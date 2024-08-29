Правда ли, что солнечные вспышки планируются глобалистами?

Неверно и то, что солнечные вспышки могут привести к концу света. Эта теория заговора уже распространялась в 2022 году в TikTok – якобы 24 сентября 2022 года должен был наступить конец света из-за солнечных вспышек. На самом деле, солнечные вспышки не могут привести к апокалипсису – самые сильные из них могут вызывать ошибки в навигационных системах и проблемы с мобильной связью, повышенное воздействие радиации на астронавтов, пассажиров и экипаж самолетов на больших высотах и широтах, а также повреждение спутниковых систем. Статья на сайте CBS News, скриншот которой был прикреплен к посту пользователя, рассуждает об интернет-апокалипсисе (то есть возможности того, что солнечная вспышка повлияет на работу интернета на Земле), а не о конце света вообще.