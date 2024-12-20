Правда ли, что "согласно пятой статье НАТО, в случае нападения на страну, входящую в Альянс, начинается процесс консультаций, но не устанавливается военное вмешательство"?

Напоминаем, что после оккупации Литвы Советским Союзом в стране начались депортации населения в глубь СССР. Начиная с 14 июня 1941 года из Литвы было угнано около 22 500 тысяч человек, большинство из них были женщины и дети. Множество из них умерло от голода и холода. Массовые депортации продолжились в 1944, 1948 – 1951 годах. Общее количество депортированных оценивается историками как минимум в 155 769 человек. Прочитать о том, что процветание Литвы в составе СССР — ничто иное, как лозунги машины советской и российской пропаганды, можно, например, здесь. А здесь можно подробно узнать о восстановлении независимости Литвы в 1990 году. Поэтому слова авторов видеоролика о том, что существование Литвы как независимого государства результат послевоенных договоренностей с СССР – ничто иное, как неправда и манипуляция историей.