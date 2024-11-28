Правда ли, что Трамп разрушил Североатлантический союз и выгнал страны Балтии из НАТО?

Teiginiai
“Недавнее заявление Дональда Трампа оставляет мало сомнений в том, что США пойдут на серьезные уступки ради заключения сделки с Россией. В результате стратегических переговоров США и России о безопасности в Европе страны Балтии могут исключить из НАТО“, – сообщают авторы видеоролика.
Verdiktas
Видеоролик транслирует дезинформацию, что Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января 2025 года, чтобы договориться с Россией о безопасности в Европе, может принять решение исключить Литву и другие страны Балтии из НАТО. И, таким образом, введет их в зону влияния Российской Федерации. Ролик представляет собой пересказ мнения экспертов об отношениях Вашингтона и Кремля. И если мнение экспертов пересказывается более-менее верно, то информация о действиях Трампа, о настоящем или будущем исключении стран Балтии из НАТО, уже полная выдумка. Для того, чтобы принять или исключить страну из Североатлантического Альянса, требуется консенсус, то есть согласие всех стран, входящих в Альянс. Наш вердикт – мистификация и частичная ложь.
Melo detektoriaus komentaras
В основном договоре НАТО, известном как Вашингтонский договор 1949 года, отсутствуют положения, предусматривающие процедуру исключения государства-члена из Альянса. Для того, чтобы принять или исключить страну из Североатлантического Альянса, требуется консенсус, то есть согласие всех стран входящих в Альянс. Отметим, что согласно тринадцатой статье Договора „по истечении двадцатилетнего срока действия настоящего Договора любая договаривающаяся сторона может выйти из него“, но механизм принудительного исключения отсутствует. С оригиналом текста Договора от 1949 года ознакомиться можно здесь. Ни официальный профиль Дональда Трампа в сети Х (бывший Твиттер – ред.), ни официальный сайт Белого дома не содержат информации о том, что Трамп либо уже выгнал, либо намеревается изгнать страны Балтии из НАТО. Такая информация отсутствует и на сайте Альянса НАТО.
Дональд Трамп и во время своего первого президентского срока и во время нынешней избирательной кампании резко высказывался в адрес тех стран, который входят в состав Альянса НАТО, но тратят меньше установленных двух процентов ВВП на нужды обороны. Литва тратит на расходы на оборону почти три процента ВВП. Подробно о финансировании НАТО и расходах членов Альянса на оборону можно прочитать здесь. Эксперты и политики предполагают, что Трамп может попытаться переформатировать структуру Альянса в двухуровневую. То есть государства — члены альянса, затраты которых на оборону не достигают 2 процентов от ВВП, попадут во „второй эшелон“ НАТО, и на них не будет распространяться 5-я статья договора блока о том, что в случае вооруженного нападения союзники по альянсу придут на помощь подвергшейся атаке стране.
Также нам бы хотелось обратить внимание читателей на то, что во время президентского срока Джо Байдена был принят закон, согласно которому любое решение президента о выходе из Североатлантического альянса должно быть одобрено сенатом двумя третями голосов или утверждено актом конгресса. Эксперты, однако, утверждают что при желании Трамп сможет найти выход и обойти законодательные препоны. В заключение нам бы хотелось отметить, что после распространения дезинформации о Трампе автор видеоролика в дальнейшем рассуждает о гипотетическом вооруженном конфликте между США и Россией на территории стран Балтии и о возможных переговорах между Вашингтоном и Москвой о разделе влияния в Европе. Пересказывает мнение российских и американских экспертов о дипломатических отношениях США и Российской Федерации.
Источники
Официальный профиль Дональда Трампа в сети Х (бывший Твиттер – ред.)
Трамп предлагает союзникам по НАТО удвоить целевые расходы на оборону до 4 процентов
Европейские дипломаты в Вашингтоне пытаются получить доступ к союзникам Трампа для получения информации