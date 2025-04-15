Танкер „Kiwala“ – это примерно как человек без паспорта, без прописки, с чужими номерами на машине и без страховки, едущий по территории Эстонии и очень удивлённый, что его остановили и задержали полицейские. А теперь подробнее: танкер „Kiwala“ передавал данные о якобы регистрации под флагом Джибути, но после задержания судна власти этой страны опровергли принадлежности танкера к своему флоту. Согласно международному праву это дало эстонским военным морякам полное право остановить судно и досмотреть его, даже несмотря на то, что оно шло транзитом в российский порт Усть-Луга. Подчеркиваем - если судно идёт с нормальным флагом – оно защищено режимом свободы судоходства, если флага нет – оно лишается этой защиты и становится законной целью для досмотра любым государством. Громкие заявления о „захвате в открытом море“ или „за пределами территориальных вод Эстонии“ – не более чем эмоциональная подача и манипуляция. Наш вердикт: дезинформация и манипуляция фактами.