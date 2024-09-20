Правда ли, что страны Балтии будут использованы "как мясо" сразу, как только "закончатся" украинцы?

Стоит также обратить внимание на оскорбительные термины „Салорейх“ в отношении Украины и „Проебалтия“ в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме того, сегодняшнюю Украину она называет „самым большим концлагерем под открытым небом“. Это - манипулятивный прием по дискредитации и унижению целых стран и народов. Например, термин „Салорейх“ включает в себя „сало“, как популярный продукт, являющийся одним из символов украинской кухни и „рейх“ с недвусмысленной отсылкой к нацистской Германии. Это сочетается с российским нарративом об Украине как (нео)нацистском государстве, который можно часто услышать от разного рода российских чиновников, начиная с Путина , и Z-пропагандиствов. Термин „Проебалтия“ – это не только грубая ругательная лексика, но и явное подчеркивание незначительности всех трех стран Балтии в международных отношениях, несостоятельности их как независимых государств и их несамостоятельности в принятии решений. В свою очередь, сравнение сегодняшней Украины с концлагерем – это сознательное искажение, призванное вызвать ассоциации с массовыми репрессиями и страданиями времен Холокоста и тоталитарных режимов, а также раскрутить мифологему российской пропаганды об украинской власти, как об идейных последователях нацизма. Все эти риторические приемы служат инструментом информационной войны, вызывают негативные эмоции и создают из оппонента карикатурного, лишенного человеческого лица объект.