Правда ли, что Солнце гораздо меньше, чем утверждают ученые, и находится на расстоянии в 5 000 км от Земли?

Солнце – одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль. Диаметр Солнца равен 1 392 000 км, что почти в 109 раз больше, чем у Земли, а его масса (1,9891 × 1030 кг, в 332 946 раз больше, чем у Земли). Масса звезды составляет около 99,86 % от общей массы Солнечной системы. С химической точки зрения около трех четвертей массы Солнца составляет водород, а остальная часть в основном гелий, 1,69 % массы составляют другие более тяжелые элементы, такие как кислород, углерод, неон, железо и другие.