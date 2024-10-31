Правда ли, что СМИ лгут о снижении интеллекта у непривитых от COVID-19?

Teiginiai
Мировые СМИ исчерпали поводы заставить людей вакцинироваться от COVID-19 и теперь лгут о том, что пропуск вакцинации может отразиться на интеллекте человека и понизить его IQ.
Verdiktas
Полноценные последствия воздействия COVID-19 на организм и особенно на мышление человека еще только предстоит полностью изучить, однако наблюдения и исследования ученых во время пандемии и сейчас подтверждают, что коронавирус действительно может нарушать мыслительные процессы, память и внимание человека. Это в свою очередь влияет на интеллект человека. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
14 октября 2024 года американское издание Los Angeles Times действительно опубликовало статью, на которую ссылается пользователь Threads. Авторы статьи прямо пишут о том, что необходимо найти более эффективный способ объяснять людям, почему необходимо вакцинироваться. В том что касается понижения IQ, авторы не голословно утверждают это, а ссылаются на свежее научное исследование.
Авторы исследования изучили данные более 100 000 человек и обнаружили, что у тех, кто выздоравливал от COVID, включая тех, у кого были только легкие симптомы, наблюдались измеримые когнитивные дефициты. Как пишут авторы статьи, цитируя передовую статью New England Journal of Medicine, „даже у участников, у которых был „легкий COVID-19 с разрешенными симптомами“, наблюдались дефициты, „соизмеримые с потерей IQ на 3 балла“ по сравнению с неинфицированными участниками“.
Исследования, которые приводят авторы статьи в Los Angeles Times, – не единственные, которые демонстрируют, что COVID-19 действительно влияет на мозг человека, включая проблемы с познанием и памятью, повышение риска ментальных проблем и риска неврологических заболеваний. С самых первых дней пандемии люди также жаловались на „туман в голове“ после COVID-19, а китайские ученые отмечали стойкое нарушение устойчивого внимания, как один из результатов COVID-19.
Источники
Los Angeles: Opinion: Don’t be stupid: Skipping your COVID booster could reduce your IQ
The New England Journal of Medicine: Cognition and Memory after Covid-19 in a Large Community Sample
The New England Journal of Medicine: Long Covid and Impaired Cognition — More Evidence and More Work to Do
Harvard Health Blog: What is COVID-19 brain fog — and how can you clear it?
Journal of Psychiatric Research: The landscape of cognitive function in recovered COVID-19 patients