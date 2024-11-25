Прочитать о фильме „Теория заговора“ и отзывы критиков о фильме можно здесь. Вкратце: в фильме говорится о таксисте из Нью-Йорка, который верит в конспирологические теории, в определенный момент одна из них оказывается истинной, с этого момента его преследуют правительственные агенты с целью ликвидации. В фильме можно услышать самые невероятные и фантастические теории заговора, такие, например, как существовании тектонического оружия, добавления фтора в воду не для предотвращения кариеса, а для контроля популяции, чипирования людей для захвата контроля над ними.Фтор – это химический элемент, который является самым активным неметаллом и сильнейшим окислителем. Фтор применяется в промышленности, ракетной технике и медицине. Также фтор можно найти в таких препаратах, как фторотан, флуоксетин, галоперидол и другие. Фторирование воды признано безопасным и эффективным методом профилактики кариеса многими авторитетными организациями здравоохранения. С разоблачением мифов о фторировании воды можно ознакомиться, например, здесь. А здесь можно прочитать, какие мифы о фторировании воды используются для того, чтобы запугивать и терроризировать пользователей социальных сетей;