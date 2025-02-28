Правда ли, что секретный ингредиент Кока-Колы – это экстракт из насекомых (кошениль) и солодковые корни, при сборе которых в массу попадают мыши?

Teiginiai
1) Секретный ингредиент Кока-Колы – это экстракт из насекомых (кошениль), который используется для окрашивания напитка.2) Помимо этого сырьём для Кока-Колы являются солодковые корни, при сборе которых в массу попадают мыши. Их перерабатывают вместе с корнями, а затем очищают напиток химикатами.3) „Кока“ происходит от кошенили, а „Кола“ – от истории о мышах в корнях солодки.
Verdiktas
Информация в видеоролике – одна большая неправда. Кармин (кошениль) не используется в составе Кока-Колы, цвет напитка обеспечивается карамельным красителем. История о мышах в корнях солодки – выдумка, а солодка (лакрица) не является основным ингредиентом Кока-Колы. Если бы в Кока-Коле действительно содержалась кровь или остатки животных, напиток не смог бы пройти ни один контроль качества ни в одной стране. Слова „Кока“ и „Кола“ – отсылают к первоначальному рецепту напитка в начале XX века. Наш вердикт – видеоролик с информацией о тайных и секретных ингредиентах Кока-Колы – неправда и ложь.
Melo detektoriaus komentaras
В 2006 году в Турции адвокат и руководитель Фонда Святого Николая Муаммер Карабулут потребовал раскрыть формулу производимого прохладительного напитка и подал на компанию в суд. В 2007 году Карабулут сообщил, что удалось добиться того, что Кока-Кола раскрыла свой состав, в который, как оказалось, входит экстракт из кошенили (сборное название нескольких видов насекомых из отряда полужесткокрылых, из самок которых добывают вещество, используемое для получения красного красителя – кармина – ред.), однако отказался сообщить благодаря каким научным исследования ему удалось это установить. Стамбульский адвокат компании Coca-Cola Биннур Кортун опровергла информацию о раскрытии тайны формулы популярного прохладительного напитка. С информацией о составе напитка можно ознакомиться здесь (официальный сайт Кока-Колы – ред.) и здесь. Также и мы приводим список ингредиентов Coca‑Cola:
ВОДА: Coca‑Cola Classic состоит на 85% и более из воды. Мы постоянно отслеживаем качество воды, используемой в наших продуктах, и обеспечиваем ее соответствие высочайшим стандартам безопасности и качества.САХАР: стакан (250 мл) Coca‑Cola Classic содержит 26.5 гр. сахара. Тогда, как умеренное потребление сахара является нормой, его чрезмерное количество наносит вред любому организму. Как и любой продукт или напиток, безалкогольные напитки могут входить в сбалансированный рацион питания человека, если не употреблять их в чрезмерных количествах.
ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА: двуокись углерода создает в Coca‑Cola Classic „пузырьки“ и „шипение“, которые придают ощущение свежести. Это бесцветный газ, не имеющий запаха, который присутствует как в атмосфере, так и в организме человека (мы вдыхаем его вместе с воздухом). Некоторое количество двуокиси углерода улетучивается из Coca‑Cola Classic при открывании сосуда еще до того, как вы делаете глоток.
НАТУРАЛЬНЫЕ ВКУСОВЫЕ ДОБАВКИ: все вкусовые добавки, используемые в Coca‑Cola Classic, являются натуральными. Они придают Coca‑Cola Classic его уникальный вкус.
КАРАМЕЛЬНЫЙ КОЛЕР: карамельный колер придает Coca‑Cola Classic его характерный цвет. Это – краситель, повсеместно используемый в пищевой промышленности. Надзорные органы по всему миру признают карамельный колер безопасным.
КОФЕИН: каждый день миллионы людей наслаждаются пищей и напитками, содержащими кофеин, такими, как кофе, чай и безалкогольные напитки. Общеизвестно, что при умеренном потреблении кофеин является безопасным. Стакан (250 мл) Coca‑Cola Classic содержит 24 мг кофеина, что намного меньше количества кофеина в 250 мл чашке кофе.
ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА: фосфорная кислота используется в некоторых наших напитках, в том числе в Coca‑Cola Classic. Она помогает придать напитку терпкость. Фосфорная кислота является безопасным пищевым ингредиентом, одобренным органами здравоохранения по всему миру.Здесь можно прочитать о том, как появилась компания Кока-Кола и о том, что означает ее название. „Кока“ происходит от листьев коки, которые изначально использовались в напитке. „Кола“ — от орехов колы, также входивших в оригинальный рецепт. История о мышах в корнях солодки – это городской миф. С мифами, которые с течением времени появились о компании Кока-Кола, можно ознакомиться здесь и здесь.