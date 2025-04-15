“По детской площадке в Кривом Роге ударила не российская, а украинская ракета. С самого начала, с февраля 2022, Украина запрещает снимать всё, что летит, потому что обрывки ракет имеют маркировку, и это каждый раз не российские ракеты, а американские. Так же Украина вышла из конвенции о правах человека, что позволяет украинскому нацистскому режиму кошмарить своё же население. Россия не будет врать о том, куда и чем она ударила. Потому что в России работает закон и Конституция. ВВС России ударили по ресторану, в котором были украинские военные и западные инструкторы. Ракета, которой нанесли удар по детской площадке – это на самом деле ракета от американской системы „Хаймарс“. А в 2022 году украинские военные получили „Хаймарсы“ на вооружение, которые используются для высокоточных ударов по российским позициям. Вот украинцы и ударили по своим людям, по Кривому Рогу. Поэтому Украина и запрещает снимать то, что прилетает, потому что если снимать прилеты, выяснится, что Россия вообще ни при чем. Украина вышла из конвенции о правах человека, что позволяет украинскому нацистскому режиму уничтожать свой народ“, – сообщает автор видеоролика.