Правда ли, что создатели фильма "Теория заговора" рассказали о настоящих заговорах, которые уже осуществились?

Teiginiai
Автор видеоролика считает, что в фильме „Теория заговора“ рассказывается о настоящих заговорах, в том числе и о существовании тектонического оружия, использовании добавления фтора в воду не для предотвращения кариеса, а для контроля популяции, чипирования людей с целью их подчинения.
Verdiktas
Видеоролик, опубликованный и распространенный в социальных сетях, является фрагментом фильма „Теория заговора“, который вышел на экраны в 1997 году. Главную роль в фильме сыграл Мэл Гибсон. Создатель видеоролика воспользовался фрагментом фильма для того, чтобы подтвердить свое мнение о якобы существующих конспирологических теориях. Фильм „Теория заговора“ не является документальным фильмом. Это фильм, снятый в жанре политического триллера и детектива, выдумка режиссера, который решил обыграть в своей работе существовавшие на тот момент конспирологические теории. Конспирологические теории о которых говорится в фильме, являются только теориями, для впечатлительных и склонных верить интернет-мошенникам. Наш вердикт – мистификация и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Прочитать о фильме „Теория заговора“ и отзывы критиков о фильме можно здесь. Вкратце: в фильме говорится о таксисте из Нью-Йорка, который верит в конспирологические теории, в определенный момент одна из них оказывается истинной, с этого момента его преследуют правительственные агенты с целью ликвидации. В фильме можно услышать самые невероятные и фантастические теории заговора, такие, например, как существовании тектонического оружия, добавления фтора в воду не для предотвращения кариеса, а для контроля популяции, чипирования людей для захвата контроля над ними.Фтор – это химический элемент, который является самым активным неметаллом и сильнейшим окислителем. Фтор применяется в промышленности, ракетной технике и медицине. Также фтор можно найти в таких препаратах, как фторотан, флуоксетин, галоперидол и другие. Фторирование воды признано безопасным и эффективным методом профилактики кариеса многими авторитетными организациями здравоохранения. С разоблачением мифов о фторировании воды можно ознакомиться, например, здесь. А здесь можно прочитать, какие мифы о фторировании воды используются для того, чтобы запугивать и терроризировать пользователей социальных сетей;
Тектоническое оружие так же, как и теория о злонамеренном фторировании воды, очередной миф, который придумали сторонники конспирологических теорий. Площадь тектонических плит – миллионы квадратных километров. Для того, чтобы на них воздействовать искусственным образом, требуется колоссальное количество энергии. Сторонники конспирологических теорий выдвигают множество версий, каким образом можно получить столько энергии и затем применить ее, чтобы вызвать искусственное землетрясения. Подробно с теорией тектонический плит, геологических разломов и того, как они вызывают землетрясения, можно ознакомиться здесь.
Чипирование людей для захвата контроля над ними — это очередной миф, которым периодически пользуются сторонники теорий заговора, чтобы терроризировать впечатлительных и легковерных пользователей социальных сетей. И мы, и наши коллеги неоднократно рассказывали и показывали, что эта теория заговора не более, чем мистификация.
Источники
„Теория заговора“ – о чем этот фильма и как его приняли критики
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – фторирование воды
Что такое разломы, где они находятся и какое отношение имеют к землетрясениям? Тектоническое оружие – правда или вымысел?
ФЕЙК: Вакцины, чипы и 5G взаимосвязаны и необходимы для установления контроля над людьми* Чипирование людей: правда и вымысел