Правда ли, что ученым удалось доказать, будто вирус иммунодефицита человека не существует?

Teiginiai

1) Гены нашей иммунной системы, которые называются генами антигенов лейкоцитов человека, являются причиной положительного результата теста. Они очень изменчивы и благодаря экспрессии генов мы продуцируем РНК и белки, которые просто делают тест положительным. Все это происходит внутри тела человека, и это не значит, что мы больны или страдаем какой-то болезнью;

2) Тесты на ВИЧ не стандартизированы, они различаются между собой. Поэтому можно пройти тест в Африке, получить положительный результат, улететь во Францию, в которой после повторного теста уже окажется, что результат не положительный, а отрицательный.

3) Существование вируса ВИЧ так и не было доказано;