Правда ли, что страны Балтии будут использованы "как мясо" сразу, как только "закончатся" украинцы?

Teiginiai
Пророссийская блогер из Украины Татьяна Монтян в разговоре со сбежавшим из Литвы соратником Эрики Швянченене, Эдикасом Ягелавичюсом, рисует сценарий, как Литва и другие страны Балтии будут использованы Западом „в качестве мяса“ в войне против России сразу после того, как только закончатся украинцы.
Verdiktas
Этот видеоролик является примером дезинформации и манипуляции, поскольку в нём используются ложные утверждения и эмоционально заряженные оскорбительные термины, направленные на дискредитацию Украины и стран Балтии. Пророссийские пропагандисты используют такие слова, как „Салорейх“ и „Проебалтия“, чтобы унизить целые народы, связывая их с несуществующими политическими системами и изображая их, как марионеток Запада. Утверждения о том, что Запад намерен использовать страны Балтии, как „пушечное мясо“, не подкреплены фактами и направлены на создание страха и недоверия среди населения. Эти манипуляции подрывают доверие к западным союзникам и усиливают антагонизм к Украине и её борьбе с российской агрессией.
Melo detektoriaus komentaras
Данное видео появилось на пропагандистском YouTube-канале, за которым стоят сбежавшие из стран Балтии пророссийские активисты, которые рассказывают россиянам и белорусам „о реальной жизни в „цивилизованном“ Евросоюзе“. Поэтому не стоит удивляться появлению в кадре Эдикаса Ягелавичюса, сбежавшего из Литвы соратника Эрики Швянченене, а также выбору собеседников и содержанию диалога.
Татьяна Монтян – известная пророссийская общественница и блогер. Еще задолго до начала полномасштабной российской агрессии против Украины в феврале 2022 г. ее фамилия была включена в базу „Миротворца“, кроме прочего за оказание помощи российскому агрессору и созданным им террористическим организациям в проведении подрывной деятельности против Украины. В Украине Монтян проходит, как минимум, по четырем статьям Уголовного кодекса, связанных со свержением конституционного строя, посягательством на территориальную целостность, коллаборационизмом и оправданием вооруженной агрессии России против Украины. Об этом в феврале 2023 г. сообщала Служба безопасности Украины. Ее деятельность в информационном пространстве рассматривается как элемент информационно-психологических спецопераций российских спецслужб.
В целом, утверждение о том, что Литва и другие страны Балтии будут использованы Западом „как мясо“ в войне против России, сразу как только закончатся украинцы, является откровенной манипуляцией и дезинформацией.
Во-первых, нет ни одного фактического подтверждения или официального документа, который бы свидетельствовал о планах Запада использовать Литву и другие страны Балтии в качестве „пушечного мяса“. Такие утверждения базируются исключительно на домыслах и конспирологических теориях, не имеющих ничего общего с реальностью.
Во-вторых, здесь налицо риторика запугивания и манипуляция страхами. Это типичная тактика информационных войн, направленных на создание паники и разобщение союзников в рамках альянса.
В-третьих, страны НАТО и ЕС, включая США, Великобританию и Германию, много раз заявляли, что их целью является сдерживание агрессии и предотвращение масштабного конфликта. Вся их политика направлена на поддержку Украины и укрепление обороноспособности стран Балтии, а не на развязывание войны с Россией. Сюда же относится борьба с прокремлевской дезинформацией.
В-четвертых, стоит помнить, что Литва, Латвия и Эстония являются частью НАТО, в уставе которого есть ст. 5, гарантирующая коллективную оборону. Этот факт кардинально отличает ситуацию стран Балтии от Украины, поскольку последняя не входит в НАТО.
В-пятых, такая риторика Монтян – это очевидный прием пропаганды, направленный на представление Украины в образе жертвы, которую якобы собираются утилизировать после исчерпания ее ресурсов и заменить на новую. Здесь очевидна попытка дискредитировать сопротивление украинского общества и государства российской агрессии, а также расколоть поддержку этой борьбы со стороны большинства демократических государств.
Стоит также обратить внимание на оскорбительные термины „Салорейх“ в отношении Украины и „Проебалтия“ в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме того, сегодняшнюю Украину она называет „самым большим концлагерем под открытым небом“. Это - манипулятивный прием по дискредитации и унижению целых стран и народов. Например, термин „Салорейх“ включает в себя „сало“, как популярный продукт, являющийся одним из символов украинской кухни и „рейх“ с недвусмысленной отсылкой к нацистской Германии. Это сочетается с российским нарративом об Украине как (нео)нацистском государстве, который можно часто услышать от разного рода российских чиновников, начиная с Путина, и Z-пропагандиствов. Термин „Проебалтия“ – это не только грубая ругательная лексика, но и явное подчеркивание незначительности всех трех стран Балтии в международных отношениях, несостоятельности их как независимых государств и их несамостоятельности в принятии решений. В свою очередь, сравнение сегодняшней Украины с концлагерем – это сознательное искажение, призванное вызвать ассоциации с массовыми репрессиями и страданиями времен Холокоста и тоталитарных режимов, а также раскрутить мифологему российской пропаганды об украинской власти, как об идейных последователях нацизма. Все эти риторические приемы служат инструментом информационной войны, вызывают негативные эмоции и создают из оппонента карикатурного, лишенного человеческого лица объект.
Источники
СБУ повідомила про підозру прокремлівській пропагандистці Монтян
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