2024.12.21 15:38

Правда ли, что ученым удалось доказать, будто вирус иммунодефицита человека не существует?

 
ru.DELFI.lt
ŽIV
ŽIV
ФОТО: Shutterstock

„Вирус иммунодефицита человека не существует, на самом деле, то что принимают за вирус ВИЧ — это гены иммунной системы“, – утверждают авторы видеоклипа, который обсуждают пользователи социальных сетей. Мы решили проверить, правду ли говорят создатели видеоролика. И вот, что выяснилось.

Teiginiai

1) Гены нашей иммунной системы, которые называются генами антигенов лейкоцитов человека, являются причиной положительного результата теста. Они очень изменчивы и благодаря экспрессии генов мы продуцируем РНК и белки, которые просто делают тест положительным. Все это происходит внутри тела человека, и это не значит, что мы больны или страдаем какой-то болезнью;

2) Тесты на ВИЧ не стандартизированы, они различаются между собой. Поэтому можно пройти тест в Африке, получить положительный результат, улететь во Францию, в которой после повторного теста уже окажется, что результат не положительный, а отрицательный.

3) Существование вируса ВИЧ так и не было доказано;

4) У ряда людей, которые принимают вакцину от гриппа, может быть ложно диагностирован ВИЧ, и в результате назначены лекарства для лечения вируса иммунодефицита человека.

Verdiktas

Заявления о несуществовании ВИЧ противоречат огромному количеству научных исследований, клинических данных и международному консенсусу. ВИЧ является хорошо изученным, выделенным, секвенированным и визуализированным ретровирусом. Тесты на ВИЧ стандартизированы, существуют международные рекомендации и протоколы, в том числе ВОЗ, гарантирующие высокую точность. Генетический материал человека не вызывает ложноположительных тестов на ВИЧ, так как тесты нацелены на обнаружение специфичных для вируса антигенов или антител. Наш вердикт – манипуляция и неправда.

Melo detektoriaus komentaras

1) Утверждение: „ВИЧ — это не вирус, а ген иммунной системы человека“:

* ВИЧ (HIV) — это ретровирус из семейства лентивирусов. Его геном состоит из РНК, и он инфицирует клетки иммунной системы человека, в частности CD4+ T-лимфоциты, что приводит к ослаблению иммунной системы;

* Структура вируса была подробно изучена, выделена и сфотографирована под электронным микроскопом. Геном ВИЧ (около 9,2 тыс. нуклеотидов) уникален и не имеет отношения к человеческим генам.

2) „Тесты на ВИЧ положительны из-за генов антигенов лейкоцитов человека“:

* Тесты на ВИЧ проверяют либо антитела против ВИЧ (серологические тесты), либо непосредственно присутствие вирусной РНК или ДНК (молекулярные тесты). Они не связаны с генами главного комплекса гистосовместимости (HLA), которые участвуют в работе иммунной системы;

* Возможность ложноположительных результатов минимальна, особенно с использованием современных методов, таких, как ПЦР (полимеразная цепная реакция). Однако ложноположительные результаты могут происходить из-за технических ошибок или наличия других инфекций, но это не связано с генами человека;

Скриншот из социальных сетей

3) „Тесты на ВИЧ нестандартизированы, и результаты могут различаться“:

* Существуют международные стандарты для тестов на ВИЧ. В некоторых странах могут использоваться тесты разного качества, но современные методики диагностики (например, ИФА, иммуноферментный анализ, и тесты на вирусную нагрузку) имеют высокую точность и стандартизацию;

* Если возникает сомнение в результате теста, повторное тестирование с использованием другой методики помогает уточнить диагноз;

4) „Существование вируса не доказано“:

* ВИЧ был выделен и идентифицирован в 1983 году Люком Монтанье и Франсуазой Барре-Синусси, за что они получили Нобелевскую премию в 2008 году. Существует множество публикаций о строении, жизненном цикле и механизмах действия вируса;

5) „Ложно положительный диагноз из-за вакцины от гриппа“:

* Вакцинация против гриппа не вызывает ложноположительных результатов тестов на ВИЧ. Ложноположительные результаты редки и обусловлены техническими факторами, а не вакцинацией;

* Современные тесты используют высокоспецифичные методы для исключения перекрестных реакций.

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