2025.04.15 10:05

Правда ли, что у военно-морских сил Эстонии не было прав задерживать танкер „Kiwala“, который направлялся в российский порт Усть-Луга?

 
Фактчекеры Delfi
Delfi „Melo detektorius“
Tanklaivis Kiwala
Tanklaivis Kiwala
ФОТО: Gianluca Balloni | Reuters / Scanpix

В социальных сетях пророссийские блогеры обсуждают, что Эстония задержала следовавший в Россию танкер „Kiwala“, который, как выяснилось в результате проверки, без флага какой-либо страны следовал в российский порт Усть-Луга. Мы решили узнать, какие основания у ВМФ любой страны могут быть для того, чтобы задержать корабль без флага. И вот, что оказалось.

Teiginiai

“Эстония захватила нефтяной танкер за пределами своих территориальных вод. „Kiwala“ направлялся в российский порт Усть-Луга, зарегистрирован под флагом Джибути. Эстония клянется, что судно является частью так называемого „теневого флота“, – сообщает автор поста в социальных сетях.

Verdiktas

Танкер „Kiwala“ – это примерно как человек без паспорта, без прописки, с чужими номерами на машине и без страховки, едущий по территории Эстонии и очень удивлённый, что его остановили и задержали полицейские. А теперь подробнее: танкер „Kiwala“ передавал данные о якобы регистрации под флагом Джибути, но после задержания судна власти этой страны опровергли принадлежности танкера к своему флоту. Согласно международному праву это дало эстонским военным морякам полное право остановить судно и досмотреть его, даже несмотря на то, что оно шло транзитом в российский порт Усть-Луга. Подчеркиваем - если судно идёт с нормальным флагом – оно защищено режимом свободы судоходства, если флага нет – оно лишается этой защиты и становится законной целью для досмотра любым государством. Громкие заявления о „захвате в открытом море“ или „за пределами территориальных вод Эстонии“ – не более чем эмоциональная подача и манипуляция. Наш вердикт: дезинформация и манипуляция фактами.

Melo detektoriaus komentaras

11 апреля 2025 года Военно-морские силы Эстонии задержали нефтяной танкер „Kiwala“ в районе острова Аэгна – в своей ИЭЗ (Исключительная экономическая зона – ред.). Судно шло транзитом в порт Усть-Луга, скорее всего, за грузом подсанкционной российской нефти. С картой Исключительной экономической зоны Эстонии ознакомиться можно здесь.

Изначально „Kiwala“ в системе AIS передавал данные о якобы регистрации под флагом Джибути. Однако власти Джибути быстро опровергли это, официально заявив, что такого судна в их реестрах нет. Это означает, что Kiwala фактически стало судном без гражданства (stateless vessel) – а это уже совсем другой юридический статус. Пророссийские блоггеры и средства массовой информации называют действия Эстонии „пиратством“ или „захватом в открытом море“. Однако в действительности ситуация регулируется конкретными нормами международного морского права.

Основной документ – Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS 1982). Она чётко определяет: Государственный военный корабль имеет право остановить и досмотреть любое судно в открытом море (или в ИЭЗ), если есть обоснованное подозрение, что судно:

* занимается пиратством;

* осуществляет работорговлю;

* занимается несанкционированным радиовещанием;

* это судно не имеет национальности (stateless vessel).

Скриншот из социальных сетей

Именно согласно Конвенции ООН по морскому праву эстонские военные моряки:

1) Засекли подозрительное судно Kiwala;

2) Проверили флаг – принадлежность флага не подтвердилась;

3) Проверили регистрацию – нет в реестрах Джибути;

4) На основании UNCLOS – досмотрели и сопроводили в порт Мууга;

5) Обнаружили десятки технических нарушений на борту;

6) Заподозрили участие в обходе санкций против РФ.

Также эстонский Акт о Исключительной экономической зоне утверждает, что компетентные органы Эстонии имеют право: получать информацию от судов для целей инспекции и при необходимости – задерживать суда. В случае с танкером „Kiwala“ есть подтвержденные факт: у судна не было законного флага. В таком случае Акт о ИЭЗ дает даёт право Эстонии остановить, досмотреть и даже арестовать судно. Отметим, что Закон Эстонии об ИЭЗ полностью соответствует международной практике и даёт право досмотра и задержания танкера „Kiwala“ в той ситуации, в которой танкер оказался.

Отметим, что танкер „Kiwala“ находится под санкциями не только ЕС, но и Великобритании, Канады и Швейцарии. Санкции против танкера были применены за транспортировку сырой нефти/нефтепродуктов, происходящих из России или экспортируемых из России, применяя нерегулярную практику судоходства с высокой степенью риска, как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192 (33). После проверки и задержания танкера эстонские официальные лица выявили на судне более сорока различных нарушений, в связи с этим по информации эстонского Департамента транспорта судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков.

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