Правда ли, что Солнце гораздо меньше, чем утверждают ученые, и находится на расстоянии в 5 000 км от Земли?

Teiginiai
Земля представляет собой замкнутую плоскость с центром на Северном полюсе и ограничена по внешнему краю ледяной стеной. Солнце, Луна, звезды и планеты находятся всего лишь в нескольких сотнях километров над поверхностью Земли. Земля – плоская и неподвижная, в то время как Солнце, Луна, звезды и планеты находятся в постоянном движении. Диаметр Солнца не миллион четыреста тысяч километров, как это утверждают ученые, а пятьдесят два километра, и оно светит не на расстоянии десятков миллионов километров от Земли, а на расстоянии в пять тысяч километров.
Verdiktas
Тезисы создателей видеоролика противоречат всем научным данным, собранным человечеством на протяжении сотен лет и полученным на основе наблюдений, экспериментов и расчетов. Доказательства сферической формы и движения Земли вокруг Солнца являются одними из наиболее изученных и проверенных в науке. Заявления авторов видео о размерах Солнца, его диаметра также полностью противоречат не только научным данным, полученным в результате научных исследований, но и фундаментальным законам природы. Наш вердикт – мистификация и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Солнце – одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль. Диаметр Солнца равен 1 392 000 км, что почти в 109 раз больше, чем у Земли, а его масса (1,9891 × 1030 кг, в 332 946 раз больше, чем у Земли). Масса звезды составляет около 99,86 % от общей массы Солнечной системы. С химической точки зрения около трех четвертей массы Солнца составляет водород, а остальная часть в основном гелий, 1,69 % массы составляют другие более тяжелые элементы, такие как кислород, углерод, неон, железо и другие.
С историей того, когда впервые был измерен диаметр Солнца и Луна, какие методы используют современные ученые, которые наблюдают за этими двумя небесными телами, можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Движением небесных тел управляют гравитация и законы физики.Теория о плоской Земле была опровергнута еще в древности. Хотя Земля имеет форму сфероида, но все-таки она ближе к эллипсоиду, чем к идеальной сфере, из-за центробежной силы, создаваемой постоянным вращением Земли.
Источники
Краткая история измерений солнечного диаметра: критическая оценка качества существующих данных
Загадки круглой Земли: Как наука доказывает, что наш дом – это шар