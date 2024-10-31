Правда ли, что СМИ лгут о снижении интеллекта у непривитых от COVID-19?

Teiginiai

Мировые СМИ исчерпали поводы заставить людей вакцинироваться от COVID-19 и теперь лгут о том, что пропуск вакцинации может отразиться на интеллекте человека и понизить его IQ.

Verdiktas

Полноценные последствия воздействия COVID-19 на организм и особенно на мышление человека еще только предстоит полностью изучить, однако наблюдения и исследования ученых во время пандемии и сейчас подтверждают, что коронавирус действительно может нарушать мыслительные процессы, память и внимание человека. Это в свою очередь влияет на интеллект человека. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras