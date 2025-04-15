Правда ли, что у военно-морских сил Эстонии не было прав задерживать танкер „Kiwala“, который направлялся в российский порт Усть-Луга?

Teiginiai
“Эстония захватила нефтяной танкер за пределами своих территориальных вод. „Kiwala“ направлялся в российский порт Усть-Луга, зарегистрирован под флагом Джибути. Эстония клянется, что судно является частью так называемого „теневого флота“, – сообщает автор поста в социальных сетях.
Verdiktas
Танкер „Kiwala“ – это примерно как человек без паспорта, без прописки, с чужими номерами на машине и без страховки, едущий по территории Эстонии и очень удивлённый, что его остановили и задержали полицейские. А теперь подробнее: танкер „Kiwala“ передавал данные о якобы регистрации под флагом Джибути, но после задержания судна власти этой страны опровергли принадлежности танкера к своему флоту. Согласно международному праву это дало эстонским военным морякам полное право остановить судно и досмотреть его, даже несмотря на то, что оно шло транзитом в российский порт Усть-Луга. Подчеркиваем - если судно идёт с нормальным флагом – оно защищено режимом свободы судоходства, если флага нет – оно лишается этой защиты и становится законной целью для досмотра любым государством. Громкие заявления о „захвате в открытом море“ или „за пределами территориальных вод Эстонии“ – не более чем эмоциональная подача и манипуляция. Наш вердикт: дезинформация и манипуляция фактами.
Melo detektoriaus komentaras
11 апреля 2025 года Военно-морские силы Эстонии задержали нефтяной танкер „Kiwala“ в районе острова Аэгна – в своей ИЭЗ (Исключительная экономическая зона – ред.). Судно шло транзитом в порт Усть-Луга, скорее всего, за грузом подсанкционной российской нефти. С картой Исключительной экономической зоны Эстонии ознакомиться можно здесь.
Изначально „Kiwala“ в системе AIS передавал данные о якобы регистрации под флагом Джибути. Однако власти Джибути быстро опровергли это, официально заявив, что такого судна в их реестрах нет. Это означает, что Kiwala фактически стало судном без гражданства (stateless vessel) – а это уже совсем другой юридический статус. Пророссийские блоггеры и средства массовой информации называют действия Эстонии „пиратством“ или „захватом в открытом море“. Однако в действительности ситуация регулируется конкретными нормами международного морского права.
Основной документ – Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS 1982). Она чётко определяет: Государственный военный корабль имеет право остановить и досмотреть любое судно в открытом море (или в ИЭЗ), если есть обоснованное подозрение, что судно:
* занимается пиратством;
* осуществляет работорговлю;
* занимается несанкционированным радиовещанием;
* это судно не имеет национальности (stateless vessel).
Именно согласно Конвенции ООН по морскому праву эстонские военные моряки:
1) Засекли подозрительное судно Kiwala;
2) Проверили флаг – принадлежность флага не подтвердилась;
3) Проверили регистрацию – нет в реестрах Джибути;
4) На основании UNCLOS – досмотрели и сопроводили в порт Мууга;
5) Обнаружили десятки технических нарушений на борту;
6) Заподозрили участие в обходе санкций против РФ.
Также эстонский Акт о Исключительной экономической зоне утверждает, что компетентные органы Эстонии имеют право: получать информацию от судов для целей инспекции и при необходимости – задерживать суда. В случае с танкером „Kiwala“ есть подтвержденные факт: у судна не было законного флага. В таком случае Акт о ИЭЗ дает даёт право Эстонии остановить, досмотреть и даже арестовать судно. Отметим, что Закон Эстонии об ИЭЗ полностью соответствует международной практике и даёт право досмотра и задержания танкера „Kiwala“ в той ситуации, в которой танкер оказался.
Отметим, что танкер „Kiwala“ находится под санкциями не только ЕС, но и Великобритании, Канады и Швейцарии. Санкции против танкера были применены за транспортировку сырой нефти/нефтепродуктов, происходящих из России или экспортируемых из России, применяя нерегулярную практику судоходства с высокой степенью риска, как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192 (33). После проверки и задержания танкера эстонские официальные лица выявили на судне более сорока различных нарушений, в связи с этим по информации эстонского Департамента транспорта судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков.
Источники
Резолюция Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192 (33)
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS)
ВМС Эстонии в Финляндском заливе задержали танкер направлявшийся в Россию
На задержанном в Эстонии танкере „Kiwala“ выявили около 40 нарушений