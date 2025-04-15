Правда ли, что удар ракетой по детской площадке в Кривом Роге, унесший жизнь двадцати человек, нанесла не Россия, а сами украинцы?

Teiginiai
“По детской площадке в Кривом Роге ударила не российская, а украинская ракета. С самого начала, с февраля 2022, Украина запрещает снимать всё, что летит, потому что обрывки ракет имеют маркировку, и это каждый раз не российские ракеты, а американские. Так же Украина вышла из конвенции о правах человека, что позволяет украинскому нацистскому режиму кошмарить своё же население. Россия не будет врать о том, куда и чем она ударила. Потому что в России работает закон и Конституция. ВВС России ударили по ресторану, в котором были украинские военные и западные инструкторы. Ракета, которой нанесли удар по детской площадке – это на самом деле ракета от американской системы „Хаймарс“. А в 2022 году украинские военные получили „Хаймарсы“ на вооружение, которые используются для высокоточных ударов по российским позициям. Вот украинцы и ударили по своим людям, по Кривому Рогу. Поэтому Украина и запрещает снимать то, что прилетает, потому что если снимать прилеты, выяснится, что Россия вообще ни при чем. Украина вышла из конвенции о правах человека, что позволяет украинскому нацистскому режиму уничтожать свой народ“, – сообщает автор видеоролика.
Verdiktas
Видеоролик содержит множество ложных и искаженных утверждений, направленных на дискредитацию Украины и оправдание действий России: никаких военных в ресторане не было, удар ракетой начиненной осколочно-фугасной боеголовкой, начиненной поражающими элементами, с большой долей вероятности был сознательно нанесен по детской площадке. Блогер, записавшая видеоролик, отрицает объективные факты и распространяет пророссийскую пропаганду, ложь и дезинформацию. Подводя итоги, нам бы хотелось отметить, что блогерша, опубликовавшая видеоролик с дезинформацией, указала местом своего пребывания Москву, на своем профиле в социальных сетях она активно занимается распространением пророссийской пропаганды. Наш вердикт – ложь и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
4 апреля 2025 года по Кривому Рогу был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 20 человек, включая 9 детей. По данным украинских властей и международных организаций, удар был нанесен российской баллистической ракетой „Искандер-М“ с кассетной боеголовкой. Военные аналитики также подтверждают, что российские военные целенаправленно для удара по Кривому рогу использовали ракету „Искандер-М“, с осколочно-фугасной боеголовкой, начиненной поражающими элементами. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал эту атаку самой смертоносной для детей с начала вторжения. Каких-либо доказательств, подтверждающих использование систем „Хаймарс“ в этом инциденте, нет, информация об этом ничто иное, как российская пропаганда и попытка оправдаться.
Отметим, что российские официальные лица неоднократно отрицали удары по гражданским объектам, несмотря на доказательства обратного. Например, после удара по Кривому Рогу российская сторона заявила, что целью был ресторан с военными, однако видеозаписи с камер наблюдения не подтвердили наличие военных в этом месте. Французский телеканал France 24 показал видео с камер наблюдения из ресторана Rose Marine в Кривом Роге в момент удара российской ракеты вечером 4 апреля. Кадры, показанные телеканалом, сняты тремя камерами: две из них находятся внутри заведения, одна — снаружи. Украинских военнослужащих, которые, как утверждало Минобороны РФ были целью удара, на них нет. Ни одна из камер не зафиксировала людей в военной форме или людей, похожих на военных инструкторов. На кадрах видно только персонал ресторана и двух женщин, сидящих за столиком на улице.
Украина в марте 2022 года ввела ограничения на фото и видеосъемку военных объектов и последствий обстрелов, чтобы предотвратить утечку информации, которая могла бы помочь врагу. Однако эти меры не связаны с сокрытием происхождения ракет. Также в видеоролике не соответствует истине информация, что Украина вышла из конвенции о правах человека. Украина не выходила из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Страна остается участником этой конвенции и под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.
Источники
OSINT-аналитики опровергли заявление России о „высокоточном ударе“ по ресторану в Кривом Роге
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил нападение России, в результате которого в Украине погибли девять детей
Украина: ложная информация об отступлениях от Европейской конвенции по правам человека
Удар по Кривому Рогу: телеканал France 24 показал кадры, опровергающие заявление минобороны РФ