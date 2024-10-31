2024.10.31 20:07

Правда ли, что СМИ лгут о снижении интеллекта у непривитых от COVID-19?

 
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Smegenų skenavimas
Smegenų skenavimas
ФОТО: Shutterstock

Пользователь Threads опубликовал скриншот статьи из Los Angeles Times, утверждая, что СМИ исчерпали поводы заставить людей вакцинироваться и теперь лгут о том, что пропуск вакцинации может отразиться на интеллекте человека. Объясняем, почему это обвинение в адрес СМИ – ложь.

Teiginiai

Мировые СМИ исчерпали поводы заставить людей вакцинироваться от COVID-19 и теперь лгут о том, что пропуск вакцинации может отразиться на интеллекте человека и понизить его IQ.

Verdiktas

Полноценные последствия воздействия COVID-19 на организм и особенно на мышление человека еще только предстоит полностью изучить, однако наблюдения и исследования ученых во время пандемии и сейчас подтверждают, что коронавирус действительно может нарушать мыслительные процессы, память и внимание человека. Это в свою очередь влияет на интеллект человека. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

14 октября 2024 года американское издание Los Angeles Times действительно опубликовало статью, на которую ссылается пользователь Threads. Авторы статьи прямо пишут о том, что необходимо найти более эффективный способ объяснять людям, почему необходимо вакцинироваться. В том что касается понижения IQ, авторы не голословно утверждают это, а ссылаются на свежее научное исследование.

Авторы исследования изучили данные более 100 000 человек и обнаружили, что у тех, кто выздоравливал от COVID, включая тех, у кого были только легкие симптомы, наблюдались измеримые когнитивные дефициты. Как пишут авторы статьи, цитируя передовую статью New England Journal of Medicine, „даже у участников, у которых был „легкий COVID-19 с разрешенными симптомами“, наблюдались дефициты, „соизмеримые с потерей IQ на 3 балла“ по сравнению с неинфицированными участниками“.

Скриншот из социальных сетей

Исследования, которые приводят авторы статьи в Los Angeles Times, – не единственные, которые демонстрируют, что COVID-19 действительно влияет на мозг человека, включая проблемы с познанием и памятью, повышение риска ментальных проблем и риска неврологических заболеваний. С самых первых дней пандемии люди также жаловались на „туман в голове“ после COVID-19, а китайские ученые отмечали стойкое нарушение устойчивого внимания, как один из результатов COVID-19.

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