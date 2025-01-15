Правда ли, что создано первое в мире устройство BrainBridge для пересадки головы?

Teiginiai
“Это первое в мире устройство для пересадки головы. Проект „BrainBridge“ создан для того, чтобы пересаживать головы больных людей в молодые тела, так как наш мозг может прослужить несколько сотен лет, а тело нет. Для скорости операции будут использоваться два робота хирурга, управлять которыми будет искусственный интеллект. Чтобы не повредить мозг, тела будут охлаждать до температуры плюс пять градусов по Цельсию. Это позволит сохранить сознание и воспоминания человека в новом теле“, – утверждают авторы видеоролика.
Verdiktas
“BrainBridge“ – это не настоящая компания. Она нигде не зарегистрирована. За созданием видеоклипа стоит Хашем Аль-Гаили, видеоблогер и молекулярный биолог. В 2022 году Хашем Аль-Гаили создал вирусное видео под названием „EctoLife“ о выращивании детей в искусственных матках. Пересадка головы или мозга остается на данный момент теоретической концепцией, обсуждаемой на границе науки и научной фантастики. Авторы видеоклипа сообщают о технологии „BrainBridge“ как о реально существующей. Наш вердикт – манипуляция и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
На сегодняшний день трансплантация головы как полноценная процедура на живых людях никогда не проводилась. Более того, Этико-правовой комитет Европейской ассоциации нейрохирургических обществ (EANS) в 2016 году объявил трансплантацию головы людей неэтичной. (Комитет не имеет юридических полномочий запрещать проведение трансплантаций головы, но разрабатывает профессиональные рекомендации для нейрохирургической практики.) „Риски, связанные с пересадкой головы у пациента, [огромны], включая риск смерти“, – заключил комитет. „Не существует прочной доказательной базы для всех этапов процедуры; для некоторых из них даже отсутствуют доказательства концепции“.
Подробно о проблемах, которые связаны с пересадкой головы одного человека на обезглавленное тело другого, и почему эта процедура является невозможной на данном уровне технологического развития человечества, можно прочитать здесь и здесь. Максимум, что ученым удалось добиться на сегодняшний день - это трансплантация головы одного умершего человека на другое мертвое тело. Видеопроект „BrainBridge“ частично профинансировал Алекс Жаворонков, основатель Insilico Medicine, крупной компании по разработке лекарств на основе искусственного интеллекта. После того, как Жаворонков опубликовал видео на своем аккаунте LinkedIn, комментаторы заметили, что на двух телах, показанных в видео, изображено его лицо. „Я могу подтвердить, что помогал разрабатывать и финансировать несколько вещей“, – сказал Жаворонков в сообщении MIT Technology Review в WhatsApp. Подводя итоги, нам бы еще раз хотелось подчеркнуть, что проект „BrainBridge“ на данном этапе — это ничто иное, как мечта, которая была экранизирована при помощи компьютерных технологий. Устройства для трансплантации головы живого человека на живое тело донора не существует.
Источники
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