для высокоточных ударов по российским позициям. Вот украинцы и ударили по своим людям, по Кривому Рогу. Поэтому Украина и запрещает снимать то, что прилетает, потому что если снимать прилеты, выяснится, что Россия вообще ни при чем. Украина вышла из конвенции о правах человека, что позволяет украинскому нацистскому режиму уничтожать свой народ“, – сообщает автор видеоролика.

Verdiktas

Видеоролик содержит множество ложных и искаженных утверждений, направленных на дискредитацию Украины и оправдание действий России: никаких военных в ресторане не было, удар ракетой начиненной осколочно-фугасной боеголовкой, начиненной поражающими элементами, с большой долей вероятности был сознательно нанесен по детской площадке. Блогер, записавшая видеоролик, отрицает объективные факты и распространяет пророссийскую пропаганду, ложь и дезинформацию. Подводя итоги, нам бы хотелось отметить, что блогерша, опубликовавшая видеоролик с дезинформацией, указала местом своего пребывания Москву, на своем профиле в социальных сетях она активно занимается распространением пророссийской пропаганды. Наш вердикт – ложь и дезинформация.

Melo detektoriaus komentaras

4 апреля 2025 года по Кривому Рогу был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 20 человек, включая 9 детей. По данным украинских властей и международных организаций, удар был нанесен российской баллистической ракетой „Искандер-М“ с кассетной боеголовкой. Военные аналитики также подтверждают, что российские военные целенаправленно для удара по Кривому рогу использовали ракету „Искандер-М“, с осколочно-фугасной боеголовкой, начиненной поражающими элементами. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал эту атаку самой смертоносной для детей с начала вторжения. ​Каких-либо доказательств, подтверждающих использование систем „Хаймарс“ в этом инциденте, нет, информация об этом ничто иное, как российская пропаганда и попытка оправдаться.

Скриншот из социальных сетей

Отметим, что российские официальные лица неоднократно отрицали удары по гражданским объектам, несмотря на доказательства обратного. Например, после удара по Кривому Рогу российская сторона заявила, что целью был ресторан с военными, однако видеозаписи с камер наблюдения не подтвердили наличие военных в этом месте. Французский телеканал France 24 показал видео с камер наблюдения из ресторана Rose Marine в Кривом Роге в момент удара российской ракеты вечером 4 апреля. Кадры, показанные телеканалом, сняты тремя камерами: две из них находятся внутри заведения, одна — снаружи. Украинских военнослужащих, которые, как утверждало Минобороны РФ были целью удара, на них нет. Ни одна из камер не зафиксировала людей в военной форме или людей, похожих на военных инструкторов. На кадрах видно только персонал ресторана и двух женщин, сидящих за столиком на улице.

Украина в марте 2022 года ввела ограничения на фото и видеосъемку военных объектов и последствий обстрелов, чтобы предотвратить утечку информации, которая могла бы помочь врагу. Однако эти меры не связаны с сокрытием происхождения ракет. Также в видеоролике не соответствует истине информация, что Украина вышла из конвенции о правах человека. Украина не выходила из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Страна остается участником этой конвенции и под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.

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