Правда ли, что тефлоновые покрытия сковородок вызывают рак?

Тезисы
Авторы видео утверждают, что тефлоновые покрытия сковородок, созданные компанией DuPont, небезопасны для человека настолько, что вызывают рак. Рассказывается, что в процессе производства работники компании падали в обморок, и их мутило. У подопытных крыс раздувались внутренние органы, и обнаруживался рак, а у новорожденных детенышей крыс наблюдалась деформация глаз. Беременная сотрудница компании, ответственная за чистку баков с перфтороктановой кислотой, известной, как C8, родила ребенка с одной ноздрей и деформированным глазом. При этом все документы о ее работе в DuPont якобы бесследно исчезли.
Вердикт
Заявления о вреде тефлона являются ложью, а приведенная в видео “аргументация” - бездоказательна. Об этом свидетельствует как широкое использование его в медицине, так и результаты научных экспериментов. Однако стоит помнить, что оставлять пустую посуду с тефлоновым покрытием на включенной плите на длительное время нельзя, а перед использованием того или иного бытового прибора всегда важно тщательно ознакомиться с инструкцией по его использованию.
Комментарий Детектор лжи
При этом, тефлон получил огромное распространение в медицине. Из него изготавливают трансплантаты, импланты, шунты и даже используют тефлоновые инструменты при ЭКО. Свойства политетрафторэтилена используются также для борьбы с избыточным весом у людей. Его можно принимать внутрь в виде порошка, обеспечивая предрасположенным к перееданию людям чувство насыщения. Таким образом, использование тефлона в медицинской сфере свидетельствует о том, что контакт данного вещества с человеческим организмом не вызывают каких-либо негативных эффектов. Это же касается тефлоновых покрытий сковород, кастрюль и прочей посуды. Если оно будет поцарапано и человек проглотит частицы тефлона, то это не сможет как-то навредить клеткам и тканям организма. Есть также данные научных экспериментов с крысами, которых в течение 90 дней кормили рационом, на 25% состоящим из политетрафторэтилен. У животных не было зафиксировано каких-либо признаков интоксикации или потери веса. Это опровергает заявления авторов видео о негативном влиянии политетрафторэтилена на крыс.
Главная опасность тефлона возникает, когда посуда с покрытием из него неправильно используется. Поэтому следует избегать того, чтобы посуда нагревалась до температуры, достаточной для разрушения тефлона. Исследования ученых показывают, что начиная с температуры в 360°C тефлоновое покрытие начинает разрушаться. А оставленная без присмотра пустая сковорода может нагреться до до 399 °C всего за 8 минут, что будет сопровождаться быстрым разложением тефлона и выделением ядовитых паров.
Ранее в производстве тефлона использовалась перфтороктановая кислота. Ряд исследований считает ее накопление в организме опасным, поскольку может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. Однако ее вред для здоровья людей все еще не доказан, и нет причин опасаться изделий с таким покрытиями. Кроме того, в странах Европейского Союза стараются ограничивать использование материалов и продуктов, содержащих перфтороктановую кислоту. Надлежащую информацию представляют организации по правам потребителей, а также ряд национальных профильных агентств. В целом же, перед покупкой того или иного изделия всегда можно ознакомиться с его составом и уже после этого принять окончательное решение о его приобретении.
Тем не менее, при правильном пользовании посуда с тефлоновым покрытием не несет какой-либо серьезной опасности человеческому здоровью. Это же касается случаев, когда человек проглотит тефлоновые частицы.
- Источники
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