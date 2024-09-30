Правда ли, что СПИДа не существует?

“Тест на ВИЧ не проводится с выделением этого вируса. Вирус определяют по косвенным признакам, по тем же признакам падения иммунитета. Если я сдал анализы на ВИЧ, СПИД, сразу после того, как переболел гриппом, мне бы поставили этот диагноз, потому что организм был настолько ослаблен, что действительно иммунитет не справлялся и появились белки, которые не свойственны в этот момент здоровому человеку. Вот по наличию этих маркеров они определяют, что у вас именно ВИЧ. А дальше начинают лечить. Мы знаем, что лечение этого, с позволения сказать, заболевания крайне агрессивно, чудовищно агрессивно. Оно само в состоянии разрушить здоровье любого самого крепкого человека. Основная схема лечения напоминает лечение от вирусного гепатита или от других, еще более страшных заболеваний на недоказанной базе – не выделенном вирусе. Лечатся поголовно и умирают от лечения“, – сообщают в социальных сетях.