Правда ли, что "согласно пятой статье НАТО, в случае нападения на страну, входящую в Альянс, начинается процесс консультаций, но не устанавливается военное вмешательство"?

Teiginiai
1) Пятая статья НАТО не спасет ни Литву, ни Латвию, так как эта статья предусматривает, что в случае нападения на страну, входящую в Альянс, начинается процесс консультаций, но не устанавливается обязательное военное вмешательство. Поэтому не надо думать, что коалиция НАТО сразу вступит в ядерную войну с Россией из-за Литвы. Пятая статья – это заготовка для консультаций, в которой не говорится, что все начнут воевать с агрессором. США не будут рисковать, провоцируя начало атомной войны с Россией из-за Литвы. Если Литва не прекратит провоцировать Россию, вполне возможно, что встанет вопрос о ее государственности;2) Литва хочет забрать у России Калининград;3) Появление Литвы как независимого государства – результат послевоенных договоренностей, в первую очередь, с Советским Союзом;
Verdiktas
Когда авторы видеороликов говорят о пятой статье договора НАТО, как о статье, которая предусматривает только консультации, они врут. На самом деле Пятая статья как раз таки предусматривает немедленную помощь атакованной стране со стороны других стран Североатлантического Альянса. То, что Литва хочет забрать у России Калининград – выдумка. Правительство Литвы не выдвигало и не выдвигает территориальные претензии к Российской Федерации по вопросу Калининграда. И, наконец, появление Литвы, как независимого государства, результат не „послевоенных договоренностей, в первую очередь с Советским Союзом“, а следствие выхода оккупированной Советским Союзом Литвы из состава последнего в 1990 году и, таким образом, восстановления своей независимости. Наш вердикт – авторы видеоролика манипулируют фактами и лгут.
Melo detektoriaus komentaras
Авторы видео либо не читали Пятую статью НАТО, либо читали, но врут и манипулируют фактами. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с этой статьей. Пятая статья НАТО гласит:
„Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности“.
Из текста более чем понятно, что страны НАТО обязались оказывать немедленную помощь тем государствам, входящим в состав Альянса, которые подверглись вооруженному нападению. Со всеми статьями Североатлантического договора можно ознакомиться здесь.
Российские средства массовой информации и пророссийские блоггеры периодически сообщают о том, что Литва якобы выдвигает территориальные претензии к России по поводу Калининграда. Однако же на самом официальный Вильнюс никогда не делал заявлений о том, что посягает на какие-либо части российской территории. Более того, Министерство иностранных дел Литвы неоднократно подчеркивало что Вильнюс уважает территориальную целостность России. Единственный агрессор в отношении соседних государств – это Кремль. Литва в отличие от Российской Федерации твердо придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей.
Напоминаем, что после оккупации Литвы Советским Союзом в стране начались депортации населения в глубь СССР. Начиная с 14 июня 1941 года из Литвы было угнано около 22 500 тысяч человек, большинство из них были женщины и дети. Множество из них умерло от голода и холода. Массовые депортации продолжились в 1944, 1948 – 1951 годах. Общее количество депортированных оценивается историками как минимум в 155 769 человек. Прочитать о том, что процветание Литвы в составе СССР — ничто иное, как лозунги машины советской и российской пропаганды, можно, например, здесь. А здесь можно подробно узнать о восстановлении независимости Литвы в 1990 году. Поэтому слова авторов видеоролика о том, что существование Литвы как независимого государства результат послевоенных договоренностей с СССР – ничто иное, как неправда и манипуляция историей.
Источники
Коллективная оборона и пятая статья основополагающего договора НАТО
То, что Литва получила какую-то выгоду от СССР — абсолютный миф
МИД: Литва не ставит вопросов о статусе Калининградской области России