Правда ли, что ученым удалось доказать, будто вирус иммунодефицита человека не существует?

Teiginiai
1) Гены нашей иммунной системы, которые называются генами антигенов лейкоцитов человека, являются причиной положительного результата теста. Они очень изменчивы и благодаря экспрессии генов мы продуцируем РНК и белки, которые просто делают тест положительным. Все это происходит внутри тела человека, и это не значит, что мы больны или страдаем какой-то болезнью;
2) Тесты на ВИЧ не стандартизированы, они различаются между собой. Поэтому можно пройти тест в Африке, получить положительный результат, улететь во Францию, в которой после повторного теста уже окажется, что результат не положительный, а отрицательный.
3) Существование вируса ВИЧ так и не было доказано;
4) У ряда людей, которые принимают вакцину от гриппа, может быть ложно диагностирован ВИЧ, и в результате назначены лекарства для лечения вируса иммунодефицита человека.
Verdiktas
Заявления о несуществовании ВИЧ противоречат огромному количеству научных исследований, клинических данных и международному консенсусу. ВИЧ является хорошо изученным, выделенным, секвенированным и визуализированным ретровирусом. Тесты на ВИЧ стандартизированы, существуют международные рекомендации и протоколы, в том числе ВОЗ, гарантирующие высокую точность. Генетический материал человека не вызывает ложноположительных тестов на ВИЧ, так как тесты нацелены на обнаружение специфичных для вируса антигенов или антител. Наш вердикт – манипуляция и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
1) Утверждение: „ВИЧ — это не вирус, а ген иммунной системы человека“:
* ВИЧ (HIV) — это ретровирус из семейства лентивирусов. Его геном состоит из РНК, и он инфицирует клетки иммунной системы человека, в частности CD4+ T-лимфоциты, что приводит к ослаблению иммунной системы;
* Структура вируса была подробно изучена, выделена и сфотографирована под электронным микроскопом. Геном ВИЧ (около 9,2 тыс. нуклеотидов) уникален и не имеет отношения к человеческим генам.
2) „Тесты на ВИЧ положительны из-за генов антигенов лейкоцитов человека“:
* Тесты на ВИЧ проверяют либо антитела против ВИЧ (серологические тесты), либо непосредственно присутствие вирусной РНК или ДНК (молекулярные тесты). Они не связаны с генами главного комплекса гистосовместимости (HLA), которые участвуют в работе иммунной системы;
* Возможность ложноположительных результатов минимальна, особенно с использованием современных методов, таких, как ПЦР (полимеразная цепная реакция). Однако ложноположительные результаты могут происходить из-за технических ошибок или наличия других инфекций, но это не связано с генами человека;
3) „Тесты на ВИЧ нестандартизированы, и результаты могут различаться“:
* Существуют международные стандарты для тестов на ВИЧ. В некоторых странах могут использоваться тесты разного качества, но современные методики диагностики (например, ИФА, иммуноферментный анализ, и тесты на вирусную нагрузку) имеют высокую точность и стандартизацию;
* Если возникает сомнение в результате теста, повторное тестирование с использованием другой методики помогает уточнить диагноз;
4) „Существование вируса не доказано“:
* ВИЧ был выделен и идентифицирован в 1983 году Люком Монтанье и Франсуазой Барре-Синусси, за что они получили Нобелевскую премию в 2008 году. Существует множество публикаций о строении, жизненном цикле и механизмах действия вируса;
5) „Ложно положительный диагноз из-за вакцины от гриппа“:
* Вакцинация против гриппа не вызывает ложноположительных результатов тестов на ВИЧ. Ложноположительные результаты редки и обусловлены техническими факторами, а не вакцинацией;
* Современные тесты используют высокоспецифичные методы для исключения перекрестных реакций.
Источники
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) – тестирование и диагностика ВИЧ
40 лет открытия ВИЧ: вирус, вызывающий СПИД, был идентифицирован 20 мая 1983 года
Насколько точны комбинированные тесты четвертого поколения для диагностики ВИЧ?