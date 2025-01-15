Правда ли, что создано первое в мире устройство BrainBridge для пересадки головы?

На сегодняшний день трансплантация головы как полноценная процедура на живых людях никогда не проводилась. Более того, Этико-правовой комитет Европейской ассоциации нейрохирургических обществ (EANS) в 2016 году объявил трансплантацию головы людей неэтичной. (Комитет не имеет юридических полномочий запрещать проведение трансплантаций головы, но разрабатывает профессиональные рекомендации для нейрохирургической практики.) „Риски, связанные с пересадкой головы у пациента, [огромны], включая риск смерти“, – заключил комитет. „Не существует прочной доказательной базы для всех этапов процедуры; для некоторых из них даже отсутствуют доказательства концепции“.

Подробно о проблемах, которые связаны с пересадкой головы одного человека на обезглавленное тело другого, и почему эта процедура является невозможной на данном уровне технологического развития человечества, можно прочитать здесь и здесь. Максимум, что ученым удалось добиться на сегодняшний день - это трансплантация головы одного умершего человека на другое мертвое тело. Видеопроект „BrainBridge“ частично профинансировал Алекс Жаворонков, основатель Insilico Medicine, крупной компании по разработке лекарств на основе искусственного интеллекта. После того, как Жаворонков опубликовал видео на своем аккаунте LinkedIn, комментаторы заметили, что на двух телах, показанных в видео, изображено его лицо. „Я могу подтвердить, что помогал разрабатывать и финансировать несколько вещей“, – сказал Жаворонков в сообщении MIT Technology Review в WhatsApp. Подводя итоги, нам бы еще раз хотелось подчеркнуть, что проект „BrainBridge“ на данном этапе — это ничто иное, как мечта, которая была экранизирована при помощи компьютерных технологий. Устройства для трансплантации головы живого человека на живое тело донора не существует.