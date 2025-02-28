Правда ли, что секретный ингредиент Кока-Колы – это экстракт из насекомых (кошениль) и солодковые корни, при сборе которых в массу попадают мыши?

ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА: фосфорная кислота используется в некоторых наших напитках, в том числе в Coca‑Cola Classic. Она помогает придать напитку терпкость. Фосфорная кислота является безопасным пищевым ингредиентом, одобренным органами здравоохранения по всему миру.Здесь можно прочитать о том, как появилась компания Кока-Кола и о том, что означает ее название. „Кока“ происходит от листьев коки, которые изначально использовались в напитке. „Кола“ — от орехов колы, также входивших в оригинальный рецепт. История о мышах в корнях солодки – это городской миф. С мифами, которые с течением времени появились о компании Кока-Кола, можно ознакомиться здесь и здесь.