Правда ли, что тефлоновые покрытия сковородок вызывают рак?

При этом, тефлон получил огромное распространение в медицине. Из него изготавливают трансплантаты, импланты, шунты и даже используют тефлоновые инструменты при ЭКО. Свойства политетрафторэтилена используются также для борьбы с избыточным весом у людей. Его можно принимать внутрь в виде порошка, обеспечивая предрасположенным к перееданию людям чувство насыщения. Таким образом, использование тефлона в медицинской сфере свидетельствует о том, что контакт данного вещества с человеческим организмом не вызывают каких-либо негативных эффектов. Это же касается тефлоновых покрытий сковород, кастрюль и прочей посуды. Если оно будет поцарапано и человек проглотит частицы тефлона, то это не сможет как-то навредить клеткам и тканям организма. Есть также данные научных экспериментов с крысами, которых в течение 90 дней кормили рационом, на 25% состоящим из политетрафторэтилен. У животных не было зафиксировано каких-либо признаков интоксикации или потери веса. Это опровергает заявления авторов видео о негативном влиянии политетрафторэтилена на крыс.