Правда ли, что Трамп разрушил Североатлантический союз и выгнал страны Балтии из НАТО?

Дональд Трамп и во время своего первого президентского срока и во время нынешней избирательной кампании резко высказывался в адрес тех стран, который входят в состав Альянса НАТО, но тратят меньше установленных двух процентов ВВП на нужды обороны. Литва тратит на расходы на оборону почти три процента ВВП. Подробно о финансировании НАТО и расходах членов Альянса на оборону можно прочитать здесь. Эксперты и политики предполагают, что Трамп может попытаться переформатировать структуру Альянса в двухуровневую. То есть государства — члены альянса, затраты которых на оборону не достигают 2 процентов от ВВП, попадут во „второй эшелон“ НАТО, и на них не будет распространяться 5-я статья договора блока о том, что в случае вооруженного нападения союзники по альянсу придут на помощь подвергшейся атаке стране.